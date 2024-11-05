المنامة، البحرين - أعلنت آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد، الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة، عن توقيع اتفاقية تسهيلات تمويلية مدعمة بالأصول بقيمة 50 مليون دولار أمريكي من خليجي بنك ش.م.ب. ("خليجي بنك").

شهدت منصات آركابيتا للاستثمار في العقارات الصناعية توسعا كبيرا في كل من دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث تدير آركابيتا حاليا أصولاً لوجستية تقدّر بحوالي 1 مليار دولار أمريكي في الخليج العربي و1.5 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة. وفي مجال الاستثمار في أسهم الملكية الخاصة، تجاوزت القيمة الإجمالية لصفقات الاستحواذ الاستراتيجية التي أبرمتها آركابيتا مؤخرًا، بما في ذلك استحواذها على كل من شركة داتافلو وشركة نيوباي، أكثر من 550 مليون دولار أمريكي، مما عزز من مكانة آركابيتا كشركة رائدة في قطاع الخدمات التجارية.

وفي هذا الإطار، أعرب محمد جودري، الرئيس المالي لمجموعة آركابيتا، عن سعادته بإتمام هذه الاتفاقية مع خليجي بنك، قائلا: "إن هذا التمويل سيدعم ذلك تنفيذ استراتيجياتنا الاستثمارية، خاصة في قطاعات العقارات والخدمات التجارية التي تعتبر محور نجاحنا خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف أحمد بوراشد، مدير إدارة الخدمات المصرفية للشركات وأسواق رأس المال المدين في خليجي بنك: "نحن سعداء بإبرام اتفاقية تسهيلات التمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي مع آركابيتا، والتي تبرز المنهجية المبتكرة التي يعتمدها البنك، وخبراته الواسعة في هيكلة حلول التمويل المصممة خصيصًا بما يتناسب مع احتياجات عملائه. وقد حقق خليجي بنك نجاحات كبيرة في مملكة البحرين مما يجعله في مصاف البنوك الرائدة في السوق، وتأتي هذه الاتفاقية لتعكس المكانة الراسخة للبنك".

عن مجموعة آركابيتا

آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد شركة عالمية متخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة بلغ حجم استثماراتها حتى اليوم أكثر من 30 مليار دولار أمريكي موزعة على أكثر من 100 صفقة استثمارية. وترتكز منهجية آركابيتا الاستثمارية على ترسيخ المبادئ الأخلاقية التي تعزز الثقة والامتياز والشراكة مع جميع المعنيين بالمجموعة. ويعمل فريق إدارة المجموعة الذي يتميز بخبرته التي تزيد عن 25 سنة، على توحيد مصالح المجموعة مع مصالح عملائها، وممارسة أنشطة أعمالها بعدالة وإنصاف وشفافية. وتتوزع مكاتب مجموعة آركابيتا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وسنغافورة، بالإضافة إلى مكاتب شركتها الزميلة في مملكة البحرين، ما يتيح لنا قدرة فريدة على استيعاب المناخ الاستثماري المستقبلي دائم التغير.

لمزيد من المعلومات، فضلاً زيارة موقع آركابيتا على الإنترنت www.arcapita.com.

عن خليجي بنك

خليجي بنك، بنك إسلامي رائد يهدف إلى تحقيق طموحات عملائه من خلال تقديم نموذج خدمات مصرفية إسلامية يوفر تشكيلة شاملة من الخدمات المصرفية والفرص الاستثمارية ذات النوعية العالية للأفراد والشركات بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

لمزيد من المعلومات، فضلاً زيارة موقع خليجي بنك على الإنترنت: www.khaleeji.bank

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