من خلال إبرام شراكة استراتيجية

قبول "علي باي+" قريباً عبر شركاء "نتورك إنترناشيونال" من التجار بما يربطهم بأكثر من 1.4 مليار عميل على مستوى العالم

دبي: أعلنت "نتورك إنترناشيونال"، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إبرام شراكة استراتيجية مع "علي باي+" "Alipay+" بهدف تمكين ما يزيد عن 50 ألف تاجر من شركاء "نتورك" في دولة الإمارات من قبول العديد من المحافظ الإلكترونية البارزة من جميع أنحاء العالم على منصاتها الشاملة لنقاط البيع.

وتوفر "علي باي+"، التي طورتها مجموعة "آنت"، حلول الدفع والتسويق العابرة للحدود عبر الهاتف المتحرك والتي تمكن التجار، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خدمة المستهلكين العالميين بصورة أفضل.

سيتيح هذا التعاون لشبكة شركاء "نتورك إنترناشيونال" القوية من التجار في الإمارات عبر قطاعات السفر والتجزئة والضيافة والسياحة والأغذية والمشروبات وغيرها من القطاعات، الوصول إلى شركاء "علي باي+" من المحافظ الإلكترونية، بما في ذلك "علي باي+" (الأراضي الصينية)، و"إم باي" "MPay" (منطقة ماكاو الإدارية الخاصة في الصين)، و"جي كاش" "GCash" (الفلبين)، و"كاكاو باي" "Kakao Pay" (كوريا الجنوبية)، و"ترو موني" "TrueMoney" (تايلاند)، و"تينابا" "Tinaba" (إيطاليا) وغيرها من المحافظ الإلكترونية الأخرى، بما يربطهم بأكثر من 1.4 مليار عميل حول العالم.

وبفضل منصة المدفوعات الشاملة "إن جينيوس" "N-Genius" التابعة لـ "نتورك إنترناشيونال" وميزة التكامل البسيطة التي توفرها "علي باي+"، سيتمكن التجار من الوصول إلى طرق الدفع الرقمية الحالية والمدمجة لاحقاً من خلال واجهة موحدة ودون استخدام أجهزة تقنية إضافية.

وفي هذا السياق، قال بانكاج كوندرا، رئيس المنتجات والشراكات والمشاريع في مجموعة "نتورك إنترناشيونال": "لطالما كانت ’نتورك إنترناشيونال‘ في طليعة الشركات التي تقدم تقنيات وحلول دفع متنوعة ومبتكرة لإنجاز معاملات دفع عبر الحدود أكثر سهولة وأماناً. ويسعدنا أن نتعاون مع ’علي باي+‘، بما يتيح إمكانات كبيرة لشركائنا من التجار لخدمة قاعدة واسعة من العملاء في جميع أنحاء العالم".

من جانبه، قال دوجلاس فيجين، نائب رئيس أول ورئيس "علي باي+" لخدمات الدفع العابرة للحدود عبر الهاتف المتحرك في مجموعة "آنت": "لقد كانت ’نتورك إنترناشيونال‘ شريكاً مهماً منذ أن أطلقنا ’علي باي‘ لأول مرة للتجار المحليين في عام 2018 لضمان تقديم تجربة سلسة للسياح الصينيين. واليوم، يسعدنا أن نعمل على تعميق شراكتنا الاستراتيجية من خلال إطلاق ’علي باي+‘ لشبكة تجار ’نتورك‘ القوية، بما يتيح للزوار والسياح في جميع أنحاء العالم الاستمتاع بنفس التجربة السلسة الخالية من المتاعب في دولة الإمارات. وبموجب هذه الشراكة، نتطلع إلى توفير المزيد من فرص النمو للتجار، والمزيد من الراحة وتجربة متميزة لا تنسى للمستهلكين في جميع أنحاء العالم".

ويأتي تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية أيضاً في الوقت الذي يشهد فيه قطاعا السياحة والتجزئة ازدهاراً في الشرق الأوسط، الأمر الذي يتطلب معه التحول الرقمي. ووفقاً لتقرير جديد صدر مؤخراً¹، ارتفع عدد السياح الوافدين بنسبة 15% في الربع الأول، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، ما يجعل المنطقة واحدة من أسرع الوجهات انتعاشاً للسياح في جميع أنحاء العالم. وبالنسبة لدبي باعتبارها مركزاً تجارياً ومالياً عالمياً فقد شهدت زيادة في عدد الزوار الدوليين بنسبة 20% في النصف الأول من العام مسجلة رقماً قياسياً بلغ 8.55 مليون زائر.

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