المشروع الجديد يشكل أكبر المشاريع المتكاملة للشركة في دبي بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 37.5 مليون قدم مربع

المشروع يتميز بتصميمه المستوحى من الطبيعة ويعزز أنماط الحياة الصحية المتكاملة ويضم منتزهاً ومركزاً للتسوق ومركزاً متطوراً للصحة والعافية

​​​​​​​دبي: أعلنت شوبا العقارية، الشركة الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة، اليوم عن إطلاق شوبا سانكتشواري، أكبر مشاريعها السكنية المتكاملة على الإطلاق في دبي. وتأتي هذه الخطوة احتفاءً بمرور 50 عاماً على تأسيس مجموعة شوبا وإرثها الغني والتزامها العميق بالتميز والجودة، حيث يجسد المشروع الجديد رؤيتها الطموحة والمتمثلة في تقديم أنماط حياة متكاملة وصحية في الإمارة، ويجمع بين أرقى مستويات الدقة والإتقان والاهتمام بالتفاصيل التي تشتهر بها شوبا منذ تأسيسها قبل خمسة عقود.

ويمتد مشروع شوبا سانكتشواري على مساحة إجمالية تُقدر بحوالي 37.5 مليون قدم مربع، ليشكّل مخططاً رئيسياً متكاملاً لأنماط الحياة العصرية، بتصميم تخطيطي مستوحى من الطبيعة وموجّه للمستقبل. وانسجاماً مع رؤية دبي للنمو الحضري المرن والمستدام، تم تصميم المشروع وتنفيذه وفق نموذج التكامل الخلفي لشركة شوبا، مما يضمن أعلى مستويات التحكم بالجودة في جميع مراحله، بدءاً من التصميم ووصولاً إلى الهندسة والإنشاء والتسليم. وتبلغ القدرة الاستيعابية المتوقعة للمشروع حوالي 20 ألف أسرة، ويهدف إلى إنشاء بيئة حضرية عالية الأداء ترتكز على الصحة والعافية والاستدامة طويلة المدى.

يتوسط مشروع شوبا سانكتشواري منتزه محوري واسع، صُمّم ليكون القلب الاجتماعي والترفيهي والبيئي للمجتمع السكني. ويتكامل هذا المنتزه مع مركز تجاري مجتمعي يضم تجارب التسوق والمطاعم والترفيه، إلى جانب مركز متطور للصحة والعافية، ليشكّلوا معاً محور الحياة اليومية للسكان، حيث تلتقي الراحة والنشاط والعافية ضمن نسيج عمراني واحد. ويضم المنتزه منظومة متكاملة لأنماط الحياة النشطة تشمل ملاعب كرة القدم، ومسارات الجري، وملاعب البادل، ومنتزهاً للتزلج، بما يرسّخ بيئة حيوية تعزّز الحركة والتفاعل وتدعم أسلوب حياة صحي لجميع الفئات العمرية.

يمتد المنتزه عبر أربعة ممرات خضراء متصلة تتغلغل في مختلف أرجاء المشروع، وتشكل جزءاً من حلقة ترفيهية بطول 6 كيلومترات، تتيح للسكان حركة مستمرة وسط الطبيعة والمساحات المفتوحة. وترتبط هذه الحلقة بشبكة أوسع للحركة والتنقل، إلى جانب حلقة محيطة بالمشروع بطول 9 كيلومترات مخصصة لأنشطة العافية ونمط الحياة الصحي.

ويحتضن المشروع أكثر من 50 ألف شجرة ضمن شبكة طبيعية متكاملة تتداخل فيها المساحات الخضراء مع العناصر المائية، لتوفر بيئة تساعد على التأمل واستعادة التوازن وتجديد الطاقة. وتنعكس هذه المنظومة في تفاصيل الحياة اليومية عبر ممرات مشي مظللة، وإطلالات طبيعية ممتدة، وتجربة سكنية تعيد ربط الإنسان بالطبيعة في كل خطوة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد فرانسيس ألفريد، المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة شوبا العقارية:

"يمثل إطلاق مشروع شوبا سانكتشواري محطة مهمة في مسيرة نجاح شوبا العقارية، ويأتي بالتزامن مع احتفالنا بمرور 50 عاماً على تأسيس المجموعة التي تجسد أرقى مفاهيم التطوير العقاري الهادف والقائم على الدقة والنزاهة. ويعد المشروع الجديد أكبر مشاريعنا في دبي على الإطلاق، وهو يعكس رؤيتنا بعيدة الأمد والمتمثلة في إنشاء مجمعات سكنية تجمع بين المناظر الطبيعية الخلابة وتجارب الصحة الفاخرة والتصاميم المدروسة. واستناداً إلى منهجيتنا القائمة على الالتزام العميق بالجودة و’فن الاهتمام بالتفاصيل‘، قمنا بتصميم مشروع شوبا سانكتشواري بما يواكب متطلبات أجيال المستقبل، إضافة لتلبية الاحتياجات الحالية للأسرة".

ويستند المخطط الرئيسي إلى إطار شامل للعافية يغطي خمسة أبعاد رئيسية: العافية الجسدية، والذهنية، والاجتماعية، والبيئية، والمدنية. ويشجع المشروع على الارتقاء بالعافية الجسدية من خلال شبكة واسعة من مسارات المشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، إلى جانب المساحات المخصصة للأنشطة الرياضية، ومراكز اللياقة البدنية، ومساحات الترفيه الخارجية التي تواكب احتياجات السكان على اختلاف أعمارهم. كما يدعم العافية الذهنية من خلال الحدائق الخضراء والمناطق المخصصة للتأمل والمساحات المائية المذهلة والملاذات الهادئة التي تسهم في تجديد الطاقة والنشاط وتعزيز الشعور بالاسترخاء. كما يعزز المشروع العافية الاجتماعية من خلال مساحات عامة ومراكز مجتمعية ومناطق فعاليات تشجّع التفاعل بين الأجيال.

ويتبنى المشروع استراتيجيات تصميم مستدامة تشمل أنظمة عالية الكفاءة للطاقة والمياه، ومساحات خضراء داعمة للتنوع الحيوي، ومحاور خضراء تُحسّن جودة الهواء والمناخ المحلي. ويعزز المشروع جودة الحياة الاقتصادية والمدنية من خلال المرافق متعددة الاستخدامات، وإتاحة الفرص لريادة الأعمال داخل المشروع، والشوارع الآمنة التي تتيح وصولاً سهلاً إلى مختلف المناطق، والتصميم المدروس للمساحات العامة التي تعزز الترابط المجتمعي ومشاعر الفخر. بينما تضمن حلول التنقل الذكي والبنية التحتية المستدامة قدرة المجتمع على التكيف ومواكبة متطلبات المستقبل.

ويُخطَّط لمشروع شوبا سانكتشواري كوجهة حضرية متكاملة ومتعددة الاستخدامات، حيث يضم مستشفى عالمي المستوى ومدرستين دوليتين ومركزاً تجارياً ضخماً ومركزاً صحياً بمواصفات قياسية، وجميعها تتوزع على مناطق استراتيجية ضمن المشروع لضمان وصول جميع القاطنين إليها بسهولة. كما يحتضن المشروع شبكة من المسارات الخضراء التي تؤدي العديد من الوظائف، بما في ذلك ربط المرافق المجتمعية مع أحياء الفلل والمناطق متعددة الاستخدامات، والتشجيع على ممارسة المشي وركوب الدراجات الهوائية وأنماط التنقل النشطة، وتقليل الاعتماد على المركبات؛ مما يعكس التزام شوبا الراسخ بتطوير مجمعات سكنية تتميز بالكفاءة التشغيلية العالية وتلبي جميع الاحتياجات الإنسانية.

ومن المقرر أن يضم المشروع حوالي 20 ألف وحدة سكنية، منها نحو 18,000 شقة و2,000 فيلا من مختلف الفئات، والتي يتم تسليمها على مراحل متعددة. ويتمحور التركيز في المرحلة الأولى للإطلاق على الفلل السكنية، والتي من المقرر طرح عدد محدود منها يضم حوالي 250 فيلا من مختلف الفئات.

وتتميز فلل مشروع شوبا سانكتشواري بتصميمها المدروس ضمن بيئة مستوحاة من الغابات، والتي توازن بين الإحساس بالخصوصية والتواصل الفعال مع المجتمع. كما توفر إمكانية الوصول المباشر إلى المساحات الخضراء المفتوحة، مما يحول المشهد الطبيعي المحيط إلى امتداد طبيعي وساحر للفيلا. ويعتمد التصميم العمراني للفلل أسلوباً معمارياً حديثاً يقوم على البساطة والوضوح البصري، حيث يتميز بخطوط واضحة ونوافذ واسعة وشرفات رحبة وأفنية خاصة، وغيرها من العناصر التي تشكّل منازل فاخرة تركز على الهدوء والراحة وأنماط الحياة الراقية داخل الفلل وخارجها.

وإلى جانب دورها في منح القاطنين تجارب متميزة، تؤدي الشبكة الخضراء المتكاملة وظيفة بيئية مهمة بوصفها بنية تحتية طبيعية. فقد صُممت لإدارة مياه الأمطار من خلال توفير قنوات تصريف طبيعية وأحواض طبيعية لحفظ المياه ومسطحات مائية متكاملة، مما يعزز القدرة على مواجهة الفيضانات ويسهم في إعادة تغذية المياه الجوفية. كما تساعد استراتيجيات الزراعة متعددة الطبقات في التخفيف من الحرارة العالية، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز المناخ المحلي.

ويتمتع مشروع شوبا سانكتشواري بموقع استراتيجي يتيح وصولاً سهلاً إلى المناطق المهمة وشبكات الطرق الرئيسية في دبي، ويحقق التوازن الأمثل بين الإحساس بالخصوصية وسهولة الوصول. ومع إحراز مزيد من التقدم في المشروع، من المتوقع أن يبرز كأحد أبرز المجمعات السكنية في دبي، ليجسد بحد ذاته أرقى أنماط الحياة العصرية التي تتمحور حول الطبيعة، والصحة والرفاهية، والتصميم الحضري الذي يواكب متطلبات المستقبل.

لمحة حول شوبا العقارية

تلتزم شوبا العقارية، الشركة الرائدة عالمياً في تطوير العقارات الفاخرة، بإرساء مفهوم جديد حول فن الحياة من خلال تشييد مجمعات سكنية مستدامة. وتأسست الشركة عام 1976 في سلطنة عُمان كشركة متخصصة في مجال الديكورات الداخلية، على يد رائد الأعمال بي إن سي مينون، ووسعت نطاق حضورها عبر مشاريع تطوير واستثمارات في دولة الإمارات وسلطنة عُمان والهند. وعلى مدار حوالي 50 عاماً، عملت الشركة على الارتقاء بسلسلة القيمة العقارية من خلال نموذج التكامل الخلفي، بالاعتماد على إمكاناتها الرائدة في مجالات صياغة التصميم والتطوير العقاري والتشييد. وأصبحت الشركة اليوم واحدة من أبرز شركات تطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات، لتواصل رحلتها نحو ترسيخ بصمتها الفريدة على الصعيد العالمي مع الحفاظ على قيمها الفريدة المتمثلة بفن الاهتمام بالتفاصيل، والذي يمثل ركيزة أساسية في هوية الشركة المتفردة. وتعتزم الشركة، التي تتميز بسجلها الحافل بتسليم المشاريع قبل الموعد المحدد، تطوير 15 مشروع في مختلف أنحاء دولة الإمارات، كما تواصل تعزيز حضورها في دبي مع عدد من المشاريع البارزة الأخرى، بما فيها مجمع شوبا هارتلاند السكني المزدهر، والذي يحتضن أكثر من 11 ألف مقيم. وتوفر جزيرة شوبا سينيا، مشروع الجزيرة الفاخر الأول من نوعه، مجموعة من الفلل والقصور والمنتجعات الفاخرة وسط أجواء مفعمة بالهدوء والراحة.

-انتهى-

#بياناتشركات