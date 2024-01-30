دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "سكايلان بيلدرز"، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في ولاية كيرالا، الهند، عن تحقيق إنجاز تاريخي خلال الكشف عن أول مشروع لها في دبي - " أفانت-غارد ريزيدنسز" في تاريخ 27 و28 يناير 2024. نجحت الشركة في بيع 50% من وحدات المشروع، وذلك بتزامن إطلاقه مع افتتاح المقر الرئيسي للشركة في وسط مدينة دبي (داونتاون دبي).

تتمتع "سكايلان بيلدرز" بتاريخ حافل في الهند يمتد لـ 35 عاماً، حيث أكملت الشركة 158 مشروعاً بنجاح وقامت بتطوير أكثر من 16 مليون قدم مربعة. وقد تم إطلاق "أفانت-غارد ريزيدنسز" كأول مشروع للشركة في دبي، حيث يتميز بموقعه الاستراتيجي في منطقة قرية جميرا الدائرية، المعروفة باعتبارها الأكثر مبيعاً في دبي خلال عام 2023. يعد المشروع الذي سيتم تنفيذه تحفة معمارية تتكون من 18 طابقاً سكنياً و5 منصات وطابق أرضي، ويضم 172 وحدة سكنية بتصاميم دقيقة تشمل استوديوهات ووحدات بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، بالإضافة إلى 3 محلات تجارية.

من المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الرابع من عام 2026، حيث يقدم "أفانت-غارد ريزيدنسز" خيارات سداد مرنة للمستثمرين، حيث يتم دفع 1% شهرياً خلال فترة البناء. ومن المتوقع أن تثير الأسعار البالغة 625,000 درهم إماراتي لشقق الاستوديو المزيد من الاهتمام، حيث يقدم المشروع خيارات فاخرة وفريدة بأسعار مناسبة في سوق العقارات في دبي.

قال كي في عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في "سكايلان بيلدرز": "تتناغم رؤيتنا في "سكايلان بيلدرز" مع طبيعة دبي على كافة الأصعدة والمجالات، وريادتها في جميع المجالات تعزز زخمها ونجاحها الاقتصادي، مما يجعلها في صدارة الأعمال والسياحة على الساحة الدولية. تستقطب دبي المواهب العالمية إلى مجتمعها المتناغم، ونحن نسعى لأداء دور رئيسي في تشكيل المستقبل الديناميكي للإمارة".

وصرح سهل عزيز، المدير التنفيذي في "سكايلان بيلدرز": "إطلاق "أفانت-غارد ريزيدنسز" في دبي يعد مناسبة مرموقة بالفعل بالنسبة لي كمدير تنفيذي في "سكايلان بيلدرز". يتجلى التفاني الذي نثمنه في التميز والابتكار في جميع جوانب هذا المشروع، مما يقدم تجربة سكنية فريدة في قلب قرية جميرا الدائرية".

احتفلت "سكايلان بيلدرز" بتحقيق هذا الإنجاز التاريخي أيضاً من خلال افتتاح شقة نموذجية لـمشروع "أفانت-غارد ريزيدنسز" في مقرها الرئيسي في وسط مدينة دبي (داونتاون دبي).

يمتد برج "أفانت-غارد ريزيدنسز" الذي يتكون من 24 طابقاً على مساحة تزيد عن 300,000 قدم مربعة، ويوفر مرافق ووسائل راحة وترفيه متنوعة، بما في ذلك نادي صحي وحمام سباحة لا متناهي وغرفة ألعاب ومنطقة لعب للأطفال. يتميز التصميم المعاصر للمبنى بكونه مستوحى من الخصائص الطبيعية للصحراء العربية ومنطقة الخليج، بالإضافة إلى التصميم الداخلي ذو الطابع الأوروبي، كل ذلك في مجمع قرية جميرا الدائرية النابض بالحياة والذي يضم مرافق عالمية المستوى.

خلال حفل الافتتاح الرسمي لمكتب الشركة في دبي، تم بيع 50% من "أفانت-غارد ريزيدنسز"، مما يبرز الطلب القوي والاستقبال الإيجابي من قبل سوق عقارات دبي الديناميكي.

بتاريخ يمتد لمدة 35 عاماً، تُعتبر "سكايلان بيلدرز" أكبر شركة للتطوير العقاري في ولاية كيرالا الهندية، حيث أكملت 158 مشروعاً في 9 مدن وخدمت ما يقرب من 8,000 عميل حول العالم. وقد ساهم التزام الشركة بالنزاهة، وإسعاد العملاء، والتميز، وتسليم المشاريع في الوقت المحدد في كسبها جوائز مرموقة، بما في ذلك جائزة "آسيا والمحيط الهادئ الدولية للعقارات".

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن "سكايلان بيلدرز":

تأسست "سكايلان بيلدرز" في عام 1989، بقيادة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام كي في عبد العزيز والمدير التنفيذي سهل عزيز، وتُعتبر مطوراً عقارياً بارزاً بفضل تاريخه الذي يشمل 158 مشروعاً وتسليم 16 مليون قدم مربع على مدى 35 عاماً. بفضل التزامها الدائم بالجودة وتسليم المشاريع في الوقت المحدد، واهتمامها بخدمة عملاء الهند غير المقيمين على مستوى العالم، اكتسبت "سكايلان بيلدرز" ثقة ما يقرب من 8,000 عميل. مع التوسع في دبي من خلال "أفانت-غارد ريزيدنسز"، تستمر "سكايلان بيلدرز" في تقديم تراثها المبني على الثقة والتميز، متناسيةً مع المشهد التقدمي في دبي وتهدف إلى أن تصبح جزءاً لا يتجزأ من مستقبل المدينة المثير.

المصدر: ايتوس واير

لمزيد من المعلومات أو الاستفسار، يرجى الاتصال بالجهة التالية:

Mr. Praveen Menon

البريد الإلكتروني: info@skylinebuilders.ae

