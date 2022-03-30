خمسة أجيال ومئات الملايين من عمليات تحويل الأموال، وأكثر من ترليون درهم من إجمالي حجم الأعمال

الإمارات العربية المتحدة، دبي: احتفلت شركة الفردان للصرافة ذ.م.م ، الشركة الرائدة في تحويل الأموال والعملات والمرخصة والمنظمة من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، باليوبيل الذهبي لانطلاق أعمالها، وبخمسين عاماً من التميز، وذلك بالكشف عن شعار جديد يعبر عن استعداد الشركة للمرحلة المقبلة.

وضمن الاحتفال الخاص الذي أقيم في فندق أرماني يوم 28 مارس، تم الكشف عن هوية العلامة التجارية الجديدة لشركة الفردان للصرافة، وذلك بحضور عدد كبير من الموظفين والأصدقاء والشركاء.

وبعد التواصل بين الحاضرين والفعاليات الترفيهية، استعرض الحدث تراث العائلة وجرى العد التنازلي للكشف عن هوية العلامة التجارية الجديدة في برج خليفة، بحضور أفراد العائلة وشركاء الأعمال والموظفين

ومع احتفال الشركة بمرور 50 عاماً على انطلاق أعمالها ومساهماتها الهائلة في تطور دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد قطعت شركة الفردان شوطاً طويلاً منذ تأسيسها. وتعد الفردان للصرافة عضواً ضمن مجموعة الفردان، التي تعود بالتاريخ إلى عام 1954، من العمل في مجال الملاحة البحرية وتجارة اللؤلؤ، وصولاً إلى الأعمال التجارية المتنوعة والمشاريع الناجحة في مجال العقارات والمجوهرات الراقية والخدمات المالية.

وقد سجلت الفردان للصرافة التي تمثل شركة عالمية امتدت لخمسة أجيال، مئات الملايين من عمليات تحويل الأموال، وأكثر من تريليون درهم من إجمالي حجم الأعمال حتى اليوم.

وبهدف مواصلة التركيز على الابتكار، فإن الفردان للصرافة تعمل مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين على المستويين المحلي والعالمي لضمان تقديم القيمة العالية وتوفير الراحة لعملائها. تشمل العمليات التي أضيفت مؤخراً توفير حلول بلوك تشين عالية الأمان للمؤسسات، بالإضافة إلى تعزيز حماية الحسابات ورفع مستوى الأمان.

وتأكيداً على استمرار ريادتها في مجال الإنترنت، أنشأت الفردان للصرافة تطبيقها الجديد "ALFAPAY" باعتباره الخيار المثالي لتحويل الأموال عبر الحدود والذي تم إطلاقه أيضاً خلال الحدث.

وبالإضافة إلى إمكانية إرسال الأموال في أي وقت وفي أي مكان باستخدام شبكة واسعة تضم أكثر من 150 بنكاً ومكتب تحويل، تتوفر أيضاً خدمة سداد فواتيرك (المحلية والدولية)، أو إضافة وقت للهاتف المحلي أو الدولي، أو تحميل الأموال على بطاقاتك المدفوعة مسبقاً، كما سيستمر التطبيق في تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمستخدمين في المستقبل.

وفي تعليق له، قال السيد فردان الفردان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان: "لم أتخيل يوماً أن إحدى الشركات التي أسسها والدي السيد حسن إبراهيم الفردان وعمي السيد حسين إبراهيم الفردان ستحتفل بمرور 50 عاماً من التميز والإنجازات. إنه لشرف كبير أن أترأس هذه المجموعة الديناميكية إلى جانب عائلتي التي تواصل إحداث فارق حقيقي في حياة الكثير من الأشخاص. أنا فخور بهذا الإنجاز وسعيد بهذه الفرصة التي أتاحت لنا القيام بكل ما في وسعي لدعم رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار السنوات الخمسين الماضية والتي رافقت التطور الهائل الذي شهدته دولة الإمارات. إنها حقاً لحظة فخر لعائلتي.

وأضاف: "بالنيابة عن عائلة الفردان، أود أن أعرب عن امتناني أولاً لقيادتنا الحكيمة التي وفرت لنا على الدوام الوسائل اللازمة للازدهار سواء بالنسبة للشركة والدولة على نطاق أوسع. ولكل من قدم لنا الدعم، أود أن أطلب منكم جميعاً الانضمام إلينا للاحتفال بالمستقبل معاً".

وقال حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة: "نحن فخورون للغاية بالاحتفال باليوبيل الذهبي لانطلاق أعمالنا، وبينما نحتفل بهذا الإنجاز الهام، فإنه يمنحنا المزيد من الإصرار والرغبة لمواصلة العمل وإكمال المسيرة لمتابعة ما حققناه حتى الآن، والتطلع إلى المستقبل في الخمسين عاماً القادمة. كما يسعدني أن أقدم شعارنا الجديد - الذي أطلقناه للانتقال من تراث الشركة الفخور إلى علامة تجارية عصرية ومبتكرة. نحن واثقون من أن مهمتنا واستراتيجيتنا ورؤيتنا الجديدة وهوية علامتنا التجارية، سترسخ مكانتنا البارزة خلال الخمسين عامًا القادمة وما بعدها.

وأضاف: "من الضروري أن نبحث باستمرار في السوق التنافسي الذي نشهده حالياً، عن كيفية تحسين وتوفير قدر أكبر من المرونة والابتكار والراحة لعملائنا المخلصين. ونحن نؤمن أن الشعار الجديد وتطبيقنا المبتكر سيساهمان في تحقيق أهدافنا المنشودة".

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة الفردان للصرافة

الفردان للصرافة هي عضو في مجموعة الفردان، شركة عائلية رائدة في المنطقة و التي تمتلك إرثاً يمتد على مدار 50 سنة. وهي أحد الشركات التي تعمل في مختلف القطاعات تحت مظلة مجموعة الفردان، والتي تغطي العديد من الأعمال مثل العقارات، والمجوهرات، والخدمات المالية.

يعود النجاح الذي حققته المجموعة إلى حد كبير إلى الفطنة التجارية والقيم الشخصية المتينة التي تبناها مؤسسها إبراهيم الفردان، الذي رسخ مكانته كتاجر لؤلؤ معروف في عام 1954. تفخر الفردان للصرافة التي تأسست عام 1971، بأنها تقدم خدمات عبر شبكة عمل تضم أكثر من 75+ فرعاً في كافة أنحاء الدولة. أما على الصعيد الدولي، فترتبط الفردان للصرافة بعلاقات متينة بأكثر من 150 بنك مراسل بالإضافة إلى العديد من المؤسسات المالية ومزودي الخدمات المالية، و الذي يجعلها الخيار الأمثل للمعاملات المالية الآمنة.

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع هبة عيد عبر البريد الإلكتروني: hibaeid@sevenmedia.ae