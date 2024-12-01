مسقط: في إطار التزامه بواجبه تجاه المسؤولية الاجتماعية، وقع صحار الدولي، أفضل بنك في عُمان، مؤخرًا مذكرة تفاهم مع جمعية النور للمكفوفين في ولاية صحار، لدعم برنامج تدريبي متخصص يهدف إلى تعزيز المهارات الشخصية لـ 50 مشاركًا من ذوي الإعاقة البصرية. وقد وقع المذكرة الفاضل مازن بن محمود الرئيسي، رئيس مجموعة التسويق في صحار الدولي، والفاضل محمود بن عامر العلوي، مدير الشؤون الإدارية والمالية بجمعية النور للمكفوفين في ولاية صحار. وتعكس هذه المذكرة التزام البنك الراسخ بدعم البرامج المثرية التي تُسهم في تمكين المجتمع وتعزيز الشمولية الاجتماعية، مع التركيز على تحقيق فوائد مستدامة بعيدة المدى تعود بالنفع على أفراد المجتمع كافة.

وحول ذلك، علّق الفاضل مازن بن محمود الرئيسي، رئيس مجموعة التسويق في صحار الدولي، قائلاً: "نُدرك في صحار الدولي أهمية المبادرات التي تسهم في تمكين الأفراد وتعزيز الشمولية في جميع قطاعات المجتمع. ويعكس تعاوننا مع جمعية النور للمكفوفين تركيز البنك الاستراتيجي على برامج المسؤولية الاجتماعية ذات الأثر الفاعل التي تسعى إلى فتح آفاق جديدة تُمكن الأفراد من تحقيق إمكاناتهم وتطلعاتهم، فضلاً عن اعدادهم لدخول سوق العمل، وذلك من خلال تزويدهم بالمهارات الأساسية التي تمكنهم من التطور بثقة في العالم المهني. عليه يجسد هذا الدعم رؤيتنا لترك قيمة مستدامة تسهم في تحقيق الأولويات الوطنية لعُمان، خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص متكافئة للجميع."

وقد تم تصميم البرنامج التدريبي بعناية ليتناسب مع الاحتياجات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، حيث يهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس والتكيف مع التحديات، مع تمكين المشاركين من تحقيق استقلاليتهم والاندماج الكامل في المجتمع. ويتضمن البرنامج ثلاثة محاور تدريبية رئيسية تمتد على مدار خمسة أيام، حيث يركز المحور الأول على بناء الثقة بالنفس وتقدير الذات، مما يساعد المشاركين على تطوير شعور قوي بقيمتهم الشخصية والقدرة على مواجهة التحديات. كما يتناول المحور الثاني مهارات اتخاذ القرار وحل المشكلات، مما يُكسب المشاركين القدرة على التفكير النقدي والفعّال في مختلف الظروف. أما المحور الثالث، فيعزز الذكاء الاجتماعي ومهارات التواصل، حيث يساعد المشاركين على تطوير كفاءاتهم في التعامل مع الآخرين بشكل أفضل في المواقف الشخصية والمهنية.

من جانبه، علق الفاضل محمد بن إسماعيل البلوشي، رئيس مجلس إدارة جمعية النور للمكفوفين في ولاية صحار، قائلاً: "يمثل تعاوننا مع صحار الدولي خطوة مهمة نحو تحقيق رسالتنا في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في المجتمع، حيث يعكس الدعم المستمر الذي يقدمه البنك وعيًا عميقًا بأهمية الشمولية والحاجة إلى تضافر الجهود لخلق فرص للجميع. عليه فإننا على يقين بأن هذه المبادرة ستحدث تأثيرًا إيجابيًا مستدامًا، وستساعد المشاركين على استثمار قدراتهم والمساهمة بفعالية في مستقبل عُمان."

يدعم صحار الدولي برؤية استراتيجية طموحة التزامه المستمر بالمسؤولية المجتمعية، مركّزًا على تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. ومن خلال الاستثمار في المبادرات الاجتماعية ذات الأثر الفاعل، وخاصة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، يضع البنك الاستدامة في صميم جهوده. ويواصل صحار الدولي ريادته في قيادة التغيير الإيجابي، معتمدًا على نهج شامل يدعم المبادرات التحويلية التي تُسهم في تحقيق تأثير مستدام يتماشى مع تطلعات التنمية الوطنية.

نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة.

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