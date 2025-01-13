كجزء من التزامه بدعم فرص التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر البحرينية في القطاع الخاص، أعلن صندوق العمل "تمكين" عن دعمه لأكثر من 50 موظفًا بحرينيًا في شركة Oilfield Services MTQ، إحدى الشركات المتخصصة في تقديم الحلول الفنية والصيانة للمعدات المستخدمة في صناعة النفط والغاز، حيث تم دعم زيادة الأجور لأكثر من 40 بحرينيًا من موظفي الشركة، إلى جانب دعم تدريب 10 بحرينيين ضمن برنامج التلمذة المهنية.

ويأتي هذا الدعم تماشياً مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2025 التي ترتكز على أربع مبادرات رئيسيّة تتمحور حول تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات.

حيث أكّد السيد خالد البيات الرئيس التنفيذي للنمو بصندوق العمل "تمكين" أن هذا الدعم هو جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها "تمكين" لدعم التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية في القطاع الخاص، ولاسيما في القطاعات الرئيسية التي يعد القطاع الصناعي أحد أبرزها، إذ بلغت مساهمته الاقتصادية %13.6 في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي. وسيتسنى لنا من خلال دعم شركة MTQ دعم التطور الوظيفي لأكثر من 40 موظف بحريني من العاملين في الشركة، إلى جانب دعم تأهيل وتدريب 10 بحرينيين من خلال برنامج التلمذة المهنية لصقل مهاراتهم، وتعزيز فرصهم في التطور في سوق العمل.

من جانبه قال السيد أحمد عبد الله، مدير إدارة الموارد البشرية في شركة Oilfield Services MTQ: "نحن نعتز بالكوادر البحرينية العاملة في شركتنا ونؤمن بدورها الكبير في تعزيز نمو ونجاح أعمال الشركة عبر مختلف أدوارهم الوظيفية، وإننا نثمن دعم تمكين لزيادة أجورهم وتعزيز تطورهم الوظيفي وصقل مهاراتهم مما يرفع من معدلات الاحتفاظ بهم ويسهم في زيادة إنتاجيتهم، وهو ما ينعكس على المشاركة الإيجابية للشركة في الاقتصاد الوطني."

وتعد شركة MTQ Oilfield Services إحدى الشركات التي تقدم خدماتها في صناعة النفط والغاز ومقرها الرئيس في سنغافورة، وذلك من خلال تقديم الحلول الفنية والصيانة للمعدات المستخدمة في صناعة النفط والغاز. كما تقدم الشركة مجموعة متنوعة من الخدمات تشمل خدمات تصنيع وتجميع وتفكيك المعدات المستخدمة في الحفر والإنتاج، إلى جانب الصيانة والإصلاح للمعدات الثقيلة والمركبات البحرية المخصصة للنفط، إضافة إلى الدعم الفني والخدمات الميدانية للعديد من الشركات العاملة في القطاع.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

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