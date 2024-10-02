دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفلت يونايتد ديزل، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الرستماني، بالذكرى الخمسين على تأسيسها، مسجلة خمسة عقود من الإنجازات والمساهمات الكبيرة في دعم قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات.

واحتفالاً بتلك الإنجازات، نظمت مجموعة الرستماني حفلًا كبيرًا في دبي، حضره شخصيات بارزة من قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وقيادات إدارية من المجموعة وشركة يونايتد ديزل، بالإضافة إلى شركائها في النجاح مثل شاحنات رينو وتاتا موتورز وشاحنات يو دي وشاحنات دايو. وقد كرمت يونايتد ديزل شركاءها في حفل خاص، تضمن رسائل تهنـئة وتقدير من هذه العلامات تجارية.

وبهذه المناسبة، أعرب مازن دالاتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرستماني، عن فخره واعتزازه بنجاح واستمرارية الشركة، لافتًا إلى أن 4% فقط من الشركات يتجاوز عمرها الخمسين عامًا. وأضاف: "سعداء جدًا بانضمام يونايتد ديزل إلى هذا النادي الحصري، حيث إن هذا الإنجاز لا يعكس مرونتنا وقدرتنا على التكيف فحسب، بل أيضًا ثقة وولاء عملائنا وشركائنا". وأكد دالاتي التزام المجموعة بدفع الابتكار في المستقبل وتعزيز الاستدامة في قطاع النقل، للاستمرار في لعب دور رئيسي بنمو وتطور دولة الإمارات".

منذ تأسيسها ، تميزت يونايتد ديزل بتقديم حلول نقل مبتكرة تركز على العملاء، وحرصت باستمرار على تبني أحدث التقنيات العالمية لتحسين كفاءة النقل وتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها، مما رسخ مكانتها كشركة رائدة في البنية التحتية اللوجستية في الإمارات. وإلى جانب تقديم منتجات عالية الجودة، تميزت الشركة بتطوير خدمات ما بعد البيع وبرامج الصيانة الشاملة، لضمان الأداء العالي المستمر لمركباتها.

وقد تخلل الحدث السنوي جلسة حوار شارك فيها كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة الرستماني مازن دالاتي، ورئيس إدارة التحول ورئيس إدارة الثروات البشرية في مجموعة الرستماني عبد الرحمن صقر، والمدير العام لشركة يونايتد ديزل ديفيد ساويرس، سلطوا خلالها الضوء على القيم الأساسية لمجموعة الرستماني المتمثلة بالالتزام والتفاني والرؤية والتي تساهم في توجيه استراتيجيات التحول للمجموعة.

وبدوره، قال عبد الرحمن صقر، رئيس إدارة التحول ورئيس إدارة الثروات البشرية في مجموعة الرستماني: "يعكس تركيزنا على تطوير البنية التحتية الذكية والتحديث المستدام، التزامنا بتحويل يونايتد ديزل من قوة رائدة إلى قوة أكثر تميزًا، مما يضمن أننا لا نلبي فقط احتياجات صناعتنا ومجتمعنا المتزايدة، بل نتجاوزها. إن قيم الالتزام والتفاني والرؤية مترسخة بعمق في استراتيجيتنا، وهي التي توجه كل خطوة نتخذها."

من جانبه، تحدث ديفيد ساويرس، المدير العام لشركة يونايتد ديزل، عن رحلة الشركة قائلاً: "احتفالًا بمرور خمسة عقود على تأسيس يونايتد ديزل، نكرم رؤية مؤسس المجموعة المرحوم عبد الله حسن الرستماني، الذي وضع الأسس المتينة لبناء شركة رائدة لها مساهماتها في مسيرة النمو لدولة الإمارات. واليوم، نركز على تبني التقنيات الحديثة وقيادة حلول التنقل المستدامة، لضمان الاستمرار في تلبية احتياجات عملائنا المتغيرة والمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة لدولة الإمارات في المستقبل".

وبهذه المناسبة، تؤكد يونايتد ديزل التزامها بتوسيع محفظة منتجاتها وتوفير حلول نقل ذكية وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع أهداف الإمارات الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الكربوني. وقد أعلنت يونايتد ديزل عن توقيع شراكات جديدة مع شاحنات يوتونج الكهربائية ومعدات مناولة المواد من شركة سي إتش إل ومولداتStarkGen ، مما يعزز دورها كمحرك رئيسي للابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

لمحة عن مجموعة الرستماني

تأسست مجموعة الرستماني على يد الراحل عبد الله حسن الرستماني في دبي في أوائل الخمسينات من القرن الماضي، وتمكنت من ترسيخ مكانتها الريادية بين الشركات التجارية العائلية في دولة الإمارات، بفضل قيمها الأساسية المتمثلة في الالتزام والتفاني والرؤية. وتعمل المجموعة في عدة مجالات وقطاعات، مما يجعلها قوة رائدة في مجال ريادة الأعمال والابتكار في المنطقة.

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