تعزز هذه الخطوة التزام "إي دبليو بارتنرز" و( Leshines ) بدعم النمو الصناعي المحلي وتمكين الشركات في السعودية.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "إي دبليو بارتنرز" (المعروفة سابقاً باسم إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال)، وهي أول شركة استثمارية خاصة تنشئ منصة استثمارية عبر الحدود بين السعودية وآسيا، عن استثمار بقيمة 50 مليون دولار في (Leshines)، ذراع حلول سلسلة التوريد لمجموعة التكنولوجيا الصينية متعددة الجنسيات "لينوفو" خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، وهي منصة عالمية رائدة تدعم الاستثمارات التحويلية وتعزز الشراكات الدولية من أجل النمو الاقتصادي المستدام.

ويعمل هذا الاستثمار على تسريع توطين قدرات (Leshines) في السعودية، مما يعزز مكانة المملكة كلاعب حيوي في شبكات التجارة العالمية المستدامة وعمليات سلسلة التوريد.

وقبل خمسة أشهر، أعلنت لينوفو وشركة "آلات" المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة عن تعاون استراتيجي، بما في ذلك استثمار مقترح بقيمة 2 مليار دولار. ومن المقرر اليوم أن تخطو هذه الشراكة خطوتها التالية.

وتبحث شركة (Leshines) أيضًا خيار دخول منطقة الخدمات اللوجستية السعودية الصينية في مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، وهي مبادرة أعلنت عنها وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية في وقت سابق من هذا الشهر. وستغطي المنطقة، التي تديرها شركة "إي دبليو بارتنرز"، مساحة إجمالية قدرها 4 كيلومترات مربعة وتتكون من مجمع صناعي لوجستي ومجمع تجاري دولي ومرافق ومساحة معيشية. وستمكّن الشركات العالمية من التصنيع محليًا في السعودية ثم توزيعها على أسواق أخرى حول العالم. ومن المتوقع أن تجتذب أكثر من 3 آلاف تاجر جملة وتجزئة وحوالي 200 شركة للصناعات الخفيفة من الصين وآسيا.

وعلّق جيري لي، المؤسس والشريك الإداري في "إي دبليو بارتنرز"، على الإعلان قائلاً: "يعد هذا الاستثمار خطوة مهمة نحو بناء مستقبل السعودية الذي نتصوره جميعًا، ونحن نعمل بنشاط على تحقيق هذا الهدف. ويؤكد استثمارنا في (Leshines) التزامنا بهذا المشروع وتصميمنا على تعزيز النمو الصناعي المحلي وتطوير الشركات السعودية. ومن خلال الشراكة مع (Leshines) لتوفير حلول سلسلة التوريد المتقدمة في السعودية وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإننا نساعد الشركات الصينية على استكشاف الإنتاج المحلي وتمكين الشركات المحلية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030".

وقال آلان تشو، الرئيس التنفيذي للعمليات في (Leshines): "بصفتها منصة حلول سلسلة التوريد الذكية لمجموعة لينوفو، ستستغل (Leshines) هذه الفرصة لترسيخ جذورها في السعودية، مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبناء القدرات الاستراتيجية الأساسية لسلسلة التوريد الرقمية المتقدمة. وباعتبارها صندوقًا استراتيجيًا رائدًا عالميًا، فإن الموارد الاستراتيجية لشركة "إي دبليو بارتنرز" ومزاياها الفريدة في السعودية والشرق الأوسط والأسواق الناشئة تتطابق تمامًا مع الرؤية الاستراتيجية لشركة (Leshines) وخارطتها التنموية. وبفضل الدعم الثابت والشراكة القوية مع "إي دبليو بارتنرز"، فإننا واثقون بأن السعودية ستصبح مركزًا هامًا في منصة سلسلة التوريد الذكية، مما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ويعتبر الاستثمار في (Leshines) أول استثمارات صندوق "إي دبليو بارتنرز" الثاني. وفي ظل التعاون المتزايد بين الصين والشرق الأوسط، نال النموذج الاستثماري لشركة "إي دبليو بارتنرز" تقديرًا من كبار أصحاب المصلحة في المنطقة. وقد حصلت "إي دبليو بارتنرز"، المدعومة من صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، مؤخرًا على التزامات من صناديق الثروة السيادية الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك 150 مليون دولار من جهاز الاستثمار العماني.

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