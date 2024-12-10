أعلنت شركة رأس المال الجريء "إلياد بارتنرز" Iliad Partners التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها عن الإغلاق الأول لصندوقها الاستثماري بحجم مستهدف يصل إلى 50 مليون دولار.

يحظى الصندوق بدعم من كبار المستثمرين، بما في ذلك شركة صندوق الصناديق "جدا" Jada Fund of Funds ) إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي - PIF )، وعائلة العليان، وشركة مسرّة للاستثمار.

إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي - )، وعائلة العليان، وشركة مسرّة للاستثمار. يُطلق الصندوق أول أنشطته باستثمارات في الشركات الناشئة الإقليمية OTO و Penny و Qashio .

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "إلياد بارتنرز" Iliad Partners لرأس المال الجريء التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها عن إطلاق والإغلاق الأول لصندوق "إلياد بارتنرز" لريادة الأعمال التقنية بحجم مستهدف يصل إلى 50 مليون دولار أمريكي.

سيستثمر الصندوق الذي تديره شركة "إلياد بارتنرز" في شركات البرمجيات الناشئة في مراحلها المبكّرة التي تتركز أنشطة أعمالها على التعاملات التجارية بين الشركات والتي تعمل على تعزيز الرقمنة والابتكار في القطاعات المستهدفة، بما في ذلك التقنية المالية والخدمات اللوجستية وتقنية العقارات في المراحل الاستثمارية المبكرة (Pre-Series A و Series A) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز بشكل أساسي على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كما ستخصص الشركة نحو 10% من الصندوق لمنطقة أوروبا، مع التركيز بشكل خاص على دولة اليونان، لدعم الشركات الناشئة التي تسعى للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يحظى الصندوق بدعم من مجموعة من كبار المستثمرين الإقليميين والعالميين، بما في ذلك شركة صندوق الصناديق "جدا" Jada (إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – PIF، وهو الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية)، وعائلة العليان، وشركة مسرّة للاستثمار، وشركة MLM Investments، وعائلة كونستانتاكوبولوس اليونانية، وغيرها من المجموعات والمكاتب العائلية الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا.

يُطلق صندوق "إلياد" أنشطته بمجموعة أولية من الاستثمارات في كلّ من شركة "أوتو" OTO (بوابة الشحن السعودية المتكاملة ومنصة الحلول اللوجستية للمتاجر الإلكترونية وتجار التجزئة)، و"بني" Penny (شركة سعودية يستند عملها على نموذج البرمجيات كخدمة سحاببة تساعد الشركات على رقمنة وإدارة المشتريات من مرحلة التوريد إلى الدفع)، و"كاشيو" Qashio الإماراتية (وهي منصة للتقنية المالية في الإمارات العربية المتحدة تقدم للشركات حلاً شاملاً لإدارة الإنفاق المؤسسي).

تأسست شركة "إلياد بارتنرز" Iliad Partners من قبل الأستاذ خريستوس ماستوراس، وهو رائد أعمال سابق في مجال التقنية شارك في تأسيس أربع شركات ناشئة كما سبق أن عمل كمدير تنفيذي في "ياهو مكتوب" (Yahoo Maktoob) وكمستشار في شركة "بوز آند كو" (Booz & Co.) ويتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً له منذ عام 2007، والمهندس عمر بن حمد الماضي، وهو من القيادات السعودية البارزة في مجال الاستثمار - وهما زميلان سابقان من مرحلة الدراسة في كلية "سلون" للإدارة التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وانضم إليهما لاحقاً الأستاذ سلطان بن خالد العليان بصفة شريك. هذا وكانت "إلياد بارتنرز" Iliad Partners من أوائل المساهمين في تطوير منظومة الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومستثمر مبكر في قصة نجاح شركة "تركر" (Trukker) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يقع المقر الرئيسي لشركة "إلياد بارتنرز" Iliad Partners في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM)، في أبو ظبي، وهو مركز مالي دولي رائد، وهي شريك استراتيجي لمنظومة التقنية العالمية في أبو ظبي Hub71، ولها وجود طويل الأمد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وإلى جانب شبكتها في المملكة العربية السعودية، وهو السوق الأكبر في المنطقة، وانتشارها العالمي، تتمتع "إلياد بارتنرز" Iliad Partners بمكانة قوية تؤهلها لدعم الشركات الناشئة في جهودها للتوسع على الصعيد الإقليمي، وتمثّل أيضا بوابة بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق العالمية.

تدعم "إلياد بارتنرز" Iliad Partners مؤسسي الشركات الناشئة من خلال نهج نشط وعملي في مجال تطوير الأعمال، كما تسهّل عليهم إبرام الشراكات مع قاعدتها الخاصة من الشركاء والمستثمرين، وتتيح لهم دخول السوق السعودي، والتوسع الإقليمي، فضلاً عن مساعدتهم في تعزيز الحوكمة والتمويل. يضمّ فريق "إلياد بارتنرز" Iliad Partners كلاً من الأستاذ جورج بويز والأستاذة دلال المطلق والأستاذ بيير أرماندو فيندر. يتمتع هذا الفريق بسجل حافل في مجال الاستثمار وبناء الشركات الناشئة والخروج منها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفتهم مستثمرين ورواد أعمال ومشغلين يتمتعون بخبرة راسخة في هذا المجال.

وفي هذا السياق، قال خريستوس ماستوراس ، المؤسس والشريك الإداري لشركة "إلياد بارتنرز" Iliad Partners: "يمثل إطلاق هذا الصندوق الجديد مرحلة هامة وبارزة في رحلة ’إلياد بارتنرز‘ Iliad Partners. ونحن مؤمنون بالمستقبل الواعد لمنظومة الشركات الناشئة الإقليمية منذ بدايتها. تشهد المنطقة حالياً تحولاً ونمواً غير مسبوقين مدفوعين بالتقنية والابتكار، من شأنه أن يجعلها مركزاً عالمياً لريادة الأعمال. بالتالي، فإننا متحمسون لإبرام شراكات مثمرة مع المؤسسين لكي نبني معاً شركات رائدة لوضع أسس راسخة للجيل التالي من قصص النجاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

لمحة عن شركة "إلياد بارتنرز" Iliad Partners

تعدّ "إلياد بارتنرز" Iliad Partners شركة متخصصة في مجال رأس المال الجريء في المراحل المبكرة تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. تستثمر الشركة في شركات التقنية الناشئة في مراحلها الأوليّة التي تتركز أنشطة أعمالها على التعاملات التجارية بين الشركات (B2B) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز بشكل خاص على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وعلى أبرز قطاعات التقنية بما في ذلك التقنية المالية والخدمات اللوجستية وتقنية العقارات. بصفتنا مستثمرين ومشغلين ورواد أعمال ذوي خبرة، نحن نعمل عن كثب مع المؤسسين لتحفيز نمو الشركات الناشئة وتوسعها الإقليمي من خلال نهج نشط وعملي، فضلاً عن دعم تكوينهم للشراكات التجارية مع قاعدتنا الخاصة من الشركاء والمستثمرين. وبفضل ما نتمتع به من معرفة عميقة بالبيئة المحلية وانتشارنا العالمي، نحن ملتزمون بدفع الابتكار والرقمنة في المنطقة. انضموا إلى رحلتنا #EpicJourney وعبر موقعنا الالكتروني: www.iliad-partners.com.

شركة "إلياد بارتنرز مانجمنت ليمتد" مرخصة من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) التابعة لسوق أبو ظبي العالمي (ADGM) في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

الاتصال:

شركة "جنسن ماثيوز" للعلاقات العامة

لوريدانا ماتي

هاتف: 971585850304+

البريد الالكتروني: loredana@jensenmatthews.com

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