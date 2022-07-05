أبوظبي: حظيت "خدمة"، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة وصيانة المرافق على مستوى المنطقة، بتصنيف متميز من خلال تصنيف الشركة ضمن قائمة أفضل 50 بيئة عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2022 وفقاً لتصنيف مؤسسة "جريت بليس تو ورك" (GPTW)، وذلك تقديراً لنجاح الشركة في تكريس ثقافة مؤسسية تتميز بالمرونة والاستدامة وتقوم على العمل الجماعي والتعاون والمساءلة والتركيز على العملاء في المقام الأول.

وبهذه المناسبة، قال عبداللطيف الصفاقسي، الرئيس التنفيذي لشركة "خدمة": "يأتي تصنيف ’خدمة‘ ضمن قائمة أفضل 50 بيئة عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2022 تأكيداً على التزامنا الراسخ بتكريس ثقافة مؤسسية متميزة وتوفير بيئة عمل تتيح لنا تزويد عملائنا بأرقى مستويات الخدمة. وقد ساهمت قيمنا في التركيز على العملاء والتعاون والمرونة والمساءلة في ترسيخ خلق ثقافة عمل تقوم على الصدق والنزاهة والشفافية والتواصل الدائم، الأمر الذي ساعدنا على كسب ثقة موظفينا لنصبح اليوم إحدى أفضل بيئات العمل في الدولة".

وعلى مدار السنوات الماضية، أطلقت "خدمة" العديد من برامج التدريب والتطوير بهدف تشجيع الموظفين على تبني معايير الشفافية والمساءلة وامتلاك روح المبادرة ومواكبة أحدث ممارسات وتقنيات إدارة المرافق. وقد خضع جميع الموظفين لهذه التدريبات في "مركز خدمة للتدريب" أو من خلال "وحدة التدريب المتنقلة" التي تم إطلاقها العام الماضي. كما وفّرت الشركة الدعم لبرنامج "تدريب المدربين" بهدف الارتقاء بالدورات التدريبية المقدمة لفرق العمل وتوسيع آفاق فرص التعلم وتبادل المعارف فيما بينهم.

وكانت شركة "خدمة" قد أعلنت عن إطلاق "برنامج السبع نجوم" لتقييم الأداء الشهري للموظفين وفقاً لمعايير المهنية؛ والسلوك؛ والالتزام؛ والعمل الجماعي؛ ومهارات التعامل مع الآخرين والتركيز على العملاء.

وتعد "جريت بليس تو ورك" مؤسسة عالمية متخصصة بتحليل أداء الشركات في جميع أنحاء العالم وتصنيفها وفقاً لمجموعة من المعايير الشاملة لأفضل الممارسات. وتُجري المؤسسة استطلاعاً لآراء الموظفين بشأن المعايير التي تتبناها مؤسساتهم مثل المصداقية والاحترام والإنصاف والفخر والألفة.

وتركز "خدمة" على تقديم خدمات إدارة المرافق وحلول صيانة المنازل لعملائها المختلفين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ضمن قطاعات متنوعة تشتمل على المرافق السكنية والتجارية والتجزئة والحكومة والتعليم والضيافة. ومن خلال

حرصها الدؤوب على تقديم خدمات فعالة من حيث التكلفة، توفر "خدمة" حلولاً فريدة من نوعها وتلتزم بالاستمرار في تطويرها وتحسين مستوياتها لتلبي الاحتياجات المتغيرة لعملائها وتناسب ميزانياتهم المختلفة.

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نبذة عن "خدمة":

تمتلك شركة "خدمة" خبرة تزيد على 10 سنوات، وتدير حالياً أكثر من 90 مشروعاً، وتوفر حلولاً مبتكرة لإدارة المرافق وصيانة المنازل بتكلفة فعّالة. وتغطي هذه الحلول، الحائزة على جوائز عديدة، العقارات السكنية والتجارية والبيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموماً.

وتتنوع الخدمات التي تقدمها شركة "خدمة" للعملاء بين الإدارة المتكاملة للمرافق، وهندسة المواقع الطبيعية، وخدمات التنظيف، وصيانة المباني، ومكافحة الحشرات، والعمالة الفنية، وإدارة الطاقة، وغيرها الكثير. وتوفر الشركة للعملاء حلولاً فردية أو جماعية تتناسب مع الاحتياجات الخاصة والميزانية المحددة لكل عميل.

وتحرص "خدمة" على تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات المعتمدة في القطاع للمضي قدماً في تحسين جودة الخدمات، وتعزيز فعّالية التكلفة، والحد من الآثار البيئية.