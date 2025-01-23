دبي: أعلنت زوهو، وهي شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة، عن تحقيق نمو في إيراداتها بنسبة 50 % في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما شهدت شبكة شراكاتها المحلية في الدولة توسعاً بلغت نسبته 40 % خلال عام 2024. وكشفت الشركة أيضاً عن تنامي عدد الشركات الكبيرة الحجم التي تنتقل بأعمالها إلى حلول زوهو الشاملة، حيث سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 64 % في معدل تحول المؤسسات الكبرى في الإمارات نحو اعتماد حلولها، مما يعزز مكانة الدولة باعتبارها مركزاً إقليمياً رئيسياً لدى الشركة. وفي إطار التزامها المتواصل في دعم التحول الرقمي للشركات في البلاد، أبرمت زوهو إتفاقية استراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، حيث جاء هذا الإعلانات على هامش مؤتمر المستخدمين السنوي لدى الشركة 'زوهوليكس دبي 2025'.

جرت مراسم التوقيع بحضور سعادة عمار راشد العليلي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وحيدر نظام، رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبريم أناند فيلوماني، المدير المعاون للتحالفات الاستراتيجية في زوهو لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومع استثمارات تصل إلى 17 مليون درهم على هيئة أرصدة محفظة إلى جانب تخصيص 43 مليون درهم بقيمته من برامج تدريبية للارتقاء بالمهارات الرقمية، تستعد زوهو لتمكين أكثر من 8600 شركة في أم القيوين من تسخير تقنياتها السحابية لتحفيز نموها. وبموجب هذه الشراكة، يصبح بمقدور الشركات المؤهلة في أم القيوين التسجيل للحصول على أرصدة محفظة بقيمة ما يصل الى 2000 درهم إضافة إلى تدريب مهني بقيمة 5000 درهم لمدة عام. ويمكن استخدام هذه المبالغ للوصول إلى الحلول والتسجيل في ورش عمل خاصة بحزمة تطبيقات زوهو، التي تضم أكثر من 55 تطبيقاً، بما في ذلك منصة "زوهو ون" Zoho One، نظام التشغيل للشركات، بما يمكّنها من أتمتة وتبسيط مختلف جوانب عملياتها التشغيلية.

وأكد سعادة خلفان أحمد مسفر، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، أن "هذه الشراكة مع زوهو تمثل علامة فارقة في جهودنا المتواصلة لتعزيز الابتكار والنمو ضمن مجتمع الأعمال في دولة الإمارات. ونتطلع إلى من خلال هذا التعاون وطرح الفرص لأعضائنا والنظام البيئي للشركات على نطاق أوسع".

وبدوره، قال حيدر نظام رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يعكس نمونا في دولة الإمارات الثقة المتنامية التي توليها الشركات المحلية بحلول زوهو، ويشكل تعاوننا مع غرفة تجارة وصناعة أم القيوين خطوة مهمة نحو تمكين مزيد من الشركات بالأدوات التي تحتاجها لاكتساب ميزة تنافسية في الاقتصاد الرقمي اليوم"، وأضاف: " ترسخ إمارة أم القيوين مكانتها سريعاً كمنظومة عمل محفزة للازدهار للشركات العاملة في قطاعي التجارة والصناعة بصفتها واحدة من مراكز الأعمال الناشئة في الإمارات، كما توفر الإمارة بيئة مميزة للشركات تتيح لهم التوسع والابتكار بفضل ما تتمتع به من موقع استراتيجي ومرافق موانئ عصرية وقاعدة صناعية متنامية".

وقال سعادة عمار راشد العليلي: "إن تعاوننا مع زوهو يمثل حقبة جديدة من التطور التكنولوجي ودعم الشركات في أم القيوين. ونتطلع قدماً لتسخير خبرة زوهو في تعزيز محفظة خدماتنا ودفع تطورنا الاقتصادي في الإمارة".

ويعد التعاون الاستراتيجي مع غرفة تجارة وصناعة أم القيوين بمثابة شهادة على استراتيجية زوهو القائمة على "النمو المحلي العابر للحدود"، والتي تعتمدها كركيزة أساسية للتوسع – حيث يكون نمو الشركة متجذراً في دعم تطور المجتمع المحلي مع الاستفادة في ذات الوقت من مواردها المنتشرة في مختلف أنحاء العالم لإحداث تأثير هادف. تضم حزمة زوهو وون التي تضم أكثر من 55 تطبيقاً تم تطويرهم على حزمة تكنولوجية واحدة، والتي تساعد على تمكين الشركات في أم القيوين من رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار والمساهمة في دعم نمو اقتصاد الإمارة.

وقال بريم أناند فيلوماني، المدير المعاون للتحالفات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى زوهو: "تواصل زوهو توسيع شبكة شراكاتها مع الجهات الحكومية وهو ما يؤكد التزامنا تجاه دعم التحول الرقمي في دولة الإمارات، ومساعدة الشركات عبر مختلف أنحاء المنطقة على التطور والابتكار. ويسعدنا من خلال التعاون مع غرفة تجارة وصناعة أم القيوين أن نقوم بتمكين الشركات من تسخير الأدوات الرقمية لتعزيز عملياتها التشغيلية واغتنام الفرص الجديدة في الأسواق العالمية".

وتمثل هذه الشراكة علامة فارقة أخرى في استراتيجية زوهو الهادفة إلى توسيع شبكة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولطالما كانت زوهو في طليعة الشركات التي لا تألوا جهداً في دعم أجندة التحول الرقمي الطموحة للبلاد، حيث سبق للشركة أن نفذت مبادرات مماثلة مع هيئات حكومية رئيسية مثل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والهيئة الدولية للمنطقة الحرة (IFZA)، ودبي للثقافة، ووزارة الاقتصاد، وغيرها من المؤسسات الحكومية الأخرى.

واصلت حزمة منتجات زوهو هيمنتها على سوق الإمارات، حيث حافظت "زوهو ون" Zoho One و"زوهو بوكس" Zoho Books و"زوهو سي آر إم" Zoho CRM و"زوهو بيبول" Zoho People، على مكانتها كأكثر الحلول مبيعاً، جنباً إلى جنب مع "زوهو ديسك" Zoho Desk، الذي أصبح رائجاً بين الشركات المحلية.

نبذة عن زوهو:

شركة زوهو هي واحدة من شركات التكنولوجيا الرائدة على مستوى العالم، مع محفظة تضم أكثر من 55 تطبيقاً في كل فئة من فئات الأعمال الرئيسية تقريباً، بما في ذلك المبيعات والتسويق ودعم العملاء والمحاسبة وعمليات المكاتب الخلفية، بالإضافة إلى مجموعة من أدوات الإنتاجية والتعاون. ويعتمد على زوهو حوالي 100 مليون مستخدم حول العالم عبر مئات الآلاف من الشركات، وذلك لإدارة أعمالهم كل يوم. وتحترم الشركة خصوصية المستخدم وليس لديها نموذج لإيرادات الإعلانات في أي جزء من أعمالها، بما في ذلك منتجاتها المجانية. ويقع المقر الرئيسي للشركة، المملوكة للقطاع الخاص، في مدينة تشيناي بالهند؛ كما تمتلك مكاتب إضافية في الولايات المتحدة والهند واليابان والصين وكندا وسنغافورة والمكسيك وأستراليا وهولندا والبرازيل والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.zoho.com

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