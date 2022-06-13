توفر محطة الطويلة 100 مليون جالون يوميا من المياه المحلاة بتقنية التناضح العكسي.

تعد تحلية المياه منخفضة الكربون خطوة رئيسية لإزالة الكربون من قطاع الطاقة، ومواكبة استراتيجية الإمارات للطاقة 2050

أبوظبي، الإمارات: أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات، أنَّ إنتاج المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون في محطة الطويلة قد بلغ 50% من الطاقة الإنتاجية للمحطة. تُنتج محطة الطويلة للتناضح العكسي، والتي تم ربطها بشبكة أبوظبي في ديسمبر 2021 حوالي 100 مليون جالون يوميًا من المياه المحلاة، وسيصل إنتاجها عند بدء مرحلة التشغيل التجاري 200 مليون جالون يوميًا، مما يجعلها أكبر محطة تعمل بتقنية التناضح العكسي في العالم.

قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: "يعتبر إنتاج المياه منخفضة الكربون ركيزة استراتيجية رئيسية لإزالة الكربون على المدى الطويل من عمليات الإنتاج في قطاع الطاقة. بدأت شركة مياه وكهرباء الإمارات بالتخطيط لتطوير أكبر محطة لتحلية المياه بالتناضح العكسي في العالم في عام 2018، وتمكنت من الوصول إلى إنتاج 50٪ من الطاقة الإنتاجية لمحطة الطويلة، مما يثير الشعور بالفخر لتحقيق هذه النتيجة، ليس على مستوى الشركة فحسب، إنما على مستوى أبوظبي وسائر أنحاء الدولة.

سوف تضمن عمليات إنتاج مياه محلاة منخفضة الكربون استمرارية تلبية الطلب على المياه في أبوظبي وخارجها، وفي الوقت نفسه تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير. نظرًا لأننا نهدف إلى فصل عملية تحلية وإنتاج المياه عن إنتاج الطاقة الكهربائية، تواصل شركة مياه وكهرباء الإمارات زيادة الاستثمار في تطوير مشاريع التناضح العكسي وبحلول عام 2030 تتوقع أن يكون أكثر من 90 في المائة من إنتاجنا من المياه عبر تقنية التناضح العكسي، مما يؤدي إلى خفض إجمالي انبعاثات الكربون الناجمة عن إنتاج المياه من 14.6 مليون طن في عام 2020 إلى 2.1 مليون طن بحلول عام 2030. ونتطلع إلى تحقيق كامل الطاقة الإنتاجية لمحطة التناضح العكسي في الطويلة قريبًا، وإلى مشاريع التناضح العكسي الأخرى لبدء إنتاج المياه خلال السنوات القادمة ".

وتُعدُّ محطة الطويلة للتناضح العكسي رابع محطة تحلية تعمل بتقنية التناضح العكسي، إلى جانب محطة الفجيرة F1 لإنتاج الماء والكهرباء، ومحطة الفجيرة F2 ذات الدورة المركّبة، ومحطة المرفأ M1. وتنتج هذه المحطات الأربع جميعها 227 مليون جالون من المياه يوميًا من خلال التناضح العكسي، والتي سترتفع إلى 327 مليون جالون بمجرد وصول محطة الطويلة للتناضح العكسي إلى طاقتها التشغيلية الكاملة. في هذه المرحلة، ستشكل المياه المنتجة باستخدام تقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون ما يقرب من ثلث إجمالي إنتاج المياه في إمارة أبوظبي.

إن محطة الطويلة للتناضح العكسي هي واحدة من منظومة من محطات إنتاج المياه منخفضة الكربون التي تطورها شركة مياه وكهرباء الإمارات. ففي ديسمبر 2021، أصدرت الشركة طلبات التأهيل لمشروع تطوير محطة الشويهاتS4 للتناضح العكسي، وفي نوفمبر 2021 تم إصدار طلبات العروض لتطوير مشروع محطة المرفأ 2(M2) للتناضح العكسي.

بالإضافة إلى دورها في تحسين أمن إمدادات المياه في إمارة أبوظبي، ستلعب المحطات الثلاث الجديدة جميعها دورًا رئيسيًا في زيادة كفاءة النظام وتعزيز مرونة الشبكة، وتقليل كثافة الكربون في النظام ودعم مبادرات خفض التكاليف المستمرة في القطاع، بما يتماشى مع مبادرة الشركة الإستراتيجية لفصل عملية تحلية وإنتاج المياه عن إنتاج الطاقة الكهربائية في أبوظبي.

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نبذة حول شركة مياه وكهرباء الإمارات

تقود شركة مياه وكهرباء الإمارات عمليات التخطيط وتوقع الطلب وشراء وتوريد المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. وتؤدي الشركة دورها بصفتها المورد الوحيد للمياه والكهرباء التي تنتجها شركات الإنتاج المستقل، مما يضمن تحقيق التوازن على المدى القصير والطويل بين العرض والطلب لشركات التوزيع. وشركة مياه وكهرباء الإمارات EWEC شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة متنوعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع لإماره ابوظبي.

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