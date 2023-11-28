أعلنت ترينا سولار عن إدراجها ضمن قائمة "أفضل 50 شركة مبتكرة" لعام 2023 من مجلة فوربس الصين. وتضم القائمة، التي صدرت يوم 9 نوفمبر الجاري، أبرز الشركات الصينية في مجال الابتكار، مع التركيز على الاستثمارات المقدمة في مجال البحث والتطوير لهذا العام.

كما أصدرت فوربس الصين للمرة الأولى قائمة "أفضل 10 شركات في مجال ابتكارات علوم وتكنولوجيا الطاقة الجديدة" من بين 400 شركة. وجاء إدراج ترينا سولار في هذه القائمة بفضل حضورها الرائد في مجال الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة، إلى جانب التزامها بتقديم الابتكارات العلمية والتكنولوجية، مما جعلها نموذجاً يحتذى به في تطوير الطاقة الجديدة في الصين.

وأثنت مجلة فوربس على التزام شركة ترينا سولار بالابتكار، وقالت: "نجح عدد قليل فقط من الشركات العاملة في مجال الطاقة الكهروضوئية في الحفاظ على مكانتها الرائدة خلال الـ20 عاماً الماضية. وتمثل الابتكارات المستمرة القوة الدافعة الأساسية وراء النمو المتواصل والمستدام للشركات الراسخة، وخاصة ترينا سولار".

وكانت شركات الطاقة الكهروضوئية الرائدة مسؤولة عن نسبة ملحوظة من طلبات براءات الاختراع والمنح التي تشهد تزايداً لافتاً. وتلتزم ترينا سولار بقيادة الجهود في مجال حلول الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقية الذكية، وتستثمر بكثافة في الابتكارات التكنولوجية لتحقق إنجازات غير مسبوقة. وبحلول الربع الثاني من هذا العام، قدمت ترينا سولار ما يزيد عن 3,200 طلب لتسجيل براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبرمجيات، كما أنها كسرت الأرقام القياسية العالمية 25 مرة في كفاءة تحويل الخلايا الكهروضوئية ومستوى إنتاج لكل وحدة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جاو جيفان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ترينا سولار: "تحرص ترينا سولار على العمل مع مختلف الشركات في القطاع لإنتاج المزيج من الابتكار، فضلاً عن تركيزها الكبير على ابتكاراتها الخاصة".

كما تم إدراج الشركة الرائدة في عدد من القوائم المرموقة تقديراً لها على جهودها الاستثنائية في الابتكار، بما في ذلك قائمة رويترز لأفضل 100 شركة رائدة في تحول الطاقة، لتكون الشركة الصينية الوحيدة في القائمة. كما تم إدراج ترينا سولار ضمن قائمة فوربس الصين لأفضل 50 مؤسسة صناعية للتنمية المستدامة في عام 2022، وقائمة فوربس الصين لشركات الابتكار في المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة لعام 2023، وقائمة فوربس الصين لأفضل 50 شركة صناعية مستدامة، بالإضافة إلى تصنيفها ضمن قائمة مجلة فورتشن الصين لأكبر 500 شركة.

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لمحة حول ترينا سولار

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997. وتقدم الشركة الرائدة عالمياً في مجال توفير الحلول المتكاملة للطاقة الكهروضوئية والذكية، مختلف منتجات الطاقة الكهروضوئية وتطبيقاتها وخدماتها بهدف تعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم. وتواصل ترينا سولار الابتكار للمضي بقطاع الطاقة الكهروضوئية قدماً من خلال تعزيز تكافؤ الشبكة باستخدام الطاقة الكهروضوئية، والترويج لمزايا اعتماد الطاقة المتجددة. وتتمثل رسالة ترينا سولار في دعم مساعي تطوير الطاقة المتجددة على مستوى العالم.