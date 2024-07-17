عادل الماجد:

نواصل تحقيق الربحية واغتنام فرص النمو والتوسع في قاعدة الأعمال محلياً ودولياً

استراتيجية "بوبيان 2028" تتماشى مع رسالة البنك وتوجهاته البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG

تفعيل خطة إدارة الثروات للمجموعة لجذب المزيد من الاستثمارات وإدارتها لتقديم الحلول للعملاء الراغبين في الاستثمار

أعلن بنك بوبيان عن تحقيقه أرباحاً تشغيلية في النصف الأول من العام الحالي بلغت 61 مليون دينار كويتي وتحقيق أرباحاً صافيةً بلغت 50 مليون دينار كويتي بزيادة 20% عن العام الماضي وبلغت ربحية السهم 11.1 فلس.

وتعليقاً على النتائج المالية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد "إن المؤشرات المالية لبوبيان خلال النصف الأول من عام 2024 أظهرت قوة ومتانة الربحية والأصول ونسب السيولة والأداء التشغيلي والذي نتج عنه المحافظة على قاعدة مالية قوية ونموذج عمل مرن يسمح بالتطور والتماشي مع متطلبات قطاعات الأعمال".

واستعرض الماجد أبرز المؤشرات المالية خلال النصف الأول، حيث زادت أصول البنك إلى 8.9 مليار دينار كويتى بنسبة نمو 11% مقارنة بالعام السابق كما بلغت محفظة التمويل 6.7 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 10 % وبلغت الإيرادات التشغيلية 121.4 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 11 %، كما ارتفعت الحصة السوقية للبنك من التمويل المحلي إلى 11.7%.

وأضاف إن النتائج المُحققة خلال هذه الفترة اقترنت باستراتيجية التركيز على أسواق عمل جديدة تتمتع بفرص نمو واعدة واستثمارات إيجابية وتمويلية ذات ربحية عالية لقاعدة عملائة من المستثمرين والمساهمين، والتركيز على الابتكار الرقمي، إضافة إلى نمو الأداء التشغيلي والسيولة الفعالة والسمعة الإيجابية للبنك، بجانب التطور الكبير الذي شهدته قاعدة حلوله المصرفية المتطورة والتميز في الخدمات والمنتجات المبتكرة التي تُلبي متطلبات عملائه من مختلف الشرائح".

** إدارة الثروات للمجموعة

وأوضح الماجد "مع استراتيجية بوبيان 2028، بدأنا في تفعيل خطة إدارة الثروات للمجموعة ككل والتوسع في الحلول والفرص الاستثمارية واكتشاف أسواق جديدة لتسريع جذب المزيد من الثروات وإدارتها لتقديم الأفضل للعملاء الراغبين في الاستثمار، مشيراً إلى أن استراتيجية 2028 تتماشى مع رسالة البنك وتوجهاته البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات .EGS

ونوه الماجد أن إدارة الثروات في بوبيان ليست مجرد تقديم نصيحة استثمارية، بل انها عملية وأسلوب شامل يتضمن شراكات استراتيجية واستثمارية تشمل الفهم الشامل للوضع المالي للمستثمر وأهم أهدافه والتخطيط السليم وإدارة المخاطر للحفاظ على الثروة وتنميتها".

** الشركات التابعة

استمرت الشركات التابعة لمجموعة بوبيان في تحقيق إنجاز ملموس من تنويع وتطوير للمنتجات والخدمات واستهدف ذلك كافة الشركات بشتى قطاعتها المختلفة لتقديم خدمات مصرفية مبتكرة ومتطورة، حيث أكمل بوبيان إستراتيجية التركيز على التوسع المحلي والدولي.

ومن خلال توسعه الإقليمي، تم تأسيس شركة تابعة لبنك لندن والشرق الأوسط “BLME" في المملكة العربية السعودية بجانب مقراته في كل من لندن ودبي بهدف توسيع قاعدة العملاء وتقديم حلول استثمارية مبتكرة. .

وكذراع استثماري لمجموعة بوبيان، استمرت شركة "بوبيان كابيتال" في تحقيق التوازن بين الأهداف طويلة الأجل والاحتياجات قصيرة الأجل من خلال تقديم مجموعة من الحلول الاستثمارية المتنوعة لتنجح في زيادة أصولها المدارة وقاعدة عملائها، بالإضافة إلى إطلاق 3 صناديق استثمارية بنجاح، ليتصدر صندوق بوبيان للأسهم المحلية والخليجية قائمة صناديق الأسهم الاستثمارية الرائدة في الكويت.

هذا وقد أطلقت بوبيان كابيتال خارطة الطريق الرقمية الخاصة والتي تُستكمل بنهاية 2024 بهدف رقمنة قاعدة عملياتها وتحسين وتطوير تجربة عملائها الاستثمارية، ليمثل تطبيق بوبيان كابيتال الرقمي حجر الاساس لخارطة الطريق الرقمية والاستثمارية للشركة يتيح للعملاء إدارة استثماراتهم ومتابعتها من أي مكان وفي أي وقت.

واستمرت شركة "بوبيان للتأمين التكافلي" في تقدمها المستدام ونمو قاعدة أعمالها لتحقيق جودة الخدمة من خلال ابتكار وتقديم حلول تأمينية تنافسية جديدة وتطوير مجموعة متكاملة من وثائق التأمين مثل إطلاق وثيقة السيارات "بوبيان درايف" لأول مرة في الكويت، واستكملت الشركة عملية التحول الرقمي لكافة منتجات الأفراد وتفعيلها من خلال تطبيق بوبيان، وإعادة هيكلة عناصر المنصة الرقمية وتحديث التطبيقات لأحدث معايير البرمجة لتواكب الخطة الرقمية المستحدثة من قبل وحدة مراقبة التأمين.

** جوائز وتصنيفات دولية

وخلال النصف الأول من العام الحالي توج بنك بوبيان بجائزتي "البنك الأكثر ابتكاراً" و "أفضل مبادرة للخدمات المصرفية الرقمية"

من مجلة "ميد" العالمية ضمن جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024،

مؤكدة نجاح البرنامج الشمولي لـ"بوبيان" الذي يتواءم مع تقنيات واستراتيجيات الأعمال للارتقاء بالبنية التحتية للتحول الرقمي وتعزيز الأداء والقدرة التنافسية لاسيما بعد إطلاق العديد من الحلول والخدمات المبتكرة التي تصاحبها رؤية مصرفية مميزة أدت إلى إحداث نقلة نوعية على مستوى خدمات القطاع المصرفي الرقمي.

وتأكيداً على مكانته المميزة في السوق المالي والمصرفي المحلي والإقليمي، انضم بوبيان إلى قائمة فوربس السنوية لأكبر 100 مؤسسة وشركة مدرجة على مستوى منطقة الشرق الأوسط لعام 2024، محتلاً المركز الثالث على مستوى البنوك المحلية و الـ 64 في المنطقة ضمن نفس القائمة، بقيمة سوقية بلغت 8 مليار دولار أمريكي وحجم أصول بلغ 27.3 مليار دولار أمريكي.

كما تواجد في المركز الثالث محلياً والـ 49 إقليمياً ضمن قائمة مجلة "ميد العالمية" لأكبر 100 شركة مدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، استقرت تصنيفات البنك من وكالات موديز وفيتش و S&P عند A2 و A وA على الترتيب. وبالنسبة للتصنيف الائتماني دون الدعم الحكومي أو ما يُعرف بـ "xgs" عند BBB من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فإن استحداث هذا المعيار الجديد يُعبر عن رؤية وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للملاءة الائتمانية لبوبيان في حال استبعاد فرضيات وجود دعم استثننائي من الحكومة. وقد حصل بوبيان على ثاني أفضل تصنيف في الكويت وفقاً لهذا المعيار.

** تطوير رأس المال البشري

واستمر بوبيان في دعم وتوظيف موارده البشرية وكوادره الوطنية حيث استطاع البنك الوصول الى أعلى نسبة من العمالة الوطنية على مستوى القطاع الخاص تجاوزت 81% مع الاستمرار في تمكين المرأة التي بلغت نسبتها في البنك 30% مع وصول العديد من السيدات إلى مناصب قيادية في البنك.

وأثبتت الموارد البشرية في بوبيان انها إحدى أهم الركائز الأساسية للنجاح المتواصل من خلال تطبيق معايير رؤية بوبيان المستقبلية وهو ما يساهم وبشكلٍ كبير في تقديم أفكار ومخرجات قائمة على الإبداع والابتكارمؤكداً التزامه بتوفير جميع السُبل لتعزيز دورهم القيادي بشكل حقيقي ومستدام مما ينعكس إيجابياً على سوق العمل المستقبلي والوصول إلى النتائج المرجوة في زيادة إنتاجية ومعدلات ربحية المؤسسة.

كوادر:

كادر 1

شارك الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية عبدالله التويجري في قمة دبي للتكنولوجيا المالية لعرض التحولات والتطورات الأخيرة في قطاع التكنولوجيا المالية و الفرص الواعدة لنموه كما شارك في "مؤتمر مبدعي الخليج 2024" جامعة هارفارد العريقة مستعرضاً الرؤية الاستباقية والخطوات المدروسة تجاه الاستثمار في التحول الرقمي في بوبيان.

كادر 2

أصدر بنك بوبيان تقريره الرابع للاستدامة لسنة 2023 تحت عنوان "التكامل مع الاستراتيجية المؤسسية" ليعكس من خلالها مبادرات البنك نحو تبني ممارسات ذات نهج استباقي تُساهم بفعالية في النهج المستدام لتطبيق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات "ESG" لتشكيل مستقبل أكثر شمولية واستدامة للجميع.

أهم المؤشرات المالية بالمليون د.ك -

التغير النصف الأول 2023 النصف الأول 2024 المؤشــر 20% 41 50 صافي الأرباح 11% 109.2 121.4 الإيرادات التشغيلية 13% 6,153 6,964 ودائع العملاء 10% 6,094 6,707 محفظة التمويل 11% 8,024 8,891 الأصول

#بياناتشركات

-انتهى-

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