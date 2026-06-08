دبي، الإمارات العربية المتحدة : يستند مشروع «كاسا جراند هيرمينا»، أول مشاريع «كاسا جراند» في دولة الإمارات، إلى خبرة تمتد لأكثر من 22 عامًا في تطوير المشاريع السكنية، وسجل يضم أكثر من 180 مشروعًا منجزًا وقيد التطوير في مختلف أنحاء الهند.

وقد انعكس هذا السجل الحافل بالإنجازات في تنامي ثقة المستثمرين، حيث تجاوزت مبيعات المشروع 50% من إجمالي الوحدات المطروحة، في مؤشر واضح على تفضيل المستثمرين في سوق العقارات على المخطط في دولة الإمارات للمطوّرين الذين يتمتعون بخبرة واسعة والتزام راسخ بالتسليم وفق الجداول الزمنية المحددة..

كما تعزّز هذا الزخم بحصول «كاسا جراند هيرمينا» على جائزة «مشروع العام للعقارات على المخطط» ضمن "قمة وجوائز جلف بيزنس العقارية 2026،" تقديرًا للمكانة التي حققها المشروع في سوق العقارات السكنية، ونهجه التصميمي المتكامل، وما يقدّمه من قيمة استثنائية للمشترين والمستثمرين.

قال السيد لطف الله، مدير «كاسا جراند» – دبي: «يمثّل تجاوز مبيعات مشروع «كاسا جراند هيرمينا» نسبة 50% إنجازًا مهمًا بالنسبة لنا، ويسعدنا أن نرى الإرث الذي بنيناه على مدى أكثر من عقدين من الزمن ينعكس بوضوح في أول مشاريعنا بدولة الإمارات، حيث يجسّد هذا الإنجاز الثقة التي منحها المستثمرون ومشترو المنازل لرؤيتنا ونهجنا في التطوير. فعلى مدار أكثر من 22 عامًا، التزمنا بتطوير وحدات ومجتمعات سكنية تضع احتياجات السكان في صميم أولوياتها. نحن نثمّن الثقة التي حظي بها مشروع «كاسا جراند هيرمينا»، ونواصل التزامنا بتقديم مجتمع سكني متكامل على الواجهة البحرية يجسّد معايير الجودة والاهتمام بالتفاصيل والتركيز على العميل، وهي المبادئ التي أكسبتنا ثقة أكثر من 55 ألف عائلة.»

يواصل «كاسا جراند هيرمينا»، الواقع في جزر دبي، استقطاب اهتمام المشترين من داخل المنطقة وخارجها، ممن يتطلعون إلى فرص استثمارية ذات قيمة طويلة الأمد ضمن وجهة سكنية متميزة على الواجهة البحرية. ويعكس الأداء القوي للمبيعات الطلب المتزايد على المشاريع التي تطوّرها شركات تتمتع بسجل موثوق في التسليم، وإمكانات تشغيلية راسخة، وخبرة واسعة في تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير.

ويعزّز النجاح الملحوظ الذي يحققه «كاسا جراند هيرمينا» التزام «كاسا جراند» طويل الأمد تجاه سوق دولة الإمارات. ويأتي المشروع ضمن استراتيجية النمو الأوسع التي تتبناها الشركة في المنطقة، والتي تشمل خططًا لتطوير أكثر من 6 ملايين قدم مربعة من المشاريع السكنية ومتعددة الاستخدامات في دولة الإمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ويستقطب المشروع اهتمام شريحة واسعة ومتنوعة من المستثمرين والمشترين من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والهند وأوروبا وكندا والولايات المتحدة، ممن يضعون القيمة طويلة الأمد للاستثمار، وجودة المنتج العقاري، ومصداقية المطوّر في مقدمة أولوياتهم.

ومن الجدير بالذكر أن أعمال بناء «كاسا جراند هيرمينا» تتواصل بوتيرة متسارعة، وفق الجدول الزمني المعتمد، على أن يتم تسليمه خلال الربع الثاني من عام 2028.

للمزيد من المعلومات: Casagrand UAE

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نبذة عن "كاسا جراند":

تأسست «كاسا جراند» عام 2003، وتُعد اليوم من أبرز شركات التطوير العقاري في الهند. وتقدّم الشركة محفظة متنوعة من المشاريع السكنية التي تشمل الشقق والفيلات المستقلة، والمزوّدة بمرافق عصرية تلبي متطلبات أنماط الحياة الحديثة. وتغطي مشاريع «كاسا جراند» طيفًا واسعًا من الفئات السكنية، من الفاخرة إلى المتوسطة والاقتصادية، بما يتيح تلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء. وانطلاقًا من مقرّها الرئيسي في تشيناي، وسّعت الشركة حضورها إلى مدن هندية كبرى مثل بنغالورو، وحيدر أباد، وكويمباتور، وبيون، فيما يتولى مكتبها في دبي إدارة أنشطة المبيعات الدولية. وترتكز استراتيجية «كاسا جراند» على تطوير وحدات سكنية عالية الجودة مع الالتزام الصارم بالجداول الزمنية للتسليم، مستندة إلى دراسات معمّقة وتجربة سكنية متكاملة تعزّز رضا العملاء. كما دخلت الشركة خلال السنوات الأخيرة مجالات التطوير العقاري التجاري والصناعي. ومع سجل يمتد لأكثر من 22 عامًا من التميز، ويضم أكثر من 180 مشروعًا، وما يزيد على 88 مليون قدم مربعة من المساحات السكنية، وخدمة أكثر من 55 ألف عميل، تواصل «كاسا جراند» التزامها بتطوير مشاريع تُلهم سكانها وتواكب تطلعاتهم.

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