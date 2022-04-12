قيمة ايميكول قدرت بمليار دولار في صفقة تعد واحدة من أكبر الصفقات في صناعة تبريد المناطق بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: عقدت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي، صفقة للتخارج بنسبة 50٪ من شركة الإمارات ديستريكت كولينج، "إيميكول" مع شركة أكتيس (actis) الاستثمارية العالمية الرائدة في البنية التحتية المستدامة، وقدرت قيمة شركة "ايميكول" ب3,7 مليار درهم (مليار دولار) وقيمة حقوق الملكية 2,4 مليار درهم (653 مليون دولار).

ويهدف المشروع المشترك إلى دعم استراتيجية إيميكول لأن تصبح واحدة من أبرز المزودين لخدمات تبريد المناطق المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحضر حفل إبرام الصفقة كل من خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، وعبدالعزيز بن يعقوب السركال، رئيس مجلس إدارة إيميكول، وأدريان موكالوف، الشريك الممثل لأكتيس، بحضور ممثلين كبار آخرين من دبي للاستثمار وأكتيس وإيميكول والمال كابيتال.

وتعد الصفقة واحدة من أكبر الصفقات في صناعة تبريد المناطق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتدعم الطلب المتزايد على هذه الصناعة في المنطقة، مما يعزز من القيمة السوقية لشركة دبي للاستثمار ويؤكد استراتيجيتها الهادفة لخلق شراكات متخصصة ذات عائد استثماري كبير.

وقامت شركة المال كابيتال، الصندوق المالي والاستثماري التابع لدبي للاستثمار، بدور المستشار المالي الوحيد في الصفقة.

ويُقدر رأس مال شركة أكتيس، المستثمر العالمي الرائد في البنية التحتية المستدامة، بحوالي 24 مليار دولار. وتستثمر الشركة في البنية التحتية المستدامة عبر أصول تشغيلية مستقرة ضمن قطاعات متعددة، مما يؤدي إلى زيادة القيمة التشغيلية للشركة وبالتالي تقديم عائد نقدي قوي للمستثمرين، وتأثير إيجابي قابل للقياس عبر ممارسات اجتماعية وبيئية مسئولة.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: "تهدف الشراكة مع أكتيس إلى تلبية الطلب المتزايد على قطاع تبريد المناطق من خلال الدمج السلس لإمكانيات كلا الطرفين. نحن سعداء جداً بعقد صفقة البيع هذه كجزء من خطط الشركة القوية نحو تنفيذ نهج حكيم لإدارة الأصول، مما يسهل إعادة التدوير الفعال لرأس المال من أجل الاستثمار المستقبلي. خلال هذه السنوات، ركزت دبي للاستثمار على إعادة تقييم تكلفة عملياتها، والاستثمار في تطوير المصانع، وتعزيز المعرفة التكنولوجية وإنشاء أصول استراتيجية أضافت قيمة كبيرة لقطاع تبريد المناطق في دولة الإمارات، ونحن متفائلون بأن هذا القطاع سينمو أكثر من خلال الشراكة مع أكتيس" .

ومن جهته، قال أدريان موكالوف الشريك المُمثل لـ أكتيس: "يُسعدنا عقد هذه الصفقة التاريخية مع دبي للاستثمار، لدعم أحد اللاعبين الرائدين في قطاع تبريد المناطق. ونتطلع إلى شراكة طويلة الأمد وسندعم إيميكول لتقديم خدمات عالية الجودة وخدمة العملاء بشكل متواصل. كما ترى أكتيس فرصة كبيرة لشركة إيميكول في أن تصبح رائدة إقليمية في مجال التبريد المستدام للمناطق والخدمات ذات الصلة بهذه الصناعة ".

على مدى سنوات، توسعت إيميكول لتصل إلى أكثر من 2200 مبنى في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة تتوزع على أكثر من 8 قطاعات متنوعة مثل الإسكان والتجزئة والمباني التجارية والفنادق والمدارس والجامعات والمستشفيات والشقق الفندقية والمجمعات السكنية للموظفين في دولة الإمارات.

تقدم إيميكول خدمات تبريد المناطق لمجمع دبي للاستثمار، وموتور سيتي، وسبورتس سيتي، وأبتاون مردف، وبلازو فيرساتشي، وداماك هيلز ومردف هيلز، والسوق الليلي في جزر ديرة، ومحطات مترو دبي - خط إكسبو، ومركز المؤتمرات والمعارض في موقع إكسبو 2020، لتسهيل التنمية المستدامة.

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