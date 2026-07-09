المنامة - أعلنت بنفت، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمات المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن تكريمها ضمن قائمة صحيفة "البلاد" لأقوى 50 شركة بحرينية، وذلك تقديراً لدورها البارز في دعم تطور قطاع الخدمات المالية الرقمية وتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية في المملكة.

وقد تسلّم الجائزة السيد عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي في شركة بنفت، خلال الحفل الذي أقيم في المنامة بحضور سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشخصيات الاقتصادية وممثلي القطاعين العام والخاص.

ويعكس هذا التكريم المكانة الرائدة التي تواصل بنفت ترسيخها في السوق البحريني، من خلال تطوير حلول دفع رقمية وخدمات مالية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة المعاملات، وتعزيز التحول الرقمي، وتقديم تجربة أكثر سهولة وأماناً للأفراد والمؤسسات. كما يأتي هذا الإنجاز ليؤكد مساهمة الشركة في دعم البنية التحتية المالية الرقمية في مملكة البحرين، بما يواكب تطلعات القطاع المالي واحتياجات المتعاملين في ظل التطور المتسارع للخدمات المصرفية والتقنية.

وتأتي هذه الجائزة في إطار مبادرة صحيفة "البلاد" الهادفة إلى إبراز الشركات البحرينية الأكثر تأثيراً في الاقتصاد الوطني، وتسليط الضوء على مساهماتها في دعم النمو والتنمية. وتعتمد المبادرة على معايير مهنية تشمل الأداء المؤسسي، والحوكمة، والابتكار، والمساهمة الاقتصادية، بما يعكس دور الشركات الوطنية في تعزيز تنافسية السوق البحريني وترسيخ الممارسات المؤسسية الفاعلة.

وبهذه المناسبة، قال عبدالواحد الجناحي : "نفخر بتكريم بنفت ضمن قائمة "أقوى 50 شركة بحرينية" التي تنظمها صحيفة "البلاد"، بما يعكس مكانة الشركة ودورها المتنامي في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين. ويجسد هذا الإنجاز جهود فريق العمل والتزامه بتقديم حلول رقمية موثوقة ومبتكرة تواكب احتياجات السوق، وتسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة. كما نتوجه بالشكر والتقدير إلى صحيفة "البلاد" على هذه المبادرة التي تسلط الضوء على إسهامات الشركات الوطنية ودورها في دعم الاقتصاد البحريني."

وأضاف: "يشكل إدراج بنفت ضمن قائمة "أقوى 50 شركة بحرينية" دافعاً لمواصلة تطوير حلولنا الرقمية والاستثمار في الابتكار بما يلبي احتياجات العملاء والشركاء، ويدعم كفاءة القطاع المالي وتنافسية الاقتصاد الوطني. وسنواصل العمل على تعزيز منظومة المدفوعات والخدمات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، من خلال خدمات متقدمة تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز مالي رائد في مجال التكنولوجيا المالية، وبناء مستقبل مالي أكثر كفاءة وابتكاراً."

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