تحتل الشركة المرتبة العاشرة على قائمة أفضل أماكن العمل في دولة الإمارات لعام 2022

دبي: احتلت مجموعة متروبوليتان، المجموعة العقارية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، المركز العاشر على قائمة أفضل أماكن العمل في عام 2022، وهذه هي المرة الأولى التي تستطيع فيها شركة وساطة عقارية الدخول إلى هذه القائمة في الإمارات العربية المتحدة. وتمثل هذه القائمة، التي تم الإعلان عنها مساء أمس خلال حفل توزيع جوائز أقيم في فندق فايف نخلة جميرا في دبي، تصنيف لأفضل جهات العمل في الدولة بناءً على تعليقات وآراء يدليها موظفو الشركات بسرية تامة، فضلًا عن مراجعة للممارسات الإدارية المتبعة في الشركات المشاركة.

وفي سياق متصل قال إبراهيم مغربل، العضو المنتدب لمؤسسة "غريت بليس تو وورك-الشرق الأوسط" في الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وسلطنة عُمان: "يسعدنا جدًا أن تكون مجموعة متروبوليتان أول شركة وساطة عقارية في الإمارات العربية المتحدة تنضم إلى قائمة أفضل مكان للعمل. وليس من المستغرب أن نلمس تقدير موظفي المجموعة لإدارة شركتهم، والتباهي بانتمائهم إليها. ومن الواضح أن مجموعة متروبوليتان تتمتع بفكرة واضحة حول أهدافها وكيفية تحقيقها، وفوق ذلك كله تصغي جيداً لما يقوله موظفوها. ونحن في مؤسسة غريت بليس تو وورك الشرق الأوسط، فخورون جدًا بتحقيقهم هذا الإنجاز الرائع."

جدير بالذكر أن إدارة مجموعة متروبوليتان قامت خلال فترة الإغلاق بإيلاء أهمية كبيرة لإنشاء بيئة عمل شاملة وداعمة يشعر فيها الموظفون بأنهم جزء من عائلة أكبر. وساهم التزام المجموعة بتعزيز ثقافة موظفيها في تحقيق مزايا كبيرة لها، حيث حققت معدل استبقاء بلغ 93٪، وهو أعلى بكثير من المعدل السائد في هذا القطاع.

من جانبه، قال مايك فليت، مدير الأداء والتطوير في مجموعة متروبوليتان: "نحن في غاية السعادة بهذا الإنجاز، الذي يمثل تقديرًا وإشادة بالعمل الجاد الذي يبذله جميع أعضاء مجموعتنا لبناء ثقافة مؤسسية رفيعة المستوى. ويمثل التعلم والتدريب ودعم الوكلاء جانبًا رئيسيًا من جهودنا في متروبوليتان، إلا أن هناك أيضًا العديد من العوامل الأخرى التي ساهمت في نجاحنا. ونحن نحتفي دائمًا بأي نجاح تحققه الشركة أو موظفوها، ونتبع منهجًا دقيقًا في التوظيف وتقديم الحوافز بشكل دوري لمكافأة وكلائنا. وبما أن جزءًا كبيرًا من عملنا يقوم أساسًا على الأفراد وقدراتهم الشخصية، فإننا نختار وكلائنا العقاريين بعناية فائقة، وسوف نواصل هذا النهج مع استمرار نمونا، لتوظيف وكلاء ناجحين، يتحلون بشخصية مميزة وطموح لا يحده سقف".

وفي سياق تركيز مجموعة متروبوليتان على دعم أداء وكلائها بدلاً من تزويدهم بالتدريب التقليدي، قامت المجموعة بوضع برامج تطوير مهارات ذات الصلة بالتعاون مع أكثر وكلائها خبرة، وتم إعداد مواد تعليمية خاصة تستند إلى رؤى وأفكار أفضل الوكلاء أداء. كما وفرت المجموعة تجربة تعريفية شاملة للوكلاء الجدد، مدعومة بعملية متواصلة لتطوير المهارات. ونفذت المجموعة استثمارات كبيرة في تطوير برنامجها "Knowledge Base" والذي يضم مجموعة واسعة من موضوعات دعم الأداء، مثل مهارات البيع، ومهارات خدمة العملاء، وبرامج معرفة المنتج. هذا وقامت الشركة مؤخرًا باقتناء أحدث تقنيات التعلم الجزئي لتوفير محتوى تعليمي خاص بالهاتف المحمول، يتمتع بميزات مذهلة، مثل فيديو الذكاء الاصطناعي، مما يضمن سهولة وصول وكلاء المجموعة إلى المحتوى التعليمي متى احتاجوا إليه. ونفذت الشركة أيضًا 1,100 ساعة تدريب لوكلائها خلال عام 2021.

وشهدت الشركة تحسنًا ملحوظًا في تصنيف تقييمها في Google لهذا العام، من 4.1 إلى 4.9 نقطة، وحصلت على الجائزة الذهبية استنادًا لتقييمات العملاء على منصة Feefo. وتقوم مجموعة متروبوليتان الآن بمشاركة تقييمات منصة Five Star في الوقت الفعلي لزيادة الوعي والمشاركة في تجربة العملاء. وسجلت المجموعة زيادة في عدد العقارات التي تطرحها في دبي بنسبة 300٪ وبنسبة 150٪ في أبوظبي، كما لاحظت الشركة أن الصفقات التي تعقدها بسبب توصيات عملاء سابقين، والصفقات مع العملاء المتكررين تمثل حوالي 20٪ من معاملاتها، الأمر الذي يعكس زيادة كبيرة.

تضم مجموعة متروبوليتان في الإمارات وكالتين عقاريتين متكاملتي الخدمات، متروبوليتان بريميوم بروبيرتيز في دبي، ومتروبوليتان كابيتال العقارية ذ.م.م في أبوظبي. بالإضافة إلى شركة داعمة هي، متروبوليتان كونسلتينج م.م.ح، والتي تقدم الخدمات القانونية الشخصية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة

كيف تحدد مؤسسة "غريت بليس تو وورك" أفضل الأماكن للعمل في الإمارات العربية المتحدة

تعد مؤسسة غريت بليس تو وورك Great Place to Work®️ المرجع العالمي لثقافة مكان العمل، وهي تساعد الشركات على تحديد ثقافتها وتحقيق نتائج أعمال أفضل، وذلك عبر توفير تجربة عمل عالية الثقة لجميع موظفيها. وتحدد المؤسسة أفضل الأماكن للعمل في أكثر من 50 دولة حول العالم، ومن ضمنها الإمارات العربية المتحدة، إذ تعمل على تحليل البرامج المتبعة في أماكن العمل للشركات، فضلًا عن استطلاع آراء الموظفين في جميع أنحاء المنطقة بشأن العوامل الرئيسية التي تبني أماكن عمل رائعة للجميع. وينبغي على الشركات الراغبة في الانضمام إلى قائمة أفضل الأماكن للعمل في دولة الإمارات، أن تنجح في أولاً في تلبية المعايير المعتمدة وأن يكون مقرها في منطقة الخليج. كما يجب عليها تقديم مستند تدقيق الثقافة ليتم تحليله بما يتيح مراجعة أكثر تعمقًا لثقافة مكان العمل خلال العام السابق.

يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة لأفضل الأماكن للعمل من خلال الرابط: www.greatplacetowork.me.

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