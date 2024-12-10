الإمارات العربية المتحدة: دبي ترسّخ مكانتها بإيقاع متسارع كوجهة استثمارية مثالية بفضل عوائدها العالية على المبيعات والإيجارات، إلى جانب وجود فريق رياديّ من خبراء القطاع. ومن جهتها، تقدّم ترانكويل إنفرا للتطوير العقاري Tranquil Infra Developers، الشركة المتخصصة في المشاريع العقارية الفاخرة، رؤيتها المميزة لتغيير أفق دبي مع إطلاق مشروع Blossom76 (بلوسوم76) الذي يمثل قمّة الأناقة والعيش الراقي، ويقع في وسط منطقة جميرا فيلدج سيركل، دبي.

تتألف هذه التحفة المعمارية الجديدة من 111 شقة تتميّز بالرحابة والأناقة، وتتوزّع بين استوديوهات، وشقق بغرفة نوم واحدة مزوّدة بغرفة مكتب وحوض سباحة صغير، وشقق بغرفتي نوم تتضمّن غرفة غسيل ومكتباً وحوض سباحة خاص، وتصميماً عصرياً مزوّداً بتركيبات وتشطيبات فاخرة. ويوفّر المشروع مرافق مميزة تشمل منطقة لعب للأطفال، وبركة سباحة مع تصميم مائي فريد، وصالة رياضية على السطح، ومنصة يوغا، ومنطقة للشواء، ومنصّة خارجية، مع مساحات تجارية في الطابق الأرضي والكثير غير ذلك. بالإضافة إلى موقفين للسيارات لكلّ شقة بغرفتي نوم، ما يجعل Blossom76 (بلوسوم76) مكاناً يجمع بين الأسلوب الراقي والفخامة. تبدأ أسعار الشقق من 595,888 درهم إماراتي، وقد صُمّم هذا المشروع بعناية ليعكس احتياجاتك وأسلوب حياتك العصري. فكل وحدة سكنية تعكس رقيّاً لا مثيل له، وتقدم تجربة معيشية استثنائية تناسب النخبة الباحثة عن الفخامة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور شراد ناير، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة: في ترانكويل إنفرا، لا نكتفي ببناء المنازل، بل نبدع في صياغة أساليب حياة متكاملة. فنحن ملتزمون بأعلى معايير الجودة، والابتكار، والاستدامة لضمان تقديم قيمة استثنائية لمستثمرينا. نحن نقدّم نهجاً جديداً في السوق، ندمج فيه التصميم المتقدم مع الحرفية العالية وسط المشهد الحضري النابض لمدينة دبي. نحن كذلك نضع معياراً جديداً للعيش الراقي، ونعد بمساكن فاخرة تعكس الأناقة، والرقيّ، والجاذبية الخالدة.

ومن جهته، أضاف السيد أديتيا كورانا، المؤسس المشارك والمدير العام: تسعى ترانكويل إنفرا للتطوير العقاري إلى تقديم مشاريع بارزة ومميّزة ترسي معايير جديدة في القطاع. نحن معروفون بتفوّقنا المعماري، وتصاميمنا المستدامة، وجودتنا الاستثنائية. فنحن نؤمن بإنشاء مجمّعات تعكس قيم الهدوء والرقي، ونوفّر فرص استثمارية ذكية ومرنة تضمن عوائد مرتفعة، مع تطوير عقارات تعكس التزامنا الدائم بالجودة والتميّز.

وعلى الرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية، يتوقّع الخبراء أن تشهد أسعار العقارات في دبي ارتفاعاً بنسبة تتراوح بين 5% إلى 7% سنوياً خلال عامي 2024 و2025، مدفوعة بالطلب المتزايد على المجمّعات السكنية ذات الأسعار المناسبة والمتوسطة، والتي يتفوّق الطلب عليها بشكل كبير على العرض المتاح. ولا تزال منطقة جميرا فيلدج سيركل تتمتّع بسمعة قوية كوجهة استثمارية جذابة، تجمع بين الأسعار المناسبة والمرافق العائلية والجودة العالية والموقع الاستراتيجي.

منذ يناير 2020، استحوذت مبيعات العقارات في جميرا فيلدج سيركل على 10.64% من إجمالي المبيعات المسجلة في دبي. وخلال الفترة بين عامي 2012 و2024، شهدت إيجارات الشقق في المنطقة ارتفاعاً بنسبة 188%، حيث توفّر استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين عائداً إيجارياً يزيد على 8% - 10%، مع نسبة عائد إيجاري تبلغ حوالي 6.67%. وهذه المؤشّرات تؤكّد جاذبية السوق الإيجاري المدعوم بطلب قوي من المستأجرين الباحثين عن مرافق عائلية وبنية تحتية متطوّرة. يتحوّل العديد من المستأجرين إلى مالكي عقارات مع ارتفاع الإيجارات وزيادة عدد الوافدين العاملين في الدولة.

وفي أكتوبر 2024، استمرت السوق العقارية في دبي بتحقيق أداء قوي، حيث وصلت قيمة المعاملات العقارية إلى 61.2 مليار درهم في قيمة المبيعات. منها 70% من حجم المبيعات كانت لعقارات قيد الإنشاء و30% للسوق الثانوية.

وقد حقّقت جميرا فيلدج سيركل في أكتوبر 2024 أداءً لافتاً، حيث سجلت حجم معاملات بلغ 1,487 وصفقات بقيمة 1.5 مليار درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بحجم معاملات بلغ 1,135 صفقة وقيمة مبيعات 2.6 مليار درهم.

وفي تفاصيل المبيعات حسب الفئة، احتلّت الشقق الصدارة مع مبيع 15,642 وحدة بقيمة إجماالية بلغت 28 مليار درهم، بزيادة 67% مقارنة بالعام الماضي، كما تمّ تسجيل الأرقام التالية:

الفلل: بيع 3,858 وحدة بقيمة إجمالية بلغت 21 مليار درهم، بزيادة 97% مقارنة بالعام الماضي

العقارات التجارية: بيع 422 وحدة بقيمة إجمالية بلغت 913 مليون درهم، بانخفاض 1.3% مقارنة بالعام الماضي.

الأراضي: بيع 533 قطعة بقيمة إجمالية بلغت 11 مليار درهم، بزيادة 21% مقارنة بالعام الماضي.

توزيع حجم المبيعات حسب نطاق الأسعار:

أقلّ من مليون درهم: 25%

بين مليون ومليوني درهم: 35%

بين مليوني وثلاثة ملايين درهم: 19%

بين ثلاثة وخمسة ملايين درهم: 12%

أكثر من خمسة ملايين درهم: 9%

شقة العرض Blossom76 متاحة للزيارة في مركز التجربة الواقع في باي سكوير، المبنى 8، المكتبين 107 و108، إذ يستعدّ المشروع لانطلاقة قوية، حيث من المقرّر أن يبدأ البناء في 1 يناير 2025، على أن يتم التسليم في الربع الأول من عام 2027. يدعم المشروع فريق قوي بالتعاون مع روّاد القطاع مثلEmsquare Engineering Consultants للتصميم والإشراف والهندسة المعمارية، و Adnann Contracting LLCللمقاولات، وLawyer Point لتقديم الخدمات الاستشارية القانونية. وبالإضافة إلى ذلك، ستتولى شركتا Deja Vu وAllegiance قنوات المبيعات، ما يسهم في انطلاقة شاملة وواعدة للمشروع العقاري.

حول ترانكويل إنفرا للتطوير العقاري Tranquil Infra Developers

بنهج يهدف إلى إعادة تعريف مفهوم الفخامة في دبي، تسعى ترانطويل إنفرا للتطوير العقاريTranquil Infra Developers لأن تكون الخيار الأول للعملاء الباحثين عن أسلوب حياة يعكس الهدوء، والأناقة، والرقي. حيث تعتمد الشركة على تصاميم مبتكرة تعكس أحدث الاتجاهات والتقنيات المعمارية، مع التركيز على استخدام أفضل المواد وأساليب البناء لضمان جودة ومتانة لا مثيل لهما.

وتولي الشركة أهمية كبيرة للاستدامة، مع التزامها باستخدام ممارسات موافقة للبيئة ومواد مستدامة، لبناء مجمّعات نابضة بالحياة وشاملة حيث يشعر السكان بالترابط والانتماء. كما يتمتع فريق العمل بخبرة واسعة ومهارات عالية لضمان أعلى معايير الجودة والتميّز في كلّ مشروع.

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