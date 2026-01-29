دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية (EBS)، التابعة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، والشركة الرائدة على مستوى المنطقة في تطوير الهياكل الفولاذية، على عقد استراتيجي لتوريد وتنفيذ كافة أعمال الهياكل الفولاذية لمجمّع السيّد طارق بن تيمور الثقافي، الذي يُعد من أهم المشاريع الثقافية المستقبلية في سلطنة عُمان.

صُمّم المجمّع ليشكّل وجهة عالمية للفنون والتراث والتفاعل المجتمعي، إذ يضم المسرح الوطني والمكتبة الوطنية والأرشيف الوطني ضمن منظومة ثقافية متكاملة، إضافة إلى مجموعة من المرافق الثقافية والمجتمعية، ضمن مخطط عمراني متكامل يجسد التوجه الثقافي المتطور الذي تتبناه السلطنة.

وتنفذ شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية أعمال الهيكل الفولاذي كاملة ضمن نطاق يمتد على مساحة 50 ألف متر مربع. وتشمل الأشغال، أعمال الهندسة التفصيلية، وتصنيع المكوّنات الفولاذية في مرافق الشركة، ونقلها وتركيبها في موقع المشروع، إضافة إلى اعتماد أنظمة متقدمة للحماية من الحريق. وتتضمن الحزمة، هياكل فولاذية ضخمة ومتعددة الأجزاء، مخصصة لأعمال البناء في قاعة المسرح والمساحات المشتركة والمرافق الثقافية، التي تتطلّب هندسة دقيقة مع الالتزام بمعايير السلامة وضمان المتانة.

وقال جوزيف شديّاق، مدير عام شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية: "يعد مجمّع السيّد طارق بن تيمور الثقافي من أهم المشاريع الوطنية في سلطنة عُمان، ونتشرف بمساهمتنا في تشييد هذا الصرح الذي سيشكّل ملامح المشهد الثقافي العماني مستقبلاً. ويؤكد هذا التعاون ريادتنا في بناء وتطوير الهياكل الفولاذية الضخمة والمتقدمة تقنياً بدقة وموثوقية. ونواصل التزامنا باعتماد أعلى المعايير العالمية في الهندسة والتصنيع لدعم رؤية عُمان في تطوير بيئة ثقافية ومعمارية رائدة."

وأعرب ائتلاف "SAH–SML" (سيف الحراصي – سيمبول للإنشاءات)، المقاول الرئيسي للمشروع، عن ثقته الكبيرة بقدرات شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية الفنية وخبراتها الطويلة في إدارة مشاريع الهياكل الفولاذية المعقّدة ومتعددة الاستخدامات.

وتعزّز الشركة حضورها في سلطنة عُمان بسجل متميز في توريد وتركيب الهياكل الفولاذية لعدد من المشاريع الوطنية الكبرى، من بينها مصفاة الدقم، ومحطة الطاقة والمياه المتكاملة في الدقم، وعدد من الهياكل الحيوية داخل مرافق ومناطق التشغيل في ميناء الدقم.

كما ساهمت الشركة في تنفيذ عدد من المشاريع التجارية البارزة، بما في ذلك توسعة "مسقط سيتي سنتر" و"سيتي سنتر القرم"، إلى جانب مشاركتها في تطوير جملة من المجمعات الصناعية الكبرى في مختلف أنحاء السلطنة.

وتنفّذ الشركة حالياً أعمال توريد وتركيب الهياكل الفولاذية لعدد من المباني ضمن أول منشأة لإنتاج فحم الكوك البترولي المكلس (CPC) في صحار، ما يعزّز حضورها في القطاع الصناعي على مستوى السلطنة.

نبذة عن دبي للاستثمار ش.م.ع.:

دبي للاستثمار هي مجموعة استثمارية متعددة الأصول، مدرجة في سوق دبي المالي، ويقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. تدير المجموعة محفظة متنوعة من الأعمال، وتحقق عوائد مالية مستدامة لمساهميها. تأسست دبي للاستثمار عام 1995، وتُعدّ واحدة من أبرز المجموعات الاستثمارية في الإمارات، حيث تطلق مشاريع جديدة وتبرم شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات، موفّرة فرصًا استثمارية متميزة في المنطقة. تضم المجموعة 15,805 مساهمًا، ويبلغ رأس المال المدفوع 4.25 مليار درهم إماراتي، فيما تتجاوز أصولها الإجمالية 23.6 مليار درهم إماراتي. وتوظف دبي للاستثمار رؤاها وخبراتها لتوسيع أعمالها وأن تكون محرك نمو موثوقًا للشركات في قطاعات مثل العقارات، والصناعة، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات، والخدمات. تتألف محفظة المجموعة من شركات مملوكة بالكامل وجزئيًا، مما يعكس التزامها المستمر بتنويع أعمالها لدفع عجلة النمو بما يتماشى مع تطورات السوق. وتولي دبي للاستثمار اهتمامًا بالاستفادة من نقاط القوة الحالية، مع تأسيس فرص أعمال جديدة، من خلال نهج استراتيجي وإبداعي طويل الأجل، يركز على تحقيق عوائد مستدامة ونمو رأس المال. كما تشارك المجموعة في وضع استراتيجيات استثمارية تواكب الاحتياجات المتغيرة للاقتصاد والمجتمعات التي تعمل فيها. واستكمالًا لأهدافها الاستراتيجية، تسعى دبي للاستثمار إلى تحقيق نمو مستدام عبر عمليات الدمج والاستحواذ وتوسيع نطاق أعمالها. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.dubaiinvestments.com.

نبذة حول شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية

تُعد الإمارات لأنظمة المباني الحديدية (EBS)، التابعة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، واحدة من أبرز الشركات المتخصصة في تصنيع الهياكل الفولاذية في منطقة الشرق الأوسط. وتملك الشركة خبرات تمتد لعدة عقود في مجالات الهندسة والتصنيع وتركيب المباني الفولاذية عالية الأداء، وتقدّم حلولاً مبتكرة وتنافسية للمشاريع الصناعية والتجارية والبُنى التحتية والمشاريع المتخصصة في مختلف أسواق المنطقة. وتقوم الشركة بتشغيل مرافق تصنيع متطورة تعتمد أحدث التقنيات، وتتميّز الشركة بجودة أعمالها وكفاءتها الفنية، وبقدرتها على تنفيذ مشاريع كبيرة ومعقّدة بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية. وتواصل الإمارات لأنظمة المباني الحديدية تعزيز ريادتها في دعم خطط التنمية الوطنية عبر مشاركتها في مشاريع بارزة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وغيرها من الأسواق حول العالم. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ebsl.com

