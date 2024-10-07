المنامة، أعلن صندوق العمل "تمكين" عن دعم زيادة أجور 50% من الموظفين البحرينيين العاملين في شركة “ديار المحرق"، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري بمملكة البحرين وذلك ضمن برنامج زيادة الأجور والذي يساهم في تعزيز التطور الوظيفي للكفاءات الوطنية العاملة في القطاع الخاص في المملكة.

ويأتي دعم شركة ديار المحرق تماشياً مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2024 التي ترتكز على ثلاث مبادرات رئيسيّة تتمحور حول المساهمة في خلق فرص نوعية للتوظيف ودعم تطورهم الوظيفي في القطاع الخاص ودعم المؤسسات لتنمية القطاع الخاص مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.

وبهذه المناسبة، صرحت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) قائلة: "يهدف برنامج دعم زيادة الأجور إلى تعزيز التطور الوظيفي للكفاءات البحرينية في القطاع الخاص، والذي يأتي من منطلق دورنا في المساهمة لخلق فرص نوعية للبحرينيين في جميع المجالات. ونحن فخورون بهذه الشراكة مع ديار المحرق والتي تعتبر أحد أبرز المطورين العقاريين في المملكة وتعمل في قطاع العقارات المتنامي والذي ساهم بنسبة 5.4% في الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق."

كما صرح المهندس أحمد علي العمادي الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق قائلاً: " استطعنا من خلال برنامج دعم زيادة الأجور من مكافأة الموظفين العاملين في المؤسسة وتعزيز تطورهم الوظيفي وولائهم المؤسسي، الأمر الذي يصب ايجاباً في نمو الشركة، كما نفخر بأن نجاحاتنا تُبنى بأيدي بحرينية ونعمل وفق رؤية تهدف إلى تعزيز مكانة الكوادر الوطنية في المراكز القيادية في الشركة."

وتعتبر شركة ديار المحرق أحد أبرز المطورين العقاريين حيث طورت أحد أكبر المدن المتكاملة على مستوى مملكة البحرين وهو مشروع ديار المحرق والذي يوفر حلولاً سكنية واستثمارية، وتجارية وترفيهية وصحية.

الجدير بالذكر بان صندوق العمل (تمكين) قد طرح حزمة من البرامج الهادفة لدعم التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف إلى جانب برامج دعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة.

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