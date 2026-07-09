في وقت يواصل فيه القطاع العقاري في دبي تحقيق مستويات تاريخية من النشاط، بعد تسجيل مبيعات تجاوزت 286.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026 عبر أكثر من 79 ألف صفقة بيع، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية نحو 420 مليار درهم، نجح مشروع «وان باي بريستون» التابع لشركة بريستون للتطوير العقاري في بيع 50% من وحداته خلال أيام فقط من طرحه، في مؤشر يعكس استمرار الطلب القوي على المشاريع السكنية ذات القيمة الاستثمارية المرتفعة.

ويأتي هذا الأداء بالتزامن مع استمرار تدفق الاستثمارات المحلية والدولية إلى سوق دبي العقاري، الذي حافظ على مكانته كواحد من أسرع الأسواق العقارية نمواً على مستوى العالم، مدعوماً بارتفاع الطلب على المشاريع الجديدة، والتوسع في مشاريع البنية التحتية، واستمرار جاذبية الإمارة للمستثمرين والمقيمين.

وأعلنت بريستون للتطوير العقاري عن افتتاح حساب الضمان (Escrow Account) الخاص بالمشروع، وإصدار اتفاقيات البيع والشراء (SPA) للمستثمرين الذين قاموا بحجز وحداتهم، بما يعكس جاهزية المشروع من الناحية التنظيمية، ويعزز مستويات الثقة لدى المستثمرين.

ويضم مشروع «وان باي بريستون»، الواقع في دبي الجنوب، 56 وحدة سكنية فقط من فئة غرفتين وصالة، وهو ما يمنحه طابعاً حصرياً في واحدة من أسرع المناطق نمواً في الإمارة، خاصة مع التطور المتسارع الذي تشهده المنطقة مدفوعاً بالمشاريع الاستراتيجية، وقربها من مطار آل مكتوم الدولي، والخطط المستقبلية المرتبطة بتوسعة البنية التحتية.

وتتميز جميع الوحدات بأنها مفروشة بالكامل بأثاث فاخر من العلامة الإيطالية Casanova Italy، فيما تبدأ الأسعار من 999 ألف درهم عند السداد النقدي، مع توفير واحدة من أكبر المساحات السكنية في المنطقة إلى جانب واحد من أقل أسعار القدم المربعة مقارنة بالمشاريع المنافسة.

كما يوفر المشروع خطة سداد مرنة تشمل 70% أثناء مرحلة الإنشاء و30% بعد التسليم على مدى 30 شهراً، على أن يتم تسليم المشروع في ديسمبر 2027، وهو ما يعزز جاذبيته للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية طويلة الأجل بعوائد تنافسية.

ويعكس الإقبال السريع على المشروع استمرار الطلب على المشاريع التي تجمع بين الموقع الاستراتيجي، والأسعار التنافسية، وجودة التشطيبات، وخطط السداد المرنة، في وقت تشير فيه المؤشرات إلى أن مشاريع البيع على الخارطة لا تزال تستحوذ على الحصة الأكبر من نشاط السوق العقاري في دبي، مدفوعة بثقة المستثمرين في البيئة التشريعية والتنظيمية التي توفرها الإمارة.

وأكدت الشركة أن افتتاح حساب الضمان وإصدار اتفاقيات البيع والشراء يمثلان محطة مهمة في مسيرة المشروع، ويؤكدان التزامها بأعلى معايير الشفافية والحوكمة، بما ينسجم مع المنظومة التنظيمية المتطورة التي أرستها دبي لتعزيز حماية المستثمرين وترسيخ الثقة في السوق العقاري.

وتواصل دبي تعزيز مكانتها كإحدى أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري، مدعومة ببيئة اقتصادية مستقرة، وتشريعات مرنة، ومبادرات حكومية متواصلة تستهدف زيادة تملك العقارات، وتطوير حلول تمويل وسداد مبتكرة، واستقطاب رؤوس الأموال العالمية، وهو ما ينعكس على استمرار الزخم في إطلاق المشاريع الجديدة وتحقيق معدلات مبيعات قوية في مختلف مناطق الإمارة.

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