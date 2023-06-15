القاهرة : اختارت مؤسسة فوربس الشرق الأوسط شركة جهينه للصناعات الغذائية ضمن أقوى 50 شركة في مصر في عام 2023 بقيمة سوقية بلغت 410 مليون دولار وبإجمالي أصول بلغت 206 ملايين دولار، وحجم مبيعات 367 مليون دولار وصافي ربح 21 مليون دولار.

تأتي تلك الخطوة تقديراً لمكانة جهينه الرائدة في مجال الصناعات الغذائية في مصر والشرق الأوسط، فقد حققت الشركة نجاحاً ملموساً في السوق المصري منذ تأسيسها في عام 1983، حيث أن الشركة تمتلك 4 مصانع تابعة لها، وشبكة توزيع ضخمة تغطي أكثر من 136 ألف منفذ تجزئة في مصر، مما مكنها من تقديم أكثر من 200 منتج للمستهلك المصري بما يلبي كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم.

جدير بالذكر، أن مؤسسة فوربس الشرق الأوسط، اختارت أفضل 50 شركة في مصر، وفقاً لعدة معايير بأوزان نسبية متساوية هي: المبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح لعام 2022، بالإضافة للقيمة السوقية التي تم احتسابها بناء على إغلاقات السوق في 30 أبريل 2023، كما حصلت الشركات التي تساوت في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه.

#بياناتشركات

- انتهى -