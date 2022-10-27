· تستعرض "نكست50" أحدث الحلول والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة لتطوير عمليات المطارات وشركات الطيران وتحسين تجربة المسافر.

· المناعي: " تعمل "نكست50" على تمكين قطاع الطيران في المنطقة خلال رحلة التحول التقني المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبيانات والتي تتميز بالقدرة على إحداث تحولات إيجابية ملموسة على مستوى العمليات".

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "نكست50"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن مشاركتها في معرض أبوظبي للطيران 2022، الذي سيُعقد في الفترة بين 1 و3 نوفمبر 2022 في مطار البطين للطيران الخاص، حيث تستعرض الشركة أحدث تقنياتها وحلولها المصممة لتحسين كفاءة عمليات المطارات وشركات الطيران وتمكين مستقبل صناعة الطيران على مستوى المنطقة.

وقال إبراهيم المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة "نكست50": "يشهد قطاع الطيران إقليمياً وعالمياً عودة متسارعة إلى مسار النمو ولا سيّما بعد التداعيات التي فرضتها الجائحة على مدار العاميين الماضيين. وبفضل ما تمتلكه من خبرات وكفاءات متخصصة في مجال الطيران، بالإضافة إلى منظومة متكاملة من الشركاء الاستراتيجيين العالميين، تتمتع "نكست50"، اليوم، بوضع مثالي لتقديم الدعم لقطاع الطيران في المنطقة وتمكينه خلال رحلة التحول التقني المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبيانات، والتي تتميز بالقدرة على إحداث تحولات إيجابية وإيجاد حلول عملية لتحسين كفاءة العمليات وخفض التكاليف. وسنواصل التزامنا بتقديم محفظة متنوعة من أحدث الحلول والتقنيات المصممة لتمكين مختلف الشركاء في قطاع الطيران في إمارة أبوظبي والمنطقة. ويشكل معرض أبوظبي للطيران منصة مثالية لتسليط الضوء على قدراتنا وإمكانياتنا ومحفظتنا الحالية والمستقبلية من الحلول والابتكارات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من البيانات وتحليلها".

استعراض مستقبل الطيران المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة

ستستعرض "نكست50" للزوار والضيوف مجموعة متنوعة من المشاريع والمبادرات حول تقنيات وحلول ومنصات متعددة تم تطويرها بالتعاون مع شركاء عالميين:

· منصة الواقع الافتراضي للتدريب: صممت هذه المنصة بهدف تدريب المهارات العملية للموظفين من خلال الواقع الافتراضي، التي تتيح مرونة وتفتح آفاق وأبعاد تدريب مبتكرة، وتساهم في توفير الوقت والجهد والاستغناء عن الحاجة للتواجد الفعلي في مراكز التدريب.

· منصة أتمتتة متابعة الاجراءات: صممت هذه المنصة بهدف دعم المشغلين عند متابعة الاجراءات وسير العمليات من خلال أتمتة العمليات اليومية وتسهيل الرقابة الإدارية في مختلف الأقسام المهنية.

· المنصة الافتراضية لربط أنظمة شركات الطيران: صممت هذه المنصة لضمان تجربة سفر سلسلة للمسافرين و شركات الطيران على حد سواء، من خلال تسهيل تبادل معلومات المسافرين بين الأنظمة المختلفة لشركات الطيران للذين يسافرون في الرحلة الواحدة لأكثر من وجهة مع أكثر من شركة، حيث ستمكنهم من حجز تذاكرهم والسفر مع أمتعتهم بسهولة أكبر.

· منصة التحول الرقمي لبيانات الملاحة: تختص المنصة بتحويل بيانات الملاحة الجوية إلى رقمية واتاحتها للمعنيين في القطاع، وتوفر لهم سهولة الوصول إلى المعلومات والتواصل فيما بينهم، وإنشاء اللوحات البيانية وتحليلها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

· برنامج الأشعة السينية لفحص الأمتعة بالذكاء الاصطناعي: صُمم هذا البرنامج، وهو الأحدث في تكنولوجيا الأشعة السينية لفحص الأمتعة، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للكشف عن أية مواد ممنوعة في حقائب المسافرين، وذلك بهدف تحسين اجراءات التدقيق بما يزيد عن 90%، إلى جانب تقليل الوقت الذي يقضيه الركاب عند نقاط التفتيش في المطارات.

وأضاف المناعي: "تدعم شراكاتنا الاستراتيجية مع الشركات الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا تطلعات إمارة أبوظبي لتسريع ودفع عجلة التحول الرقمي والتقني، كما تعزز من مساعينا الرامية للارتقاء برحلة مسافر. ونسعى من خلال هذه العروض إلى تسليط الضوء على خبراتنا الواسعة وقدرتنا على تمكين مستقبل قطاع الطيران".

رؤى حول مستقبل صناعة الطيران

وإلى جانب العروض التي تقدمها الشركة في الحدث، سيشارك الرئيس التنفيذي لـ "نكست 50" إبراهيم المناعي، ونائب الرئيس لتقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات مارسيلو كيكليجيان في جلسات حوارية لمناقشة توجهات ومستقبل القطاع، حيث سيشارك المناعي في جلسة حوارية بعنوان "النمو والتطور المستقبلي في مجال الطيران" في الثاني من نوفمبر، بينما سيقدم كيكليجيان رؤية الشركة حول "دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات في دعم صناعة الطيران" في اليوم الثالث من المعرض.

واختتم المناعي بالقول: "من المهم للغاية أن نتواصل مع الشركاء في صناعة الطيران لنتشارك معهم وجهات النظر والرؤى حول واقع القطاع وآفاق نموه المستقبلية، ويشكل معرض أبوظبي للطيران منبراً مثالياً لإجراء هذه الحوارات البنّاءة من خلال جمع مختلف الشركات العاملة والمشغلين تحت سقف واحد".

ملاحظة: سيكون جناح شركة "نكست 50" في معرض أبوظبي للطيران في المنصة #A430 في مطار البطين للطيران الخاص.

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نبذة حول شركة "نكست50"

"نكست50" هي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، تعمل على دعم وتحقيق أهداف رؤية إمارة أبوظبي للمستقبل الرقمي والتكنولوجي عبر تبني أفضل الخبرات والتجارب محلياً وعالمياً على مستوى القطاع لخلق قيمة مضافة للأعمال من خلال تقديم حلول متخصصة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات. وتعمل الشركة على تسخير تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي / التعلم الآلي وعلوم البيانات والأتمتة والخدمات الرقمية وتوظيفها لإحداث تحولات إيجابية ملموسة في أعمال الشركات عبر قطاعات المرافق والنقل والخدمات اللوجستية.

لمزيد من المعلومات حول شركة "نكست 50"، يرجى زيارة https://next50.ai