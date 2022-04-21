مساهمة منها في الحراك المجتمعي والمؤسسي المساند للحملة الأكبر في المنطقة لدعم المحتاجين والفقراء في 50 دولة

· طلال الذيابي: دعم مبادرة المليار وجبة التي تقدم من دولة الإمارات العون الغذائي للمحتاجين في عشرات المجتمعات واجب إنساني وأخلاقي

· مبادرة المليار وجبة تفتح باب المساهمة للجميع من الأفراد والمؤسسات ومجتمع الأعمال من داخل الدولة وخارجها

· التبرع لمبادرة المليار وجبة متاح عبر الحساب المصرفي والموقع الإلكتروني والرسائل النصية

· إعلان الدار يأتي تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة "الدار" العقارية تقديم 5 ملايين درهم دعماً لمبادرة "المليار وجبة"، الأكبر في المنطقة، التي تنطلق من دولة الإمارات لتقدم الدعم

الغذائي للمحتاجين والفقراء في 50 دولة وتوفر شبكة أمان غذائي للفئات الأشد حاجة وخاصة الأطفال واللاجئين والنازحين الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي.

وتدعم مساهمات الأفراد والمؤسسات والجمعيات الخيرية والفعاليات الاقتصادية والمجتمعية ومختلف مكونات قطاعات الأعمال والشركات توفير المواد الغذائية الأساسية المطلوبة لتقديم الدعم الغذائي المباشر من خلال مبادرة "المليار وجبة" لمستحقيه في أماكن تواجدهم.

ويسهم التبرع الذي تقدمه الدار العقارية المتخصصة في حلول وابتكارات التطوير العقاري المتكامل في دولة الإمارات والمنطقة، في دعم جهود مبادرة "المليار وجبة"، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، وبنك الإمارات للطعام، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والعديد من المؤسسات الإنسانية والخيرية، للوصول بالدعم الغذائي والطرود التموينية للمستفيدين مباشرة في المجتمعات الأقل دخلاً التي تغطيها المبادرة.

صون الكرامات وحفظ الحياة

وأكد طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية ، أن دعم مبادرة المليار وجبة التي تقدم من دولة الإمارات العون الغذائي للمحتاجين في عشرات المجتمعات واجب إنساني وأخلاقي، مساندةً للجهود الدؤوبة والمتواصلة من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للوصول

بالدعم الغذائي لمستحقيه في عشرات الدول والمجتمعات وتوسيع نطاق عملها عاماً بعد عام، وفي وقت الفقراء والمعسرون في عالمنا هم في أمسّ الحاجة لأبسط الأساسيات التي تبقيهم على قيد الحياة وتصون كراماتهم وتحفظ أسرهم وفي مقدمتها الغذاء، مشيداً بالحراك الخيري الشامل الذي أحدثته المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتشكل طوق نجاة للملايين وبارقة أمل تجدد الثقة بالتضامن الإنساني، والأخوّة التي تسمو فوق كل الاعتبارات وتصل من الإمارات إلى من تعثرت بهم الظروف متخطية كل العقبات.

وقال الذيابي: "نلتزم في الدار العقارية التزاماً راسخاً بمبادئ العمل الإنساني وقيم الخير والعطاء التي غرسها في نفوسنا الشيخ زايد طيّب الله ثراه، مما يُمكّن الدار من أداء دورها الفاعل وتحقيق تأثير إيجابي مستدام في المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها وخارجها. ويأتي تعهدنا بالمساهمة في مبادرة "المليار وجبة" ترجمةً لهذا الالتزام وكخطوة إضافية لدعم الجهود المبذولة لتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة وهو القضاء على الجوع حول العالم بحلول عام 2030".

التبرعات متواصلة

وتستقبل مبادرة "المليار وجبة" التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني onmeals.aewww.1billi والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في

حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات" داخل الدولة. كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999.

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