الرياض، السعودية: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أحد أبرز المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا (MENAT)، عن مشاركته في تمويل تسهيل ائتماني بقيمة 5 مليارات ريال سعودي لشركة "طيران الرياض"، الناقل الوطني الجديد المملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

يساهم هذا التمويل، المقدم من بنك الإمارات دبي الوطني وسبع مؤسسات مالية أخرى من السعودية والمنطقة، في دعم الانطلاقة التشغيلية لـ"طيران الرياض"، وتوفير أسطولها، وتوسعة بنيتها التحتية، مما يضع أساسًا قويًا لتحقيق رؤيتها في جعل الرياض بوابة للعالم ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة.

وقال ناصر يوسف، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية: "يشرفنا الشراكة مع طيران الرياض في هذه المبادرة المهمة، التي تشكل جزءًا أساسيًا من تطلعات المملكة ضمن رؤية 2030. ويعكس هذا التسهيل الائتماني التزامنا بدعم جهود تنويع الاقتصاد في المملكة ودعم القطاعات الواعدة مثل الطيران والنقل."

كما صرح أحمد الغامدي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الإمارات دبي الوطني بالسعودية: "هذه الصفقة تمثل خطوة مهمة لطيران الرياض نحو تعزيز وجودها في الأسواق المالية. ويحرص بنك الإمارات دبي الوطني على تقديم حلول تمويلية مخصصة تمكّن عملاءنا من تحقيق أهدافهم التنموية. وشراكتنا مع طيران الرياض تؤكد دورنا الاستراتيجي في تعزيز مسيرة التحول الوطني في المملكة ودعم تنافسيتها عالميًا."

يأتي التسهيل الائتماني كهيكلة ائتمانية متوافقة مع الشريعة، مما يتيح لطيران الرياض الوصول المرن إلى رأس المال لتلبية احتياجاتها التشغيلية، ويعكس هذا النهج المتوافق مع الشريعة التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتقديم حلول تمويلية إسلامية مبتكرة تدعم النمو ضمن أطر أخلاقية ومسؤولة.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني – السعودية

تأسس بنك الإمارات دبي الوطني في المملكة العربية السعودية عام 2004 كأول بنك إماراتي يعمل في المملكة، ويمتلك اليوم 21 فرعاً موزعة في المدن الرئيسية. يقدم البنك مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات عبر مجموعة من المنصات الرقمية، بما في ذلك تطبيق "الإمارات دبي الوطني موبايل" ومنصة "businessONLINE"، ويتماشى نشاطه بشكل وثيق مع أهداف رؤية السعودية 2030، مما يعكس التزامه بتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة.

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