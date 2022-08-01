الشناوي: نجحنا في تحقيق استراتيجية النمو و الاستدامة بتوفير محفظة اراضي 25 فدان بحجم اعمال مشروعين واستثماراتنا بالشيخ زايد مليار و250 مليون جنيه



و طرح ثان المشروعات العقارية بمنطقة الحزام الاخضر مدينة الشيخ زايد الجديدة باستثمارات مليار جنيه خلال النصف الاول من 2023 على مساحة 20 فدان و ذلك بعد استخراج القرار الوزارى



انطلقت شركة ADVA Developments للتطوير العقاري في مدينة الشيخ زايد الجديده بمشاريعها حيث اعلنت عن محفظة اراضيها و استراتيجيتها فى التوسع فى قطاع التطوير العقاري من خلال استعراض خططها الخمسية الطموحة



و تم طرح مشروعها الاول ادفيدا بمدينة نيو زايد على مساحة 5 فدان و تم الحصول على القرار الوزارى و بحجم استثمار 250 مليون جنيهًا و أيضا حصولها على 20 فدان بنفس ذات المنطقة و جارى الاستعداد للبدء فى التصميمات الهندسية بحجم استثمارات مليار جنيه و بإجمالي استثمارات الشركة واحد مليار و 250 مليون جنيه.



وأوضح احغمد الشناوي رئيس مجلس اداره الشركه و العضو المنتدب و نائب رئيس لجنه التنمية المستدامه في جمعيه رجال الاعمال المصريين عن تطلعه للتوسع في استثماراته في الفتره القادمه و تبنيه لمنهج التنميه المستدامه تماشيا مع الاتجاه العالمي و رؤية مصر 2030.



وأعلنت شركة أدفا للتطوير العقاري، إطلاق المرحلة الأولى من مشروع «ادفيدا الشيخ زايد» بمنطقة الحزام الاخضر علي مساحة 5 أفدنة والمقرر البدء في تنفيذه سبتمبر المقبل.



وقال الدكتور أحمد الشناوي رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة نجحت في تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها الخمسية لاستثمار 2.5 مليار جنيه في مجال التطوير العقاري خلال 5 سنوات المقبلة.



واضاف الشناوي،:« في وقت قياسي ورغم التحديات الراهنة وأزمة كورونا نجحت ادفا في توفير محفظة اراضي جيدة بهدف بناء استراتيجية الاستدامة للحفاظ علي تحقيق النمو والتوسع في مجال التطوير العقاري والمدن الجديدة تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وبشكل تدريجي وممنهج وتجاوز الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الصعبة دون خسائر وبتحقيق نسب نمو وحجم المشروعات المستهدف طبقا للخطة الخمسية للشركة».



وأشار، أن النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة في السنوات الأخيرة والصعبة في مصر والعالم ما كان لها أن تتحقق لولا إيماننا وولاءنا لمهنة التطوير العقاري وبالاعتماد على مكونات الاستراتيجية التى تتضمن رؤية و رسالة وأهداف اقتصادية ومجتمعية تنموية والسعي الجاد لمشاركة الدولة في تحقيق رؤيتها للتوسع في بناء المدن العمرانية الجديدة والمباني الذكية والمستدامة.



وأوضح أنه تم الانتهاء من القرار الوزاري للمشروع الاول للشركة بمنطقة الحزام الاخضر بالشيخ زايد وكذلك التصميمات الأساسية واجراءات تقنين الأرض، وحالياً علي وشك الانتهاء من مرحلة التصميمات والتراخيص اللازمة للمشروع المقام علي مساحة 5 أفدنة ويتكون من 60 فيلا بنسبة بنائية 15%.



وأشار أن أعمال التصميمات الهندسية لمشروع «ادفيدا الشيخ زايد» من تصميم مكتب انتجريشن للتصميمات الهندسية الدكتور مدحت عتمان، والدكتور عماد العزيزي، مشيراً أنه المخطط للبدء فى تنفيذ المشروع في الأول من سبتمبر المقبل بحجم استثمارات 250 مليون جنيه.



واضاف، كما نجحت ادفا للتطوير العقاري في توفير محفظة اراضي 25 فدان بالشيخ زايد، والآن تخطط لتنفيذ مشروع آخر عقاري متكامل وفي الوقت الذي تعلن فيه إطلاق مشروعها الأول بالحزام الاخضر، حيث تبلغ استثماراته مليار جنيه ومن المخطط طرحه بالنصف الثاني خلال 2023، لتبلغ إجمالي استثمارات ادفا في المشروعين مليار و250 مليون جنيه.



وأشار ان الشركة تسعي من خلال خطتها الخمسية، لعمل قيمة مضافة وبصمة في السوق العقاري المصري بطرح منتجات عقارية لمشروعات تنافسية ومستدامة تناسب المجتمع المصري وتحوذ ثقة عملائنا بالسوق العقارية.



واضاف، كما أن الشركة حريصة على اتباع سياستها وأهدافها في تحويل التحديات وأوقات الأزمات الي فرص تنموية ومشروعات عقارية حقيقية مبنية علي التخطيط العمراني والاستراتيجي السليم وبفكر المطور العقاري الوطني وعلي الإبداع والابتكار لخدمة رؤية مصر 2030 نحو التنمية العمرانية الجديدة فى انشاء مدن الجيل الرابع و المدن المستدامة.

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