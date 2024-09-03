المملكة العربية السعودية: أعلنت "لازوردي"، العلامة التجارية الرائدة في عالم المجوهرات، عن إطلاق مجموعة عملات ذهبية حصرية، احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ 94، الذي يصادف 23 سبتمبر 2024.

وتعكس هذه المجموعة الاستثنائية، المكونة من خمس عملات ذهبية مصنوعة بدقة، أهمية هذه المناسبة الوطنية الغالية، وهي تتيح للعملاء فرصة الاحتفال باليوم الوطني بطريقة خاصة ورائعة، حيث تجسد كل عملة من هذه المجموعة مدينة سعودية عزيزة، هي: المدينة المنورة، مكة المكرمة، جدة، الدمام، والرياض، وتُبرز كل عملة جوهر وإرث هذه المدن الخمس الرائعة، من خلال تصاميم تُجسد المعالم التاريخية والمُعاصرة لتلك المُدن، والتي ساهمت في تطور المملكة ونهضتها.

وفي تعليقه على هذه المجموعة، صرح سليم شدياق، الرئيس التنفيذي لشركة لازوردي، قائلاً: "تحمل كل قطعة من هذه المجموعة روح المدن التي تمثلها، مما يجعلها تذكاراً لا يُنسى لليوم الوطني". وأضاف: "تعكس هذه المجموعة، المصنوعة بحرفية عالية، قيم الوحدة والتراث الأصيل، والتزام لازوردي الراسخ بالجودة، وهي بالتأكيد ستنال إعجاب هواة الجمع وكل من يرغب في الاحتفاء بالوطن في يومه المجيد".

تتألف المجموعة من 40 غراماً من الذهب الخالص عيار 24 قيراطاً، وتزن كل عملة 8 غرامات، وهي إضافة قيمة إلى مجموعة تصاميم "لازوردي" الراقية التي تهدف إلى إثراء عالم المجوهرات بلمسات فنية متفردة.

وبهذه المناسبة، تدعوكم "لازوردي" لمشاركتها الاحتفال باليوم الوطني من خلال اقتناء هذه التحف الفنية التي صممت بعناية فائقة لتخلد ذكرى هذا اليوم الغالي.

ويمكن للعملاء اقتناء المجموعة كاملة أو اختيار قطع محددة منها، وهي متاحة في جميع متاجر "لازوردي" المنتشرة في أرقى الأسواق والمراكز التجارية في المملكة، بالإضافة إلى إمكانية الشراء عبر متجرها الإلكتروني Lazurde.com الذي يوفر تجربة تسوق سهلة وممتعة.

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