الإمارات العربية المتحدة، أطلقت دار الأزياء الإيطالية العالمية "ميسوني" يوم أمس في إمارة دبي أول مشاريعها السكنية "مون ستون إنتيريورز من ميسوني ريزيدنس"، الذي يقع في جزيرة المرجان، إمارة رأس الخيمة، والذي من المتوقع أن يصبح واحداً من أكثر المشاريع السكنية المرغوبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

العلامة الإيطالية الرائدة "ميسوني" تشتهر بتصاميمها الفريدة، التي تجمع بين الألوان الجريئة والرسومات والأشكال الاستثنائية؛ وتتميز "ميسوني" بتنوع مفروشاتها الفاخرة وأدواتها المنزلية المميزة، بالإضافة إلى أثاثها الراقي الخاص بالمنتجعات والمساكن. كما أنها تُقدم مزيجاً متناغماً ومستوى رفيعاً من المعيشة في قلب مشروعها الجديد على الواجهة البحرية لجزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة.

جاء هذا المشروع السكني الفاخر كثمرة لتعاون استراتيجي بين مجموعة "درر" المتخصصة في تطوير العقارات في دولة الإمارات، وشركة "فورتشن 5" الإماراتية المتخصصة في تطوير وتسويق العقارات، وشركة "أوكتا" المُتخصصة في مجال إدارة التطوير العقاري. إذ من المتوقع افتتاح هذا المشروع الفاخر على الواجهة البحرية لجزيرة المرجان والذي يتميز بلمسات دار الأزياء الإيطالية الشهيرة "ميسوني" في عام 2026. المشروع يضمُ مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية ذات تصاميم داخلية فريدة وإطلالات بانورامية رائعة على الشاطئ، تبدأ من الاستوديوهات وصولاً إلى الشقق الواسعة والفيلات المكونة من خمس غرف نوم، مما سيضفي على هذا المشروع جاذبيةً استثنائية للإمارة.

بهذا الصدد صرحَ ليفيو برولي، الرئيس التنفيذي لعلامة ميسوني الشهيرة فقد أضافَ من جهتهِ: "نحن سعداء بالتعاون مع شركة اوكتا للتطوير العقاري في تصميم هذا المشروع الجديد لنضيف لمسة من الفخامة الفريدة إلى شواطئ إمارة رأس الخيمة. حيث يواصل مشهد قطاع العقارات بالنمو في إمارة رأس الخيمة، ونحن مسرورون بكوننا جزء من هذا المشروع الذي يتميز بتقديم إمكانيات وفرص كبيرة تُعزز سوق العقارات في الإمارة".

سيضم مشروع "مون ستون إنتيريورز من ميسوني ريزيدنس" مجموعة من المرافق الترفيهية الرائعة على طراز المنتجعات والفنادق والتي ستشمل: "حمام سباحة، صالة جلوس مُخصصة للمُقيمين على ممشى الطابق الأرضي، بالإضافة إلى حمام سباحة ثاني على سطح الطابق الرابع عشر، يوفر إطلالات بانورامية خلابة على مشهد غروب الشمس الساحر. كما سيحتوي المشروع على صالة رياضية، ومنتجعات صحية مُخصصة للرجال والنساء مزودة بغرف بخار وساونا، إلى جانب صالة "سكاي ريزيدينيز" المُتعددة الوظائف التي تطل على بحر العرب، وسيتضمن أيضًا مدخلاً فندقياً كبيرًا وأربع متاجر للبيع بالتجزئة لتعزيز الخيارات التجارية في جزيرة المرجان".

شركة "أوكتا" المتخصصة في مجال إدارة التطوير والتي تتمتع بخبرة واسعة في مجال المبيعات والتسويق الحصري، ستتولى عمليات التسويق والمبيعات الحصرية للوحدات السكنية لمشروع علامة ميسوني الشهيرة في جزيرة المرجان، رأس الخيمة.

بدورهِ صرحَ محمد مقدادي، المدير العام لمجموعة درر قائلاً: "تُمثل مساكن "مون ستون إنتريورز من ميسوني ريزيدنس" في جزيرة المرجان فرصةً رائعةً للسكان في إمارة رأس الخيمة، وستستهم في جذب العديد من المستثمرين والمقيمين الذين يتطلعون لرفع مستوى أنماط معيشتهم، كما ستخلق وجهةً جديدة وفريدة من نوعها ذات نمط غير مسبوق للجمهور في واحدة من أكثر الأماكن المرغوبة في الإمارة"

كذلك أضاف بريم موهانداس جوبالاني، الرئيس التنفيذي لشركة "فورتشن5": "نحن فخورون بالكشف عن هذا المشروع العقاري الجديد الرائع في إمارة رأس الخيمة بالشراكة مع علامة أيقونية شهيرة مثل ميسوني. حيث تُعدُ علامة ميسوني التجارية تجسيداً للتصميم الجريء، والفخامة الراقية، والألوان الجذابة، والاهتمام بالتفاصيل، والتي ستكون اللمسات الفريدة التي ستظهر في التصاميم الداخلية في مشروع "مون ستون إنتريورز من ميسوني ريزيدنس" في جزيرة المرجان".

وأختتم فواز سوس، الرئيس التنفيذي لشركة أوكتا للتطوير العقاري: "يسرنا التعاون مع مجموعة”درر” وشركة "فورتشن5 " على تطوير مساكن "مون ستون إنتريورز من ميسوني ريزيدنس"، نحن سعداء كذلك بفرصة التعاون مع علامة ميسوني الشهيرة مرة أخرى، وهي علامة تجارية عالمية تحظى باحترام واسع".

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نبذة عن علامة ميسوني:

تأسست دار الأزياء الإيطالية الشهيرة، ميسوني، في مدينة غالاراتي الإيطالية عام 1953 على يدي أوتافيو وروزيتا ميسوني، وتشتهر العلامة بأنماطها الفريدة والمتعرجة، وتصاميم الملابس المحبوكة الملونة. أما في الوقت الحالي، تمتد تأثيرات هذه العلامة التجارية التاريخية إلى مجالات متعددة، بما في ذلك عالم الأزياء والأدوات المنزلية والإكسسوارات. بالإضافة إلى ذلك، تشمل شراكاتها الحصرية تصميم المساكن الفاخرة وإنشاء نوادي شاطئية في أكثر الاماكن المرغوبة حول العالم.

نبذة عن مجموعة درر:

درر هي شركة رائدة في مجال تطوير العقارات في دبي، حيث تتمتع بسجل حافل وخبرة تمتد لسنوات. تتخصص درر في تطوير مشاريع عالية الجودة في قطاعات العقارات السكنية، التجارية، والصناعية. يضم فريق خبراء درر معرفتهم وخبراتهم الواسعة معاً، من اجل خلق مساحات استثنائية تلبي احتياجات عملائهم المتنوعة، مما سيسهم في تحول المشهد العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن شركة فورتشن 5:

تأسست شركة فورتشن 5 في عام 2008 عن طريق ثلاثة من رواد الأعمال البارزين، حيث يمتلك كل منهم مصالح أساسية في قطاع العقارات النابض بالحياة في دبي. تتميز الشركة بتخصصها في مجالات الاستثمار العقاري والتطوير والمبيعات، وقد بنت محفظة متنوعة حققت من خلالها نجاحات كبيرة في قطاعات الإسكان والتجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تقدم فورتشن 5 حلاً شاملاً ومتكاملاً بخبرتها الواسعة للمطورين والمستثمرين.