ساهم المشترون الدوليون والمقيمون في الدولة بنسبة 92% من المبيعات

تصدّرت جنسيات الهند والصين والمملكة المتحدة قائمة المشترين من حيث حجم المبيعات

شكّل المشترون تحت عمر 45 عاماً نسبة 52% من إجمالي المشترين؛ مما يؤكد الإقبال الواسع على المشاريع التطويرية التي تعزز رفاه العائلات

تعمل الدار، في المراحل الأخيرة من المشروع، على إطلاق قصور فاخرة مكونة من خمس وست غرف نوم؛ بالإضافة إلى شققٍ سكنية تتراوح بين غرفة إلى ثلاث غرف نوم، بإطلالات متميزة على مساحات المجمّع الخضراء والمستوحاة من الطبيعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الدار عن نجاحها في بيع كافة وحدات المرحلة الأولى من مشروع "ذا وايلدز"، محققةً مبيعات بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي، خلال سلسلة من فعاليات المبيعات المحلية والدولية. وكانت الدار قد أطلقت في هذه المرحلة فلل مكونة من ثلاث وأربع وخمس غرف نوم، حيث تم بيع 734 منزلاً.

يُعتبر "ذا وايلدز" مجمعاً سكنياً فريداً من نوعه، يوفّر لقاطنيه فرصة العيش في بيئةٍ طبيعية خلابة. ويُعد هذا المشروع ثالث المجمعّات السكنية للدار في دبي ضمن إطار شراكتها مع "دبي القابضة". وقد نجح في اجتذاب مجموعة واسعة من المشترين، إذ شكل المشترون الدوليون والمقيمون في الدولة نسبة 92% من المبيعات، مما يؤكد مكانة دبي وجهةً عالميةً للإقامة الطويلة والاستثمار. وتصدّر المشترون من جنسيات الهند والصين والمملكة المتحدة قائمة المشترين من حيث حجم المبيعات.

وشكل المشترون تحت عمر 45 عاماً نسبة 52% من المشترين، مما يعكس الإقبال الواسع على المجمّعات التي تعزز رفاه العائلات وتشجّع أسلوب الحياة النشط وتوفر بيئة داعمة للمستكشفين الصغار، والذي يوفره "ذا وايلدز" ضمن المساحات الخضراء والحياة البرية. ومثل المشترون الذين يتملكون عقاراً للمرة الأولى في أحد مشاريع الدار نسبة 85% من المبيعات، ما يعكس تنامي قاعدة عملاء المجموعة وسمعتها في دبي.

وتعليقاً على النتائج التي حققتها مبيعات المشروع، صرح طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: "يُعد نجاح مشروع ذا وايلدز إنجازاً مهماً في مسيرة توسع الدار في دبي. ويمثل هذا المشروع، والذي بلغ إجمالي مبيعاته خمسة مليارات درهم، أنجح إطلاق لنا حتى الآن من حيث القيمة، كما يٌبرِز جاذبية دبي باعتبارها إحدى أبرز الوجهات العالمية المفضلة للاستثمار والعيش. وفي ظل نهجنا الاستثماري طويل الأجل في دبي، نتطلع إلى الاستفادة من النمو الاقتصادي والسكاني الذي تشهده الإمارة وتعزيز فهمنا الشامل لاحتياجات عملائنا وتطلعاتهم، مما يضمن ريادة الدار".

يضم مجمع "ذا وايلدز" قرابة 1,700 وحدة سكنية محاطة بممرات صديقة للبيئة ومساحات خضراء مبتكرة تُضفي عليه لمسةً من الخصوصية وسط أجواء الطبيعة. وتعمل الدار، في المرحلة القادمة من المشروع، على إطلاق قصور فاخرة مكونة من خمس و ست غرف نوم من تصميم المهندس المعماري اللبناني الشهير نبيل غلام؛ بالإضافة إلى شققٍ سكنية تتراوح بين غرفة إلى ثلاث غرف نوم، بإطلالات متميزة على مساحات المجمّع الخضراء والمستوحاة من الطبيعة.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 42 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

لمحة حول دبي القابضة

دبي القابضة، هي شركة استثمار عالمية متنوعة تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة وتضم فريق عمل يتجاوز الـ 45,000 موظف. تأسست دبي القابضة في عام 2004، وهي تسهم في إثراء حياة الملايين من سكان دبي وزوّارها عبر محفظتها الواسعة التي تزيد قيمتها على 284 مليار درهم إماراتي، داعمةً بذلك مسيرة نمو وتنويع اقتصاد دبي ضمن 10 قطاعات رئيسية مختلفة، بما في ذلك العقارات، والضيافة، والترفيه، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات، والتصميم، والتعليم، والتجزئة، والصناعة والخدمات اللوجستية، والعلوم.

تتكون محفظة دبي القابضة من سبع شركات رئيسية هي:

دبي القابضة للعقارات، وهي أحد أبرز مُطوّري المشاريع المتكاملة الرئيسية في دبي التي تجمع بين الخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"ميدان" و"دبي للعقارات". تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع وإدارة المرافق والمناطق؛

دبي القابضة لإدارة الأصول، التي تمتلك محفظة عالمية المستوى تضم 21 مُجمّعاً سكنياً و15 وجهة عصرية و10 مراكز تسوق تجارية و19 مركز تسوق سكني، كما تُعد المساهم الاستراتيجي الأكبر في مجموعة تيكوم التي تضم 10 وجهات أعمال متخصصة تلبي احتياجات ست قطاعات اقتصادية حيوية قائمة على المعرفة؛

دبي القابضة للضيافة، التي تمتلك وتدير 53 فندقاً إضافةً إلى العلامات التجارية الفندقية الفاخرة بما فيها جميرا، شركة الفنادق الفاخرة العالمية والعلامة التجارية الرائدة في مجال الضيافة والتي تدير 31 فندقاً عالمي المستوى، كما تضم محفظة دبي القابضة للضيافة مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي ذات المفاهيم المختلفة الحائزة على الجوائز؛

دبي القابضة للترفيه، هي أكبر الشركات الإعلامية والتّرفيهية في المنطقة واكثرها تنوعاً، حيث تضم عدداً من أبرز المنتزهات والمعالم مثل القرية العالمية، وعين دبي، ودبي باركس آند ريزورتس، وذا فيو في بالم، بالإضافة إلى مؤسسات الإعلام ومناطق الترفيه الرائدة مثل روكسي سينما، وكوكاكولا أرينا، وشبكة الإذاعة العربية؛

دبي القابضة للاستثمارات، وهي الذراع المسؤولة عن تطوير وتنفيذ استراتيجية الاستثمار للمجموعة وكذلك إدارة محفظة متنوعة تضم استثمارات إستراتيجية ومالية في الأسواق العامة والخاصة، على الصعيدين المحلي والدولي بهدف تحقيق التنوّع في أصول واستثمارات المجموعة مع تحقيق عوائد مجزية معدلة حسب المخاطر. وتستثمر الشركة في بنك الإمارات دبي الوطني، ومركز ورسان لمعالجة النفايات، وشركة دو، وأزاديا، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة وشراكاتها الإستراتيجية مع بروكفيلد، وإعمار، والدار، وغيرها،

دبي القابضة لإدارة الأراضي التي تعمل على إدارة الأراضي المتاحة للتطوير لدى دبي القابضة، ودعم التزامها بالتنمية الحضرية المستدامة والتنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040؛

دبي القابضة لإدارة المجمّعات وهي شركة متكاملة تركز على إنشاء وإدارة مجتمعات مستدامة وحيوية، وتلتزم بتعزيز الشعور بالانتماء والتواصل بين أكثر من 1.2 مليون نسمة يعيشون في 53 مجمّعاً رئيسياً تحت إدارتها في جميع أنحاء دبي.

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