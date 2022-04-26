في إطار الدعم النوعي من مجتمع الأعمال بالإمارات للحملة الأكبر من نوعها في المنطقة

حميد عبدالله الشمري: فخورون بدعم هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، المستمدة من رؤية وإرث الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، والتي تجسّد أسمى معاني الخير والعطاء والعمل الإنساني التي غُرست قيمها في دولتنا بفضل قيادتنا الرشيدة

· "المليار وجبة" تقدم الدعم الغذائي من الإمارات إلى الفقراء والمحتاجين والفئات الضعيفة في العالم

· مساهمة "مبادلة" نابعة من دعمها رؤية الدولة بإحداث تأثير إيجابي في المجتمع داخل الإمارات وعلى مستوى العالم

· أربع قنوات معتمدة لدعم المبادرة من خلال موقعها الإلكتروني وحسابها المصرفي والرسائل النصية ومركز الاتصال

دبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، تبرعها بمبلغ 5 ملايين درهم لدعم مبادرة "المليار وجبة" الأشمل من نوعها، والتي تنظمها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، لتوفير الدعم الغذائي المباشر للمحتاجين والجوعى في المجتمعات الفقيرة في 50 دولة حول العالم.

وتسرّع مساهمة "مبادلة" الوصول إلى هدف المليار وجبة، لتوفر شبكة أمان غذائي للأقل حظًا، وتأمين المكونات اللازمة لإعداد ملايين الوجبات الأساسية للفئات الأقل حظاً من الأطفال واللاجئين والمتضررين من الأزمات والكوارث الطبيعية، فيما بدأت عمليات التوزيع مبكرًا في عدة دول منها الأردن، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، والهند، ولبنان.

وتشكل مساهمة مبادلة إضافة نوعية إلى التبرعات التي يقدّمها الآلاف من الأفراد والمؤسسات وقطاعات الأعمال والمنظمات الخيرية والإنسانية، وتعكس حرص مجتمع الإمارات على التزام الدور الإنساني وتقديم العون للفقراء، وهي بذلك تعزز سجل دولة الإمارات كمساهم فاعل في الجهود الدولية لمواجهة التحديات الإنسانية على مختلف المستويات في المنطقة والعالم.

من أجل مستقبل مستدام

وتعليقاً على هذا، قال حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية، في مبادلة: "تحرص مبادلة على إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمعات في جميع أنحاء العالم، ونحن فخورون بدعم هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، المستمدة من رؤية وإرث الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل

نهيان (طيب الله ثراه)، والتي تجسّد أسمى معاني الخير والعطاء والعمل الإنساني التي غُرست قيمها في دولتنا بفضل قيادتنا الرشيدة. ونفخر دوماً بدعم مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في سعيها لمد يد العون والمساعدة للمحتاجين في مختلف أرجاء العالم.".

آليات التبرع

وتواصل مبادرة "المليار وجبة" استقبال التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات". كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999.

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