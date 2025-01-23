إطلاق ميراسول: أسلوب حياة فاخر مستوحى من المنتجعات، يتضمن مطعمًا راقيًا يقدم تجارب طهي بمعايير ميشلان.

خطط تطوير طموحة بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي لعام 2025.

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، الرائدة في مجال التطوير العقاري والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن آخر المستجدات المتعلقة بمخططها الرئيسي الطموح لوجهة "ميناء"، التي تعد وجهة شاملة للحياة العصرية في إمارة رأس الخيمة.

تمتد وجهة "ميناء" على مساحة شاسعة تبلغ 4 ملايين متر مربع، ويضم ثلاث مناطق رئيسية: جزيرة الراحة، جزيرة الحياة، ومنطقة البحيرة. وتتميز الوجهة بموقعها الاستراتيجي على الساحل الساحر لرأس الخيمة مما تعزز من جاذبتيها كمركز حيوي متعدد الاستخدامات.

لعام 2025 ، خصصت شركة رأس الخيمة العقارية 5 مليارات درهم إماراتي للخطط التطويرية لوجهة "ميناء" والتي تمثل أساس استراتيجية النمو الطموحة للشركة. كما تركز الوجهة على إنشاء مجتمع مترابط ومستدام يعزز جودة الحياة ويقدم إحساسًا فريدًا بالانتماء.

ضمن إطار المخطط الرئيسي، كشفت الشركة عن إطلاق أول مشاريعها لعام 2025، وهو مشروع "ميراسول"، الواقع في جزيرة الراحة. يجسد "ميراسول" رؤية مبتكرة للحياة الفاخرة مستوحاة من أجواء المنتجعات الراقية، ويتضمن مطعمًا فاخرًا يتم تطويره بالتعاون مع الشيف الإسباني الشهير والحائز على نجمة ميشلان، فيسينتي توريس، مما يضيف بُعدًا جديدًا لتجربة الحياة في "ميناء".

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "يسعدنا الإعلان عن أحدث التطورات لوجهة "ميناء"، الذي يجسد رؤيتنا المستقبلية لرأس الخيمة. تركز هذه الوجهة على إنشاء مجتمع نابض بالحياة يوفر تجارب استثنائية، مع تصميم يضع رفاهية الأفراد في المقام الأول. ويأتي هذا التوجه مدعومًا بتعاوننا مع شركاء عالميين ذوي سمعة مرموقة".

وأضاف: "أطلقنا أول مشاريعنا لعام 2025، وهو مشروع ميراسول، الذي يمثل خطوة مهمة ضمن خططنا الطموحة لإطلاق مشاريع سكنية بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات درهم إماراتي بحلول عام 2025".

وأوضح السيد مهتدي أن الشركة تعمل بالتوازي على تطوير مرافق جديدة تشمل نادي اليخوت، المرسى، شارع المارينا، ونوادي الشاطئ، مشيرًا إلى أن "هذه المشاريع تعكس بوضوح رؤيتنا الطموحة للنمو. ومن خلال هذا البرنامج المكثف لتطوير وتسليم المشاريع، نتطلع إلى استقبال المزيد من العملاء في رأس الخيمة، ليتمتعوا بتجارب الضيافة والسكن الفاخرة التي تقدمها الإمارات".

واختتم حديثه بالقول: "تعكس هذه الإعلانات الطموحات الكبيرة لشركة رأس الخيمة العقارية لتقديم مشاريع رائدة تلبي احتياجات السكان والزوار، مع التركيز على الاستدامة والتنمية العمرانية المتكاملة، بما يعزز مكانة رأس الخيمة كوجهة استثنائية للعيش والاستثمار".

ميناء: رؤية مستقبلية ملهمة

تواصل وجهة "ميناء" تعزيز مكانتها كوجهة مميزة للسكان والسياح والمستثمرين، من خلال تقديم مرافق مبتكرة مثل "نادي ميناء لليخوت" و"مرسى ميناء"، المصممين لليخوت الفاخرة والقوارب الشراعية. تسهم هذه المرافق في تنشيط الواجهة البحرية والاستفادة من فرص الإبحار المثالية التي تتميز بها دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يرتبط النادي بالمرسى عبر "بوليفارد ميناء"، الوجهة الحيوية التي تحتضن مجموعة من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، مما يجعل جزيرة الراحة مركزًا نابضًا بالحياة الاجتماعية.

ستضم الوجهة 137 منفذًا تجاريًا، تمتد على مساحة تصل إلى 23,000 متر مربع، مما يوفر تجربة تسوق متكاملة وشاملة.

تهدف وجهة "ميناء" إلى إعادة تعريف أسلوب الحياة الساحلية من خلال التركيز على مبادئ الاستدامة، والترابط، والاندماج المجتمعي من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المساكن الفاخرة، التي تشمل فللًا مطلة على الواجهة البحرية وشققًا تحمل علامات تجارية حصرية، وتتميز بمواقع استراتيجية بالقرب من الشواطئ والمساحات الخضراء الهادئة.

بالإضافة إلى ذلك، تضم الوجهة مجموعة "NB" الحصرية من العقارات الفاخرة، مما تعزز مكانتها كوجهة مميزة للعيش الراقي. كما تشمل الوجهة فندقين فاخرين قيد التشغيل، هما: منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء ومنتجع أنانتارا ميناء رأس الخيمة، اللذان يضيفان بعدًا جديدًا لتجربة الضيافة الفاخرة في المنطقة.

وفي إطار التوسع المستمر، تخطط شركة رأس الخيمة العقارية للإعلان عن شراكات فندقية جديدة خلال الربع المقبل، بهدف تعزيز محفظتها الفندقية وتقديم المزيد من الخيارات الراقية للمقيمين والزوار، مما يرسخ مكانته كوجهة استثنائية للحياة والاستثمار.

إلى جانب المساكن الفاخرة، تقدم "ميناء" مجموعة متكاملة من الوجهات الترفيهية التي تشمل نوادي الشاطئ، والمطاعم الراقية، والمقاهي، مما يعزز الشعور بالمجتمع ويوفر للمقيمين والزوار تجارب استجمام فريدة.

تم تصميم كافة جوانب الوجهة بعناية فائقة مع التركيز على تعزيز الاستدامة. تهدف "ميناء" إلى تطوير بنية تحتية تدعم أسلوب حياة مستدام يحافظ على البيئة الطبيعية المحيطة، بما في ذلك غابات المنغروف والمساحات الخضراء الواسعة. كما تعتمد الوجهة على تقنيات بناء صديقة للبيئة تسهم في الحفاظ على التوازن البيئي وتعزز الاستدامة في المنطقة.

وتضم الوجهة فرصة استثمارية استثنائية للباحثين في سوق العقارات المتنامي في رأس الخيمة. بفضل موقعها الاستراتيجي واقتصاد المنطقة المزدهر، توفر "ميناء" خيارات متنوعة تلبي احتياجات الباحثين عن مساكن دائمة، منازل عطلات، أو استثمارات عقارية ذات عائد مرتفع، مما يعزز جاذبيته كوجهة للعيش والاستثمار.

ميراسول: حياة منتجعية بمعايير جديدة

يقدم مشروع "ميراسول" مفهومًا مبتكرًا للحياة بأسلوب المنتجعات، حيث يجمع بين الفخامة والراحة في قلب مجتمع "ميناء". يضم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، بما في ذلك الاستوديوهات والشقق والشقق الدوبلكس، مع موعد تسليم متوقع في النصف الأول من عام 2028. كما يتميز "ميراسول" بإطلالات ساحرة وموقع استراتيجي يتيح سهولة الوصول إلى جميع مرافق ومعالم "ميناء" البارزة.

يتألف المشروع من برجين يحتويان على 339 وحدة سكنية، مع تصميم يدمج بين أسلوب الحياة المريح والترفيهي. تشمل المرافق مسبحًا مستوحى من أجواء الواحات مع أسرّة مغمورة في الماء، سينما في الهواء الطلق، استوديو يوغا، منطقة ألعاب مخصصة للأطفال، حوض سباحة للأطفال، وصالة متعددة الاستخدام.

كما يقدم المشروع تجربة مميزة لتناول الطعام من خلال مطعم يتم تطويره بالشراكة مع الطاهي الإسباني العالمي فيسينتي توريس، المقيم في إيبيزا. يتمتع الطاهي الحائز على نجمة ميشلان بسمعة عالمية لتقديم تجارب طعام استثنائية، بالتعاون مع منتجين وحرفيين من مختلف أنحاء العالم.

يُعد "ميراسول" أول مشاريع شركة رأس الخيمة العقارية ضمن خطتها التطويرية لعام 2025. وتمضي أعمال البناء في جميع مشاريع الشركة بوتيرة متسارعة، مع توقعات بفترة تسليم مكثفة خلال العام الجاري.

عن شركة رأس الخيمة العقارية

تأسست شركة رأس الخيمة العقارية في عام 2005 تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم إمارة رأس الخيمة. تُعد الشركة واحدة من أبرز المطورين العقاريين الرائدين، حيث تلتزم بتقديم وجهات استثنائية ومستدامة. تركز الشركة على تطوير مجتمعات عصرية تتميز بالدقة والابتكار، حيث تمزج بين الجودة والطبيعة لتوفير أنماط حياة راقية تلبي تطلعات الأجيال القادمة.

تلعب شركة رأس الخيمة العقارية دورًا جوهريًا في تحقيق رؤية رأس الخيمة 2030، من خلال التركيز على إحداث تأثير إيجابي اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، بهدف الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز المجتمعات، بما يسهم في ازدهار الإمارة وتطورها.

الجوائز والتكريمات:

حازت الشركة على جائزة "أفضل مطور عقاري للعام" لعام 2023 من Construction Week Middle East.

فاز مشروع "بي فيوز ريزيدنسز" بجائزة "أفضل مشروع سكني" في حفل جوائز Design Middle East Awards 2023، حيث تم تكريمه كأفضل تصميم معماري في المنطقة.

حصل مشروع "كواترو ديل مار" على جائزة "أفضل مشروع متعدد الاستخدامات" ضمن جوائز Pillars of Real Estate Awards لعام 2024.

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