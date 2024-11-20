حصلت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، على خمس شهادات ماسية خلال حفل تكريم المشاريع الحاصلة على شهادة مستدام "أجود" الذي تم تنظيمه في الرياض، برعاية وزارة البلديات والإسكان ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية السعودية 2030. وتستهدف المبادرة تكريم المشاريع التي تُطبق أعلى معايير الجودة والاستدامة المحلية والعالمية، وتُسهم في رفع مستوى جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري في المجتمعات السكنية بالمملكة.

وفازت أرامكو السعودية بالشهادات الماسية الخمس عن مشروعي (أجيال1) و(أجيال2) في فئة المجتمعات للتصميم والإنشاء، حيث حصل مشروعان في (أجيال1) وهما المجاورة الأولى والثانية، على الشهادات الماسية في التصميم والإنشاء. وحصلت ثلاثة مشاريع في (أجيال2) وهي المجاورة الثالثة والرابعة والخامسة على الشهادات الماسية في التصميم.

وحصلت مشاريع أرامكو السعودية على الجوائز لمراعاتها معايير توفّر الخدمات التي تلبّي معظم احتياجات الإنسان، وجودة الحياة والبيئة، وتسخير التقنيات المبتكرة، والبنية التحتية والنقل، والاتصال المجتمعي، وإدارة عمليات التشغيل، وزيادة المساحات الخضراء، وكفاءة استهلاك الطاقة، وتنفيذ الممارسات الفعالة من حيث كفاءة الاستهلاك، والسعي إلى تحقيق أعلى معدلات إعادة الاستخدام، وتقليل فقد المياه في مرافقها التشغيلية وأحيائها السكنية.

وتعكس هذه الجوائز جهود أرامكو السعودية في إحداث تأثير إيجابي ومباشر على المجتمعات التي تقع ضمن نطاق أعمالها، كما تؤكد طموحاتها لتقديم نماذج تُحتذى في جميع أعمالها وفي مجال تشييد أحياء سكنية إذ تمتلك الشركة خبرات تمتد لعقود في تطبيق أعلى معايير البناء والسلامة التي تراعي متطلبات التنمية المستدامة وجودة الحياة في المملكة.

ويُعد حي أجيال السكني نموذجًا للأحياء السكنية المعاصرة التي تواكب أحدث منظومات التطوير العقاري، وهو أكبر مشاريع برنامج أرامكو السعودية لتملُك البيوت منذ إطلاقه. كما يُعد من أكبر مشاريع التطوير التي نُفذت دفعةً واحدة على مستوى المملكة والشرق الأوسط، وأول مشروع يحصد جائزة "إنفيجن العالمية للاستدامة".

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالم www.aramco.com.

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