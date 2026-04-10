دبي الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الحبتور اليوم عن استثمار استراتيجي يتجاوز 5 مليار درهم في قطاع العقارات في دبي، في خطوة تعكس ثقتها الراسخة بقوة اقتصاد الإمارة، ومرونته، وجاذبيته العالمية كوجهة استثمارية رائدة.

وأكدت المجموعة أن هذا الاستثمار سيتم توجيهه لتطوير برج تجاري جديد يُشكّل علامة بارزة ضمن الحبتور سيتي، ذات الموقع الاستراتيجي بقلب دبي على شارع الشيخ زايد، حيث سيتم تطوير المشروع وفق أعلى المعايير العالمية، ليكون إضافة نوعية إلى أفق المدينة المتطور.

تُعد الحبتور سيتي واحدة من أبرز الوجهات المتكاملة في دبي، حيث تجمع بين السكن الفاخر، والضيافة العالمية، ومرافق الترفيه والثقافة، في بيئة حضرية متكاملة تعكس أسلوب الحياة العصري في الإمارة.

ويمثل هذا الإعلان أول مشروع ضمن سلسلة من المشاريع التي تعتزم مجموعة الحبتور الكشف عنها في كل من دبي وأبو ظبي، ضمن استراتيجيتها المستمرة للنمو والتوسع.

وقال خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، في تسجيل مصوّر: "إن قرارنا بالمضي قدماً في هذا الاستثمار يعكس ثقتنا العميقة بدولة الإمارات، وبإمارة دبي على وجه الخصوص."

وأضاف: "نحن محظوظون بأن نعيش ونستثمر في دولة تنعم بالأمن والاستقرار، وتتمتع باقتصاد قوي ومتين. هذه هي الأسس التي نبني عليها قراراتنا الاستثمارية. وتواصل دولة الإمارات توفير بيئة تمكّن الأعمال من النمو، والاستثمارات من الازدهار، وتمنح الأفراد الثقة وراحة البال."

ويأتي هذا الإعلان في وقت تواصل فيه دبي تحقيق أداء اقتصادي قوي، مدعوماً برؤية قيادية حكيمة، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة أعمال تُعد من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم.

ويعكس هذا الاستثمار الجديد التزام مجموعة الحبتور المستمر بالمساهمة في دعم النمو الاقتصادي للإمارة، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.

وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، لعبت مجموعة الحبتور دوراً محورياً في مسيرة تطور دبي، من خلال تنفيذ مشاريع رائدة في قطاعات متعددة. ويأتي هذا الاستثمار امتداداً لهذا الإرث، وتأكيداً على إيمان المجموعة بمستقبل دولة الإمارات على المدى الطويل، والتزامها بالاستثمار في مشاريع تسهم في تعزيز مسيرة النجاح والنمو.

نبذة عن مجموعة الحبتور

تأسست مجموعة الحبتور عام 1970 على يد خلف بن أحمد الحبتور، وهي واحدة من أبرز تكتلات الأعمال وأكثرها تنوعًا في الشرق الأوسط، حيث تشمل اهتماماتها الضيافة والعقارات، والسيارات، والتعليم، والنشر. تشتهر المجموعة بتطوير مشاريع بارزة مثل الحبتور سيتي ومنتجع الحبتور للبولو ومنتجع الحبتور جراند في دبي.

مع إرث من التميز الرائد، تواصل مجموعة الحبتور توسيع بصمتها العلمية، حيث تجلب نهجها الرؤيوي ومعايير الضيافة المميزة إلى أسواق دولية جديدة. اليوم، يدير قسم الضيافة في المجموعة 14 فندقًا فاخرًا حول العالم، تمتد إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، والنمسا، والمجر، ولبنان.

