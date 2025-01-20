البحرين، نظمت كلية "فاتيل البحرين" للضيافة برنامجا تدريبا دوليا لـ 5 من طلبة كلية "فاتيل" للضيافة في جمهورية الكاميرون، وذلك في مستهل برنامج طموح يهدف لاستقطاب طلبة من كليات فاتيل في آسيا وأوروبا للتدريب في مملكة البحرين، وبما يسهم في تعزيز السياحة التعليمية ومكانة المملكة كمركز عالمي للتعليم والتدريب في مجالات السياحة والضيافة، ولتزويد الطلبة الدوليين بالخبرة العملية في قطاع السياحة والضيافة المزدهر في البحرين، وذلك بما يدعم استراتيجية المملكة السياحية 2022-2026 ورؤية البحرين 2030.

واتبع الطلبة من كلية فاتيل الكاميرون تدريبا مكثفا على مدى ستة أشهر في فنادق مرموقة لإكسابهم أفضل الممارسات والخبرات في مجال السياحة والفندقة، بما في ذلك "انتركونتننتال الريجنسي"، و"هيلتون البحرين جاردن إن"، و"رافلز قصر العرين البحرين"، وذلك استكمالا لمتطلبات تدريبهم للعام الدراسي 2023-2024.

كما شمل التدريب فعاليات مصاحبة، من بينها رحلة للمتدربين للمتحف الوطني، تلتها تجربة غداء مميزة في أحد المطاعم البحرينية في باب البحرين، وذلك بهدف تعزيز فهم الطلاب للعادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع البحريني وتسهيل اندماجهم فيه خلال فترة تدريبهم.

وبهذه المناسبة، أكد المدير العام لكلية "فاتيل البحرين" الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة أن هذا البرنامج التدريبي يؤكد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها كلية فاتيل البحرين ضمن نظيراتها من كليات فاتيل حول العالم من جهة، كما يعكس غنى وتنوع قطاع السياحة والضيافة في البحرين وقدرة منشآته على تقديم تدريب نوعي بمعايير عالمية، وكشف أن كلية "فاتيل البحرين" ستبني على نجاح هذا البرنامج التدريبي من أجل استقطاب طلاب من نظرائها.

وقد حرص الشيخ خالد على الالتقاء بالمتدربين شخصيًا للاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم وذلك بهدف تقييم مدى كفاءة وسلاسة البرنامج، وذلك لضمان نجاح هذه المبادرة وتطويرها بشكل مستمر لتلبية تطلعات المشاركين وضمان تحقيق الأهداف المرجوة في النسخ القادمة.

وفي تصريحات للمتدربين، قال هيثم منصور، مدير التعلم والتطوير في فندق رافلز قصر العرين البحرين: "لقد شكّل برنامج التدريب الدولي الذي تنظمه "فاتيل البحرين" في فندقنا نقطة تحول للطلاب من منتسبي "فاتيل الكاميرون"، والذي جاء كجزء من نهج المسؤولية الاجتماعية للشركات الذي نتبعه، حيث وفر لهم البرنامج خبرة عملية وافرة ومعارف عميقة حول صناعة الضيافة الفاخرة، ونحن فخورون بأننا لعبنا دوراً في تشكيل الجيل القادم من قادة الضيافة، ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا مع طلاب كليات فاتيل المنتشرة حول العالم".

إلى ذلك، قالت مانويلا ووبو المتدربة في فندق رافلز قصر العرين البحرين: " أنا ممتنة للغاية لفرصة التدرب في مملكة البحرين، حيث يسير التدريب العملي بسلاسة وأنا أستمتع حقاً بالتدرب في قسم الأغذية والمشروبات في الفندق، كما أنني سعيدة بنيل الفرصة للعمل مع مجموعة متنوعة من الضيوف والعملاء، فضلاً عن أعضاء فريق العمل الذين ينتمون إلى دول مختلفة وخلفيات ثقافية متنوعة، وهم جميعاً متعاونون ويحرصون على تزويدي بالملاحظات والتوجيهات بشكل منتظم بما يساعدني على تحسين مهاراتي وتعزيز ثقتي بإمكاناتي".

ونيابة عن الطلبة المتدربين من كلية "فاتيل" الكاميرون، قالت مون نلوجا المتدربة في فندق هيلتون البحرين جاردن إن: "لقد خضنا تجربة تدريب نوعية لا أتوقع أننا سنحظى بها في مكان آخر في العالم، وأتيح لي ولزملائي التعرف عن قرب على منشآت سياحية ذات ثقافة سياحية مختلفة ومتطورة، وفي الواقع لا يسعني إلا أن أكون ممتنة لهذه الفرصة التي أتيحت لي وللقائمين على كلية فاتيل البحرين على ما قدموه من مساندة ودعم وإرشاد".

جدير بالذكر أن "فاتيل البحرين" حصلت في عام 2023 على جائزة "نسبة الطلاب الدوليين" ضمن جوائز معرض التعليم العالي العالمي (GHEDEX 2023)، وفي عام 2024 حصلت على جائزة "التوظيف الوظيفي"، والتي تأتي تكريمًا لإنجازات الكلية في تحقيق أعلى نسب توظيف لخريجيها، حيث تلقّى جميع الطلاب عروض عمل قبل التخرّج، وتم توظيف 77% منهم فور انتهاء دراستهم، بالإضافة إلى ذلك، ارتقى 24% من الخريجين إلى مناصب إشرافية، مما يعكس التزام الكلية بالتميز في قطاع تعليم السياحة والضيافة.

عن كلية فاتيل للضيافة:

تأسست كلية فاتيل الفرنسية المتخصصة في إدارة الأعمال بمجالات الضيافة والسياحة في عام 1981، وتوسعت إلى أن أصبح لها 55 فرعا في 33 دولة، ويعتبر فرع مملكة البحرين الذي تأسس عام 2018 أحد هذه الفروع، وتتمتع كلية فاتيل بمكانة وسمعة دولية مرموقة بفضل جودة الخريجين الذي يتجاوز عددهم 45000 عالمياً، وأصبحوا الآن قادة في القطاع، كما تحتل فاتيل المركز الأول بفرنسا والمركز 13 عالمياً بحسب آخر تصنيف QS في تخصص إدارة الضيافة على مدى عامين على التوالي.

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