دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «إف 5» و«راكوتن سيمفوني» في بيان مشترك لهما اليوم عن طرح باقة "بيج آي بي" BIG-IP لوظائف تشغيل وحماية الشبكات السحابية الأصلية ووضعها في متناول قاعدة كبيرة من العملاء عالميا عبر متجر "سيمورلد" التابع لشركة "راكوتن سيمفوني".

ويأتي هذا التعاون في سياق تطور العلاقة الطويلة التي تجمع الشركتين والتي بدأت بنشر «إف 5» وظائف حماية الأمن لشبكة "راكوتن موبايل" للاتصالات النقالة، ويرمي إلى إزالة التعقيدات أمام شركات تشغيل الاتصالات وتبسيط نشر الوظائف الشبكية والأمنية الأصلية في شبكاتها السحابية.

وتقدم باقة «إف 5» لوظائف تشغيل وحماية الشبكات السحابية الأصلية مجموعة غنية من القدرات وسهولة التوسع والمرونة الديناميكية استجابة للمتغيرات ضمن بيئة مدعومة بالأتمتة وعمليات النشر المتواصلة، فضلا عن حجمها المصغر. وتشمل باقة "بيج آي بي" BIG-IP المطروحة جدار الحماية السحابية من الجيل الجديد، ومنظومة الجيل الجديد لإنفاذ السياسات الأمنية ضمن الشبكات السحابية الأصلية، والنظام الجديد لإدارة أسماء النطاق للشبكات السحابية الأصلية، ونظام ترجمة عناوين بروتكول الانترنت ضمن الشبكات السحابية الأصلية المخصص لشركات تشغيل الاتصالات. وجميعها ستكون متاحة للعموم هذا العام وتمتاز بقدرتها على دعم العديد من سيناريوهات الاستخدام مع سهولة نشرها وفق أسلوب بسيط ومؤتمت لأجل حماية الأمن وضمان الأداء العالي لشبكات الجيل الخامس للاتصالات.

وجرت العادة تقليديا على ضرورة إجراء اختبار وفحص لما يتم نشره من تطبيقات برمجية في شبكات الاتصالات النقالة، وهي عملية قد تستغرق أشهرا إن لم تكن سنوات. وبمجرد نشرها في الشبكة تصبح الدورة التشغيلية لهذه التطبيقات بطيئة وبحاجة إلى موارد كبيرة لضمان عملها.

وبهذه المناسبة قال طارق أمين، المدير التنفيذي لشركة «راكوتن سيمفوني»: "لطالما كانت «إف 5» إحدى الشركاء الرئيسيين لشركة راكوتن سيمفوني في مسيرتها للتحول إلى شركة للاتصالات النقالة، حيث جمعتنا رحلة طويلة من التعاون الفاعل لسنوات للوقوف على النواحي التي هي بحاجة إلى تغيير وتطوير في

القطاع، وأنا متحمس جدا للإعلان بأن منتجات «إف 5» المطورة حديثا سيتم نشرها في شركة راكوتن موبايل وستكون متاحة للعملاء كذلك عبر متجر سيمورلد".

من جانبه قال أحمد الجيتاري، نائب الرئيس لمزودي الخدمة لدى «إف 5»: "بمجرد أن تتمكن شركات تزويد الخدمات من تسخير التقنيات السحابية الأصلية والقوة الكامنة في نماذج التشغيل السحابية وفقا لشروطها الخاصة، عندها تصبح قادرة على توجيه مسارها نحو مستقبل مشرق. ولذلك فإنه من دواعي سرورنا العمل مع شركة راكوتن سيمفوني – إحدى مزودي الخدمات الأكثر خبرة في مجال التقنيات السحابية والتفكير المستقبلي على مستوى العالم – لأجل دمج باقة البرمجيات السحابية الجديدة في كل من شبكة راكوتن موبايل للاتصالات النقالة في اليابان ومتجر سيمورلد".

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