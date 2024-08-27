مسقط: حققت الشركة العامة للسيارات، الموزع الرسمي لفوسو في سلطنة عمان، إنجازًا مهمًا مع تسليمها أول شاحنة فوسو كانتر 3 طن يورو 5 مزدوجة المقصورة من صالة عرض فوسو الجديدة في العذيبة بمسقط إلى مؤسسة الفيافي للتجارة والمقاولات. يمثل هذا التسليم بداية مرحلة جديدة لفوسو عمان وشراكة استراتيجية بين الشركة العامة للسيارات ومؤسسة الفيافي، مما يلعب دورًا في إبراز علامة فوسو التجارية كأصل تشغيلي رئيسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان.

يأتي تسليم شاحنة فوسو كانتر يورو 5 يابانية الصنع إلى مؤسسة الفيافي شهادة على الثقة التي توليها الشركات الصغيرة والمتوسطة في عمان لعلامة فوسو التجارية، حيث أدركت مؤسسة الفيافي، باعتبارها شركة صغيرة ومتوسطة سريعة النمو في عمان، القيمة الاستثنائية التي توفرها مركبات فوسو التجارية واختارت شاحنة كانتر لتعزيز قدراتها التشغيلية وإنتاجيتها.

عززت فوسو على مر السنين مكانتها كخيار موثوق به للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتمد العديد من الشركات الناشئة على مركبات فوسو التجارية لتلبية احتياجات أعمالها اليومية. تعمل فوسو على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التغلب على التحديات وتحقيق أهدافها التجارية من خلال توفير منتجات وخدمات عالية الجودة وموثوقة وشبكة وطنية تغطي مناطق النفط والغاز الرئيسية في جميع أنحاء عمان.

تم تصميم شاحنة فوسو كانتر يورو 5 يابانية الصنع والمجهزة بتكنولوجيا متقدمة وخصائص أمان لتلبية المتطلبات الصارمة لأي صناعة. كما توفر المقصورة المزدوجة الواسعة مساحة مريحة لكل من السائق والركاب، في حين يضمن هيكلها الياباني القوي أداءً موثوقًا به حتى في أقسى ظروف العمل.

يعمل محرك الشاحنة المحدث الذي يتوافق مع معايير يورو 5 وتكنولوجيا كفاءة الوقود على تقليل تكاليف التشغيل والتقليل من التأثيرات البيئية. بالإضافة إلى ذلك، يضمن الهيكل القوي ونظام التعليق في شاحنة فوسو كانتر قدرة فائقة وأداء عالي على المناولة وحمل الحمولات.

تؤكد صالة عرض فوسو الجديدة في العذيبة بمسقط التزامها بتوفير تجربة ملكية مميزة للشركات. وتوفر صالة العرض بيئة حديثة وترحيبية، حيث يمكن للعملاء من جميع القطاعات استكشاف أحدث طرازات فوسو والاستفادة من المشورة المتخصصة وتجربة الجودة والمتانة التي تشتهر بها العلامة التجارية.

وفي معرض ترحيبه بمؤسسة الفيافي للتجارة والمقاولات في عائلة فوسو، قال كامل عبدالله البلوشي، مدير المبيعات في صالة العرض الجديدة: "تم تصميم منشأتنا الجديدة في العذيبة لعرض أفضل ما تقدمه فوسو، وتمثل شاحنة كانتر يورو 5 اليابانية التكنولوجيا المتقدمة والموثوقية التي تمثلها فوسو. ونحن ملتزمون بضمان حصول عملائنا على منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي احتياجاتهم".

كما أعرب عبدالله خميس الحسني، مالك مؤسسة الفيافي للتجارة والمقاولات، عن تطلّعه لعملية الاستحواذ الجديدة. وقال: "إن شاحنة فوسو كانتر ليست مجرد شاحنة؛ بل إنها استثمار استراتيجي لمستقبل الشركة. تتوافق ميزاتها المبتكرة وكفاءتها في استهلاك الوقود مع رؤيتنا للنمو والتميز مما يجعلها الخيار المثالي بالنسبة لنا. إننا على ثقة بالدور المحوري الذي ستلعبه الشاحنة في نجاحنا في المستقبل، ونتطلع إلى توطيد شراكتنا مع الشركة العامة للسيارات وعلامة فوسو التجارية".



حضر حفل التسليم ممثلون عن كل من الشركة العامة للسيارات، ومؤسسة الفيافي للتجارة والمقاولات، مما يمثل بداية شراكة متينة بين الشركتين.

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