

جدة، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة جونسون كنترولز العربية، الرائدة عالميًا في تقنيات المباني الذكية والمستدامة وحلول كفاءة الطاقة، عن تجديد جميع شهادات الأيزو الأربع المعترف بها دوليًا في مجال تجربة العملاء ورضاهم للعام الخامس على التوالي، بما يؤكد نهجها المستدام في تقديم تجربة عملاء استثنائية في جميع مراحل التعامل مع عملائها.

وبهذا الإنجاز، أصبحت جونسون كنترولز العربية أول شركة سعودية تحافظ على شهادات ISO 10001 الخاصة بمدونة قواعد السلوك، وISO 10002 الخاصة بمعالجة الشكاوى، وISO 10003 الخاصة بحل النزاعات، وISO 10004 الخاصة بقياس رضا العملاء، لمدة خمس سنوات متتالية.

وقال الدكتور مهند الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة جونسون كنترولز العربية: "يعكس تحقيق هذا الإنجاز للعام الخامس على التوالي الثقافة المؤسسية التي رسخناها في الشركة، حيث تُعدّ تجربة العميل ورضاه مسؤولية مشتركة يتبناها جميع أفراد الفريق. ومع استمرارنا في النمو، سنواصل التركيز على تقديم قيمة مستدامة لعملائنا من خلال الابتكار، وسرعة الاستجابة، والتميز التشغيلي."

جاء تجديد الشهادات عقب عملية تدقيق شاملة ومستقلة أجرتها لويدز ريجستر لضمان الجودة (LRQA)، إحدى الجهات العالمية الرائدة في خدمات التقييم والاعتماد، والتي أكدت كفاءة ونضج منظومة إدارة تجربة العملاء لدى جونسون كنترولز العربية ومواءمتها لأفضل المعايير والممارسات العالمية. كما أشادت نتائج التدقيق بمتانة إطار الحوكمة المؤسسية في الشركة، وفاعلية دور القيادة في ترسيخ ثقافة تركز على العميل، إلى جانب نجاحها في دمج مبادئ تجربة العملاء ضمن مختلف العمليات التشغيلية ومنظومة إدارة الأداء، بما يعزز استدامة التميز ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة.

وخلال عام 2025، واصلت جونسون كنترولز العربية تحقيق مستويات متميزة في خدمة العملاء، مسجلةً نسبة أكثر من 99 % في سرعة الرد على المكالمات و الالتزام بمستويات الخدمة المستهدفة، إلى جانب تحقيق +86 في مؤشر صافي نقاط الترويج (NPS)، بما يعكس مستوى الثقة والرضا لدى عملائها.

وتواصل جونسون كنترولز العربية، التي يعمل لديها أكثر من 2900 موظف في خمس دول وتدير واحدة من أكبر العمليات التصنيعية المحلية في المنطقة، دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز المحتوى المحلي، وتنمية القدرات الصناعية الوطنية، والارتقاء بجودة الخدمات. ومن خلال استثماراتها المستمرة في التقنيات المتقدمة، وتطوير الكفاءات، وتعزيز تجربة العملاء، تمضي الشركة في ترسيخ معايير جديدة للتميز في الخدمة، بما يسهم في خلق قيمة مستدامة لعملائها وتعزيز تنافسية القطاع داخل المملكة وخارجها.

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