بتكلفة تتجاوز 80 مليون دولار

يحيي قطب : 2.6 مليار جنيه تكلفة انشاء الفندق الجديد بالقرب من المتحف المصري الكبير

أبوظبي للاستثمارات السياحية تخطط لافتتاح فندق خمس نجوم أمام المتحف المصري الكبير خلال عام 2026

القاهرة : كشف يحيي قطب الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبى للإستثمارات السياحية أن الشركة رصدت نحو 2.6 مليار جنيه أي نحو 80 مليون دولار من أجل انشاء فندق جديد في مصر يطل على منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير مباشرة.

وأضاف في بيان للشركة أن الفندق تتولى تصميمه شركة انجليزية وسيتم بنائه ضمن فئة الخمس نجوم ويجري حاليا استخراج تراخيصه علي أن يتم البدء في عمليات الإنشاء خلال شهر أبريل القادم عام 2024.

وأوضح أن الفندق من المتوقع له أن تديره شركة أكور العالمية علي أن يكون تحت العلامة التجارية سوفيتيل ليجند بنفس العلامة الخاص لفندق أولد كتراكت أسوان التاريخي.

وأشار الي أنه من المقرر أن يصل عدد غرف الفندق الي نحو 302 غرفة تطل جميعها علي منطقة الٱهرامات والمتحف المصري الكبير مباشرة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبى للإستثمارات السياحية أنه من المخطط افتتاح الفندق في أغسطس عام 2026.

وأوضح أن انشاء المتحف المصري الكبير في منطقة الأهرامات شجع الشركة من أجل انشاء فندقها الجديد الذي يطل على مباشرة على منطقة المتحف المصري الكبير والأهرامات بخلاف أن العلامة التجارية سوفيتيل ليجند التي من المتوقع أن تدار من خلال شركة أكور العالمية ستسهم في جذب السياحة العالمية الي المتحف ومنطقة الأهرامات.

وأوضح أن الإعلان عن افتتاح الدرج العظيم والذي تم الافتتاح التجريبي له يوم ١ ديسمبر الجاري، وتم إضافته ضمن الأماكن المسموح بزيارتها بالمتحف والتي تشمل كل من منطقة المسلة المعلقة، والبهو العظيم، والبهو الزجاجى، وذلك في ضوء التشغيل التجريبي للخدمات المقدمة لزائريه والتأكد من تميز وتفرد التجربة السياحية به يسهم في تنشيط السياحة المصرية حيث يعتبر الدرج العظيم من أكثر الأماكن تفرداً بالمتحف والتي تميزه عن باقي المتاحف العالمية، حيث يُعرض عليه مجموعة من أفضل وأضخم القطع الآثرية الثقيلة التي تجسد روائع فن نحت في مصر القديمة، والتي تبدأ من عصر الدولة القديمة وحتى العصر اليوناني الروماني، وينتهي الدرج العظيم بمشهد بانورامي جميل يُظهر أهرامات الجيزة الخالدة ويتدرج الدرج العظيم طبقاً لسيناريو العرض المتحفي إلى أربع موضوعات رئيسية هم الهيئة الملكية، والدور المقدسة (أماكن العبادة)، والملوك والمعبودات ( الملك وعلاقته بالمعبودات)، والرحلة إلى الحياة الأبدية (رحلة إلى العالم اللآخر).

وأشار الي أن إقامة المعرض التفاعلي للملك الذهبي توت عنخ آمون الذي افتتحه المتحف مؤخراً، ليقدم من خلاله لزائريه رحلة متجددة، مع الملك توت عنخ آمون التي أبهرت مقتنياته العالم أجمع، وذلك من خلال تجربة تفاعلیة باستخدام أحدث أجهزة العرض الرقمية ليتمكن الزوار من رؤية أنفسهم في حياة الملك الأسطوري توت عنخ آمون سيسهم في تشجيع الاستثمار السياحي في مصر.

ومن الجدير بالذكر أن شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية مملوكة بنسبة84 ٪ لصندوق أبوظبي للتنمية و10 ٪ لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق وتساهم فيها وزارة قطاع الأعمال العام عبر النسبة الباقية من خلال شركاتها التابعة في قطاع السياحة والفنادق.

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