دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت منصة "بوليسي بازار" Policybazaar.ae، اليوم عن إطلاق إضافة جديدة للتأمين الصحي تحت اسم "بريميوم لوك" Premium Lock، وهي الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وتتيح للعملاء تثبيت قيمة القسط التأميني الصحي عند السعر الذي اشتركوا به، والحفاظ عليه لمدة تصل إلى خمس سنوات. إذ تضمن لهم الحماية من الزيادات المرتبطة بالتضخم الطبي أو الارتفاعات المفاجئة في الأقساط عند التجديد السنوي، من خلال تثبيت القسط التأميني بالقيمة نفسها لمدة تصل إلى نصف عقد من الزمن.

وتتوفر هذه الميزة حالياً ضمن مجموعة مختارة من خطط التأمين الصحي عبر منصة "بوليسي بازار"، وهي متاحة الآن للمقيمين في دبي والإمارات الشمالية.

لطالما شكّلت أقساط التأمين الصحي في دولة الإمارات مصدر قلقٍ مستمر للكثير من الأفراد، في ظل الارتفاع السنوي لتكاليف الرعاية الصحية بنسبة تتراوح بين 5 و10%، إلى جانب الزيادات المرتبطة بالانتقال إلى الفئات العمرية الأعلى، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع الأقساط بنسبة تتراوح بين 20 و25% بمجرد بلوغ المؤمن له فئة عمرية جديدة. ونتيجة لذلك، يجد العديد من العملاء أنفسهم أمام زيادات غير متوقعة في قيمة أقساطهم عند كل تجديد. وتزداد حدة هذا التحدي بالنظر إلى الفئة التي تتأثر به بشكل أكبر؛ إذ تُظهر بيانات "بوليسي بازار" أن نحو 40 % من العملاء الذين واجهوا زيادة في أقساط التأمين عند التجديد لم تكن لديهم أي حالات مرضية سابقة، ولم يتقدموا بأي مطالبات تأمينية طوال فترة تغطيتهم. فقد حافظ هؤلاء العملاء على صحتهم، واستخدموا وثائق التأمين الخاصة بهم بمسؤولية، ومع ذلك واجهوا زيادات في الأقساط لمجرد تقدمهم عاماً إضافياً في العمر. وأصبح هذا الواقع أحد أبرز أسباب عدم رضا العملاء وإلغاء وثائق التأمين أو عدم تجديدها عبر المنصة، وهو التحدي تحديداً الذي جاءت ميزة "تثبيت قسط التأمين الصحي" لمعالجته.

وتُتاح هذه الإضافة مقابل تكلفة إضافية بسيطة فوق قيمة خطة التأمين الأساسية، ما يجعلها واحدة من أكثر الخيارات جدوى من حيث التكلفة عند شراء وثيقة التأمين الصحي. فمن خلال تثبيت القسط التأميني بالسعر الحالي، يمكن للعملاء حماية أنفسهم من الأعباء التراكمية للزيادات السنوية المتتالية، مع تزايد حجم الوفورات المحققة كلما طالت مدة التثبيت. وتتوفر ميزة "تثبيت قسط التأمين الصحي" حصرياً عبر منصة "بوليسي بازار"، ولا تتوفر لدى أي مزود آخر في دولة الإمارات.

ويعكس إطلاق هذه الميزة أيضاً المكانة الريادية التي رسختها دولة الإمارات في تطوير منظومة مالية وتأمينية تضع العميل في صميم أولوياتها، وتوفر بيئة داعمة للابتكار وتطوير المنتجات النوعية. ففي سوق يتميز بهذا المستوى من الطموح والتطلع إلى المستقبل، لا يُعد الابتكار خياراً بل ضرورة متوقعة. ومن هذا المنطلق، تفخر "بوليسي بازار" بتقديم ميزة "تثبيت قسط التأمين الصحي" للمرة الأولى في الدولة، كما تفخر بأن تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها كمعيار يُحتذى به إقليمياً في تقديم حلول تأمينية مبتكرة ترتكز على احتياجات العملاء وتطلعاتهم.

وقال نيراج غوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة "بوليسي بازار": "لا ينبغي أن يكون موعد تجديد وثيقة التأمين الصحي مصدر قلق للعملاء، بل مجرد إجراء روتيني. وما لمسناه من عملائنا عاماً بعد عام هو أن لحظة استلام إشعار التجديد كانت غالباً ما تؤثر سلباً على مستوى الثقة التي بنوها مع شركة التأمين. وتأتي ميزة «تثبيت قسط التأمين الصحي» لتُحدث تحولاً جذرياً في هذه المعادلة، إذ يظل السعر الذي يوافق عليه العميل عند الاشتراك هو نفسه السعر الذي يستمر بالاستفادة منه مستقبلاً. لقد طورنا هذه الميزة استجابةً لاحتياجات عملائنا واستحقاقهم لحلول أكثر وضوحاً واستقراراً، ونفخر بأن «بوليسي بازار» هي الجهة الوحيدة التي توفرها في الدولة".

وأضافت توشيتا تشوهان، الرئيس التنفيذي للأعمال في "بوليسي بازار": "كانت العبارة الأكثر تكراراً التي نسمعها من العملاء عند موعد التجديد هي: "لم يخبرني أحد أن القسط سيرتفع". وقد شكّلت هذه الجملة البسيطة الأساس الذي انطلقنا منه في تصميم ميزة «تثبيت قسط التأمين الصحي». فمنذ لحظة الاشتراك، وبغض النظر عن عمر العميل أو نوع الخطة التي يختارها، يبقى القسط التأميني ثابتاً لمدة تصل إلى خمس سنوات. ورغم أن الوفورات المالية المتحققة تتراكم بصورة ملموسة على مدار فترة التثبيت، فإن القيمة الحقيقية التي نقدمها تتجاوز الأرقام؛ إذ نوفر للعملاء شعوراً باليقين والاستقرار، ونمنحهم الثقة بأن قراراتهم المالية الأساسية لن تتأثر بزيادات غير متوقعة عند تجديد وثيقة التأمين".

وتتوفر ميزة «تثبيت قسط التأمين الصحي» لحاملي وثائق التأمين الصحي من البالغين حتى سن 60 عاماً، شريطة عدم وجود أي حالات مرضية سابقة مُصرّح بها. ويمكن إضافة الميزة بسهولة وسرعة أثناء إتمام عملية شراء وثيقة التأمين عبر منصة "بوليسي بازار"، الجهة الوحيدة في دولة الإمارات التي توفر هذا الحل المبتكر حصرياً.

ولطالما واصلت تكلفة الحفاظ على التغطية التأمينية ارتفاعها عاماً بعد عام، بينما لم يكن أمام العملاء سوى التكيف مع هذه الزيادات. أما اليوم، فتضع ميزة "تثبيت قسط التأمين الصحي" حداً لهذا الواقع، من خلال توفير مستوى من الاستقرار والوضوح طال انتظاره في سوق التأمين الصحي. إنها الميزة التي استحقها العملاء لسنوات، وهي متاحة اليوم حصرياً عبر منصة "بوليسي بازار".

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نبذة عن منصة "بوليسي بازار الإمارات" Policybazaar.ae:

تأسست منصة "بوليسي بازار" عام 2018، لتكون أول توسع دولي لشركة التكنولوجيا الماليةPB Fintech المدرجة في البورصة الوطنية الهندية (NSE: POLICYBZR). وتُعد المنصة سوقاً إلكترونياً رائداً للمنتجات المالية، يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية التأمين كأداة أساسية للحماية المالية، إلى جانب تلبية الاحتياجات المالية الشخصية للمستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتعاون "بوليسي بازار" حالياً مع أكثر من35 شركة تأمين ومؤسسة مصرفية، وتوفر ما يزيد على400 منتج مالي وتأميني متنوع، تشمل التأمين على الحياة، والتأمين الصحي، وتأمين المركبات، وتأمين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتأمين الجماعي، وغيرها من الحلول المالية والتأمينية المبتكرة.