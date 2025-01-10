دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دبي للاستثمار العقاري"، التابعة لدبي للاستثمار، عن إنجاز استثنائي بتحقيقها 5 ملايين ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مهدرة للوقت في مشروع "دانه بيي" على الواجهة البحرية في رأس الخيمة. يبرز هذا الإنجاز التزام الشركة العميق بإعطاء الأولوية للسلامة وتعزيز ثقافة الرعاية والاهتمام بسلامة العاملين خلال تنفيذ هذا المشروع المرموق.

يُعتبر هذا النجاح تجسيدًا للجهود الدؤوبة التي قدمتها "دبي للاستثمار العقاري" بالتعاون مع شركة "ايه اي 7" الاستشارية، والمقاول الرئيسي "علي وأولاده"، إضافة إلى الجهود المميزة للمقاولين الفرعيين وكل فرد من العاملين في الموقع الذين ساهموا بشكل فعّال في تحقيق هذا الإنجاز البارز. وقد حافظ الجميع على التزامهم الراسخ بمعايير الصحة والسلامة المهنية، مما أرسى معيارًا استثنائيًا للمشروع بأكمله، وضمان بيئة عمل آمنة ومحفّزة للإنتاجية.

من المتوقع تسليم المرحلة الأولى من مشروع "دانه بيي" في الربع الأول من عام 2025، حيث سيضم مجموعة متميزة ومتنوعة من الوحدات السكنية، تشمل منازل بغرفتي نوم، وفيلات بثلاث وأربع غرف نوم مطلة على الواجهة البحرية. كما يحتوي المشروع على شقق سكنية، ومنتجع فندقي فاخر بتصنيف 4 نجوم. يمتد المشروع على مساحة شاسعة تصل إلى 90 ألف متر مربع، وتبلغ قيمته أكثر من مليار درهم إماراتي.

هذا الإنجاز يعكس رؤية "دبي للاستثمار" في تقديم مجتمعات مبتكرة ومستدامة تعمل على تعزيز أنماط الحياة وإضافة قيمة طويلة الأجل.

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