تبرهن هذه الاتفاقية موقع جراندويلد الريادي كشركة بناء رئيسية لقوارب نقل الطواقم البحرية ، مع شركة جنى للخدمات البحرية كعميل طويل الأجل لـجراندويلد.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة جراندويلد، وهي شركة رائدة في بناء السفن ذات سجل حافل لمدة ٣٨عامًا تخللها بناء وتسليم أكثر من ١٥٠ سفينة بنجاح، عقدا تاريخيا مع شركة جنى للخدمات البحرية، لبناء ٥ قوارب لنقل الطواقم البحرية من سلسلة "جراند إكستريم" بطول ٤٢ متر، حيث من المتوقع تسليم أول قارب بعد ٩ أشهر.

وتأتي هذه الإتفاقية في إطار التعاون المتميز بين الشركتين، ليصبح العدد الإجمالي للسفن التي قامت جراندويلد ببنائها لصالح شركة جنى للخدمات البحرية ١٢ سفينة، فقد تسلمت الأخيرة في وقت سابق ٧ سفن من جراندويلد بما في ذلك ٤ قوارب مخصصة لنقل الطواقم البحرية وقارب عمليات وقاربي قطر.

وتعتبر جراندويلد جزءا من مجموعة ستانفورد البحرية المملوكة بشكل كامل من ثالاسا للإستثمار، والتي بدورها مملوكة بنسبة ٤٦.٧% لشركة جولديلوكس للإستثمار المحدودة، والمملوكة من إشراق للإستثمار، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

التصميم الجديد "جراند إكستريم"

وفي تفاصيل هذه الإتفاقية، ستبني جراندويلد القوارب الجديدة وفقا لتصميمها الجديد "جراند إكستريم"، وهي سلسلة قوارب بطول ٤٢ مترا تم تطويرها في قسم الهندسة في جراندويلد.

ويعتمد تصميم سلسلة "جراند إكستريم" على السلسلة الشقيقة، "جراند سوبيرير"، من خلال توفير مساحة إقامة أكثر اتساعا، مع تصميم داخلي يمكن تخصيصه لتلبية المتطلبات المتعددة لعقود تأجير القارب.

سيتم تصميم القارب الأول بشكل فريد وسعة أكبر لتصل قدرته على نقل ١٣٥ فردا، ومميزات تلبي متطلبات مدونة "البحرية الدولية للبضائع الخطرة" المنقولة بحرا (IMDG Code)، إضافة إلى سعة أكبر للوقود تصل إلى ١٢٠ مترا مكعبا.

فيما تتضمن القوارب الأربعة الأخرى مجلسا كبيرا، مكتبا، ورشة كبيرة، غرفة تخزين، ومقاعد مخصصة للطواقم. بشكل عام تلبي تصاميم هذه القوارب جميع متطلبات العملاء في المملكة العربية السعودية.

وتعليقا على هذه الإتفاقية، قال جمال العبكي، المدير العام لشركة جراندويلد لبناء السفن: "إن هذا العقد يجعل سجل طلبات بناء السفن ممتلئ بشكل جيد لدى جراندويلد حتى نهاية عام ٢٠٢٣، فعملاءنا يعاودون تجديد طلبات البناء معنا، خاصة عندما يشعروا بقيمة الخدمات والمنتجات التي نقدمها".

وأضاف العبكي قائلا:" يسعدنا جدا معاودة التعاون مرة أخرى مع شركة جنى للخدمات البحرية، لنقدم لهم سفن بنفس السرعة والجودة العالية في البناء، فقد قامت جراندويلد بتسليم أغلبية قوارب الطواقم في المنطقة، ويعود ذلك إلى بنائنا أفضل التصاميم للسوق البحرية."

من جهته، علق الرئيس التنفيذي لشركة جنى للخدمات البحرية محمد السبيعي: "لطالما أعجبتنا قدرة جراندويلد على تقديم المنتجات بسرعة وفي الوقت المحدد دون عدم المساومة على الجودة العالية.

هناك معايير أساسية تقف وراء اختيارنا العمل مع جراندويلد بدءا من التسليم السريع للقوارب الجديدة، التصميم الممتاز، الأسعار التنافسية، إضافة إلى العلاقة الطويلة التي تجمعنا مع جراندويلد والمبنية أساسا على الثقة."

وختم السبيعي بالقول: "لا شك أن التصميم الجديد للقوارب من سلسلة "جراند إكستريم" سيميز أسطول شركة جنى للخدمات البحرية في سوق قوارب الطواقم حيث أثبت هذا التصميم القدرة والجودة والموثوقية التي اعتدنا رؤيتها من جراندويلد، إلى جانب المزيد من المساحات والراحة للطواقم."

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عن شركة جراندويلد لبناء السفن

"جراندويلد" هي شركة متكاملة وشاملة تقدم خدمات بناء السفن وإصلاحها وتوفر الحلول الهندسية لخدمة القطاع البحري والأوفشور حول العالم. تأسست الشركة عام ١٩٨٤ وهي جزء من مجموعة ستانفورد البحرية، وتعتبر إحدى أحواض السفن الأكثر تعددا وتنوعا في المنطقة، التي توفر الجودة والقيمة على حد سواء، في مشاريع بناء، إصلاح، تحديث، وتحويل كافة أنواع السفن. www.grandweld.com

عن شركة جنى للخدمات البحرية

تأسست شركة جنى للخدمات البحرية عام ٢٠١٣، وهي شركة مملوكة حصريا من مجموعة راشد الراشد وأولاده، تقدم الخدمات البحرية من الدرجة الأولى لقطاع النفط والغاز في منطقة الخليج العربي وخارجه. تعتبر شركة جنى للخدمات البحرية متخصصة في تقديم الخدمات البحرية وفق احتياجات العملاء في ما يخص مشاريع بناء وصيانة منصات الأوفشور. www.jana-ms.com