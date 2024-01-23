- يأتي هذا التصنيف تتويجاً لجهود شركة مطار البحرين المتواصلة وحرصها على تقديم خدمات متميزة ومرافق ذات معايير عالمية في مطار البحرين الدولي

المحرق، البحرين: أعلنت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، عن حصول مطار البحرين الدولي وقاعة ذي بيرل بالمطار على تصنيف الخمس نجوم من "سكاي تراكس"، الشركة العالمية المرموقة المتخصصة بتصنيف المطارات وشركات الطيران، وذلك للعام الثالث على التوالي تقديرًا لالتزام المطار بأعلى المعايير العالمية للخدمات والمرافق التي يوفرها للمسافرين.

وقد أعلنت "سكاي تراكس" عن منح هذا التصنيف بعد إجراءات تدقيقية مفصلة للمطار وفقاً لمعايير سكاي تراكس العالمية بما في ذلك معايير خدمات المغادرين والقادمين والرحلات المحولة ومرافق المطار وخدمات العملاء والأمن وقسم الهجرة والجوازات ومتاجر التجزئة، بالإضافة إلى مرافق الأطعمة والمشروبات.

يأتي هذا التصنيف تتويجاً لجهود شركة مطار البحرين المتواصلة وحرصها على تقديم خدمات متميزة ومرافق ذات معايير عالمية لمسافريها وشركائها في مطار البحرين الدولي، الأمر الذي يعزز من مكانة المطار الرائدة على خارطة الملاحة الجوية العالمية.

وبهذه المناسبة أعرب سعادة السيد زايد بن راشد الزياني رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً على أن هذا التقييم العالمي الذي حققه مطار البحرين الدولي للمرة الثالثة على التوالي يعد شاهداً على سعي المطار الدائم في تقديم خدماته وفقًا لأعلى المعايير والممارسات العالمية المعتمدة في القطاع، واعترافاً بالموقع المتقدم الذي يتبوأه المطار بين المطارات الدولية في العالم في توفير مرافق وخدمات طيران عالمية المستوى.

وأضاف قائلاً: "سنواصل مسيرتنا في النهوض بقطاع الطيران البحريني والارتقاء بمستوى خدماتنا وتعزيز مكانة مملكتنا كبلد سباق في قطاع النقل الجوي".

يأتي هذا الإنجاز العالمي البارز لقطاع الطيران البحريني مؤكداً على الجهود المتواصلة والمساعي الحثيثة الذي تبذلها مجموعة طيران الخليج والشركات المنضوية تحتها لتوفير تجربة فريدة من نوعها للمسافرين والزوار وفق أعلى المعايير الدولية في مختلف مراحل وإجراءات السفر، وذلك انطلاقاً من حرص المجموعة على النهوض بمستقبل القطاع واستدامته والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

بدوره أثنى الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد يوسف البنفلاح على الجهود المخلصة لجميع العاملين في مطار البحرين الدولي الذين كان لهم دور هام في تحقيق هذا الإنجاز العالمي، وأردف بقوله: "إن حصول مطار البحرين الدولي على هذا التقييم المرموق لمبنى المسافرين وقاعة ذي بيرل في مطار البحرين الدولي لم يكن ممكن التحقيق لولا المساعي الدؤوبة لفريق مطار البحرين الدولي وحرصهم على الالتزام بأعلى المعايير الدولية وتوفير تجربة متميزة للمسافرين. أرجو أن يكون هذا الإنجاز بمثابة حافز لجميع العاملين في مطار البحرين الدولي للمضي قدماً في مسيرة نهضة القطاع وتحقيق المزيد من النجاحات."

من جانبه هنأ السيد إدوارد بلايستيد من شركة سكاي تراكس مطار البحرين الدولي على هذا الإنجاز للعام الثالث على التوالي، مشيداً بالمعايير العالية للمرافق والخدمات الاحترافية التي يقدمها المطار للمسافرين والزوار على حد سواء، ما يمنح جميع مرتادي المطار تجربة سفر تتسم بالأمان والراحة والرفاهية، هذا إلى جانب التصميم المميز والأجواء المريحة لمبنى المسافرين الذي يراعي احتياجات المسافرين المتنوعة.

يشار إلى أن مطار البحرين الدولي قد حاز على العديد من الجوائز العالمية الهامة على مدار السنوات السابقة، ومنها شهادة الاعتماد للإجراءات الخاصة بتحسين إمكانية الوصول للمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة من المجلس الدولي للمطارات، جائزة أفضل مطار جديد في العالم لعام 2022 من سكاي تراكس، جائزة أفضل مطار في العالم في مناولة الأمتعة وجائزة أفضل موظفي مطار في الشرق الأوسط من سكاي تراكس وغيرها من الجوائز الأخرى.

هذا ويشارك مطار البحرين الدولي كذلك في حملة التصويت الخاصة ببرنامج جائزة سكاي تراكس العالمية، التي تمنح المسافرين فرصة مشاركة آرائهم حول تجاربهم في المطارات العالمية وتقييم جودة الخدمات المقدمة فيها. يمكن للراغبين في التصويت لمطار البحرين الدولي الضغط على الرابط https://linktr.ee/bahrainairport. سيتم الإعلان عن نتائح حملة تصويت المسافرين خلال فعالية اكسبو مباني المسافرين الذي سيعقد خلال شهر أبريل من العام الحالي.

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نبذة عن شركة مطار البحرين

شركة مطار البحرين هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بوابة البحرين الأولى إلى العالم. ومن خلال اضطلاعها بمهام تطوير البنية التحتية للمطار ومنشآته وعروضه التجاريّة، نجحت شركة مطار البحرين في تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج. ويتبلور الهدف الأول للشركة حول ضمان تحقيق المطار لأعلى مستويات التميّز في الأداء مع الاحتفاء بالسمات الفريدة للهوية البحرينيّة والطابع المميز للمملكة، فضلًا عن تعزيز مكانة البحرين الرائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي. ومنذ توليها مسؤوليّة إدارة المطار وتشغيله في العام 2010، ساهمت شركة مطار البحرين في ترسيخ سمعة مطار البحرين الدولي كبؤرة جاذبة للمسافرين وكبرى شركات الطيران على حد سواء.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.bahrainairport.bh

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