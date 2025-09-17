الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت شركة "سبير"، المزود الرائد لخدمات البنية التحتية للمصرفية المفتوحة عن جمع 5 ملايين دولار أمريكي ضمن جولة تمويل(Pre Series A) وقاد الجولة ANB Capital، الذراع الاستثماري للبنك العربي الوطني وأحد أبرز المؤسسات المالية في المملكة . كما شارك في الجولة مستثمرون آخرون منهم Vision Ventures ،SEEDRA Ventures، Boubyan Ventures, 500Global ، وMiddle East Venture Partners ، بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين البارزين.

تأسست سبير في عام 2019 بواسطة دلال الريس وسوراب شاه ، و تعمل اليوم في تطوير البنية التحتية للمصرفية المفتوحة في المنطقة. الشركة مرخصة من مصرف البحرين المركزي كما تخضع لتنظيم عدد من البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفر واجهة برمجة تطبيقات (API) موحدة وآمنة تتيح الوصول إلى البيانات المالية وتنفيذ المدفوعات بين الحسابات، مما يتيح تقديم خدمات تشمل: تجميع الحسابات، التحقق من الهوية، تقييم المخاطر، والمدفوعات الدورية. تحظى شركة "سبير" بثقة شركات رائدة مثل تاب للمدفوعات، و تمارا، و زد، مما يساعدهم على تقديم خدمات مالية أسرع وأكثر أمانًا.

سيُستخدم هذا التمويل لتوسيع ربط سبير مع البنوك والمؤسسات المالية، وتسريع تطوير المنتجات، ودفع عجلة التوسع في أسواق دول الخليج. وبفضل شبكة متنامية تضم أكثر من 35 مؤسسة مالية، تبرز "سبير" كركيزة أساسية في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة في المنطقة، حيث تقدم حلولًا رائدة تتسم بالسرعة والكفاءة في توظيف رأس المال.

وقالت دلال الريس، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة سبير: "نعمل اليوم على تأسيس البنية التحتية المالية التي ستمكّن الجيل القادم من الشركات في المنطقة. هذا الاستثمار يعطينا دفعة قوية لتسريع الابتكار، وتعزيز الربط مع البنوك و المؤسسات المالية، وزيادة تبنّي حلول مصرفية مفتوحة وآمنة تتناسب مع الأسواق المحلية."

وقال عمر ارداتي من anb capital:"سبير تضع معيارًا جديدًا لخدمات المصرفية المفتوحة في المنطقة. التزام الفريق بالبساطة والسرعة والأمان مقرونًا بفهم عميق للسوق المحلي و يجعلها واحدة من أبرز شركات التقنية المالية في المنطقة."

وأضاف قيس العيسي من Vision Ventures: " سبير تبني ما تحتاجه المنطقة- ربطًا ماليًا آمنًا وسلسًا يمكّن الشركات من النمو ويعزز التقدم الحقيقي. نحن فخورون بدعم رؤيتهم الطموحة لإطلاق الإمكانات الكاملة للخدمات المصرفية المفتوحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن نجاح سبير يعكس قوة التركيز والسرعة والفهم المحلي العميق."

ومع تسارع الزخم نحو الخدمات المصرفية المفتوحة في المنطقة، تبرز "سبير" كلاعب رئيسي في هذا التحول. في المملكة السعودية، أطلق البنك المركزي السعودي (ساما) "برنامج المصرفية المفتوحة"، كما أرسى إطارًا تنظيميًا تدريجيًا لتحقيق ربط مالي آمن يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع. وفي الإمارات، يعمل مصرف الإمارات المركزي على تطوير إطار تنظيمي خاص به لدعم هذا التوجه. وتُشير التقديرات إلى أن حجم سوق الخدمات المصرفية المفتوحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيصل إلى 10.16 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

يمثل هذا التمويل فصلًا جديدًا في رحلة "سبير"، يعزز من أثرها الإقليمي عبر تعميق خدماتها المصرفية، وتسريع وتيرة تطوير منتجاتها، ووضع معيار جديد للربط المالي في اقتصاد المنطقة الرقمي.

نبذة عن سبير

سبير شركة رائدة في مجال خدمات البنية التحتية للمصرفية المفتوحة، حيث تمكن الشركات من البناء والتوسع والابتكار بسرعة وكفاءة من خلال واجهة برمجة تطبيقات (API) واحدة وآمنة. توفّر سبير اتصالاً سلسًا بالمؤسسات المالية، مما يُتيح للشركات ومزودي التقنية المالية الوصول الفوري إلى البيانات المالية وخدمات الدفع.

تتوافق منصة سبير بشكل كامل مع المتطلبات التنظيمية المحلية مما يجعلها شريكًا موثوقًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى شركات التقنية المالية. تتخذ الشركة من المملكة العربية السعودية مقرًا رئيسيًا لها، وتوسّع عملياتها لتشمل البحرين، الإمارات العربية المتحدة، والكويت.

الموقع الإلكتروني: https://tryspare.com/

