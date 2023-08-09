المنامة، البحرين: أعلنت مجموعة البركة ش.م.ب ("المجموعة")، المتداول أسهمها تحت الرمز “BARKA” في بورصة البحرين، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من العام 2023، حيث حققت المجموعة ارتفاعاً في صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم للربع الثاني من هذا العام بنسبة 5% ليبلغ 47 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 45 مليون دولار في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2022. ويعود ذلك الى ارتفاع الدخل من الرسوم والعمولات وانخفاض المخصصات رغم ارتفاع تكلفة التمويل والتأثير السلبي لانخفاض قيمة العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي.

وبلغ النصيب الأساسي من ربحية السهم 2.46 سنتاً أمريكياً للربع الثاني من 2023، مقارنة مع 2.42 سنت أمريكي للربع الثاني من 2022.

كما أدى ارتفاع الدخل من الرسوم والعمولات وانخفاض المخصصات إلى ارتفاع صافي الدخل للربع الثاني من العام 2023 بنسبة 31% ليبلغ 97 مليون دولار أمريكي مقارنة ب74 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2022.

نتائج النصف الأول من عام 2023

أما بالنسبة لنتائج المجموعة خلال النصف الأول من عام 2023، فقد حققت المجموعة ارتفاعاً في صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم بنسبة 5% ليبلغ 89 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 85 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي ويعود ذلك الى ارتفاع إجمالي الدخل من التمويلات والاستثمارات وانخفاض المخصصات.

وبلغ النصيب الأساسي من ربحية السهم 5.87 سنتاً أمريكياً للنصف الأول من 2023، مقارنة مع 5.68 سنت أمريكي للنصف الأول من 2022.

كما انخفض مجموع الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم وحاملي الصكوك بنسبة 3% ليبلغ 1.22 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو من هذا العام، بالمقارنة مع 1.26 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2022، وذلك نتيجة لارتفاع احتياطي تحويل العملات الأجنبية.

وسجلت المجموعة انخفاضاً بنسبة 4% في مجموع حقوق الملكية، ليبلغ 1.89 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو 2023، مقارنةً مع 1.97 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2022.

ورغم انخفاض قيمة العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي في بعض الأسواق التي تعمل فيها المجموعة لا سيما في مصر وتركيا وباكستان، استقر إجمالي أصول المجموعة بشكل نسبي في حدود 24.36 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو 2023، بالمقارنة مع 24.98 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2022 (انخفاض بنسبة 2%).

وارتفع صافي الدخل للمجموعة بنسبة 24% حيث بلغ 170 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2023 مقارنة مع 137 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

التصريحات

وتعليقاً على هذه النتائج، صرّح الشيخ عبد الله صالح كامل رئيس مجلس إدارة المجموعة: "نحن متفائلون بالاستقرار الذي شهدته نتائجنا المالية للربع الثاني من هذا العام، خاصة في ظل ما يمر به الاقتصاد العالمي من تقلبات واضطرابات جيوسياسية وتضخم في أسعار الفائدة على المستوى العالمي وانعكاسات ذلك على اقتصاد المنطقة بشكل جوهري. وقد استطعنا، بالرغم من انخفاض قيمة العملات في العديد من الأسواق التي نعمل فيها، من تحقيق نتائج مالية مرنة ومستقرة."

وأضاف قائلاً: "لقد تمكنّا في هذه الظروف المتقلبة التي أثرت بشكل مباشر على زيادة تكاليفنا التشغيلية، من التحكم في مدى تداعياتها المالية على نتائجنا والوصول إلى حالة من التوازن في مصروفاتنا، وذلك عبر تبني استراتيجية متمثلة في تنويع المصادر الاستثمارية واغتنام الفرص الواعدة التي تمدنا بالسيولة الثابتة وتدفع مسيرة نمونا."

ومن جانبه، صرّح السيد حسام بن الحاج عمر، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة: "تشهد العديد من أسواق الأعمال في المنطقة ظروف اقتصادية متقلبة وتحديات صعبة، إلا أننا في المجموعة أظهرنا مرونة كبيرة واستقرارًا نسبيًا في نتائجنا المالية للربع الثاني من هذا العام. ويعود ذلك لتركيزنا في تعزيز الأداء الاستثماري والتشغيلي، إضافة إلى نهجنا القائم على اغتنام فرص الاستثمار التي تضمن لنا النمو المستدام. ورغم استمرار التحديات، لا سيما من ناحية مستويات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة العالمية التي تؤثر على هوامشنا الربحية، نعتزم تكثيف جهودنا الرامية لتعزيز السيولة النقدية بما يجعلها أكثر اعتمادية واستقرارًا، مستندين في ذلك على إيجاد آليات وحلول رقمية مبتكرة تضمن الارتقاء بخدماتنا وإثراء تجربة عملائنا وزيادة أرباحنا على المدى البعيد."

يتوفر هذا البيان الصحفي بالإضافة إلى البيانات المالية للمجموعة على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين وعلى موقع المجموعة على العنوان التالي: www.albaraka.com

#بياناتشركات

- انتهى -

حول مجموعة البركة

مجموعة البركة ش.م.ب هي شركة استثمار - الفئة "1" (المبادئ الإسلامية) مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، ومدرجة في بورصة البحرين ومقرّها الرئيسي في مملكة البحرين.

مجموعة البركة هي مجموعة مالية إسلامية دولية رائدة لها تواجد في 14 دولة، وتقدّم من خلال شركاتها المصرفية التابعة وشركاتها الزميلة المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات بالإضافة إلى خدمات الاستثمار والخزينة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية من خلال ما يزيد عن 650 فرع. هذا ويبلغ رأس المال المصرّح به للمجموعة 2.5 مليار دولار أمريكي.

تفاصيل الاتصال:

نادرة أبو علي

نائب رئيس – الاتصال المؤسسي والعلامة التجارية

البريد الالكتروني:nabuali@albaraka.com