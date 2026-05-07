نادي بوند (BOND) يتجاوز مستهدفات الاكتتاب في الأشهر الثلاثة الأولى من انطلاقه، ليرفع إجمالي تمويله إلى 440 مليون دولار حتى اليوم

دبي، أعلن نادي بوند، أول نادٍ للطيران الخاص بنظام الملكية الجزئية والمخصص حصرياً لخدمة نخبة السوق، اليوم عن توسيع نطاق التزاماته مع شركة بومباردييه لتصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار أمريكي، وذلك في أعقاب انطلاقته القوية في أكتوبر 2025. وتعمل بوند حالياً على تسريع وتيرة عمليات التسليم المقررة لعام 2027 ضمن طلبية الطائرات الحالية لتلبية الطلب المتزايد؛ حيث أضافت أربع طلبيات مؤكدة جديدة لطائرات من طراز غلوبال، وقامت بترقية 24 خيار شراء حالياً إلى طائرات غلوبال 8000 مع مرونة تحويلها إلى طراز غلوبال 6500.

ويعكس هذا الالتزام المتزايد عمق الشراكة الشاملة بين بوند وبومباردييه، والتي تشمل كافة الطلبيات المؤكدة، وخيارات الشراء، بالإضافة إلى اتفاقية خدمة هي الأولى من نوعها في هذا القطاع.

تأتي هذه الخطوة في وقت لا يزال فيه الطلب في قمة هرم سوق الطيران الخاص يتجاوز حجم المعروض، لا سيما بين الملاك الباحثين عن طائرات أحدث، ونموذج ملكية أكثر مرونة ومراعاةً لاحتياجات العملاء، بالإضافة إلى خدمات مخصصة للغاية. وفي حين توسع قطاع الملكية الجزئية للطيران من خلال زيادة وصول الطلب الجماهيري إلى فئات الطائرات الخفيفة والمتوسطة، تضع بوند الأولوية للحصرية والتميز بدلاً من التوسع الكمي، وذلك ضمن فئات الطائرات "فوق المتوسطة" إلى "فائقة المدى".

وتعليقاً على ذلك، قال بيل باباريلا، مؤسس نادي بوند:" إن المحرك الأساسي لنادي بوند ليس مجرد الطلب المتزايد، بل هو الإيمان الراسخ بفكرته؛ فأعضاؤنا المؤسسون ليسوا مجرد مشترين، بل استثمروا في الشركة لأنهم يؤمنون بضرورة وجود هذا النموذج من الأعمال، وعندما يضخ نخبة من أبرز رواد الأعمال والمستثمرين والفنانين رؤوس أموالهم لدعم المشغّل نفسه، وليس الطائرة فحسب، فإن ذلك يعكس بوضوح مدى النقص الذي عانت منه الفئة الممتازة في هذا السوق".

لقد تم تأسيس نادي بوند لتلبية تطلعات النخبة الباحثة عن تجربة ملكية أكثر تميزاً ضمن الشريحة الأعلى من السوق؛ وباعتباره أول أسطول بنظام الملكية الجزئية في قطاع الطيران الخاص يقتصر حصرياً على الطائرات "فوق المتوسطة" وذات "المقصورة الكبيرة"، فإنه يعمل بنموذج يضمن عدداً أقل من الملاك لكل طائرة، وأسطولاً مخصصاً للأعضاء فقط، مع وجود مضيفين للطيران في كل رحلة، وتصاميم داخلية تُعد من الأكثر فخامة في السوق. علاوة على ذلك، تحظى جميع الطائرات بدعم من شراكة متكاملة تماماً مع شركة بومباردييه بصفتها المصنّع الأصلي، في شراكة متكاملة بين المصنّع والمشغّل هي الأولى من نوعها، مما يضمن أعلى معايير السلامة، وأقصى فترات التشغيل، وموثوقية تشغيلية استثنائية.

من جانبه، صرح إريك مارتل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بومباردييه:" إن هذا التسارع في وتيرة الطلب يؤكد الإقبال الكبير في السوق على عروض سفر الأعمال المصممة حسب الطلب، كما يعكس النجاح الفوري لنادي بوند وثقته الراسخة في بومباردييه وطائراتنا وشبكة خدماتنا العالمية رفيعة المستوى. تُعرف عائلة طائرات غلوبال، بما في ذلك طراز غلوبال 8000، بمدى طيرانها الاستثنائي وسرعتها الفائقة وسلاسة تحليقها، مما يمنح المسافرين إنتاجية وراحة لا تضاهى في مختلف أنواع المهام. وهذه هي السمات الأكثر أهمية لعملائنا، وهي تتماشى تماماً مع التزام «بوند» بتقديم تجربة غير مسبوقة لأعضائها".

تعد طائرة غلوبال 8000 الطراز الرائد والأبرز في أسطول بومباردييه، فهي أسرع طائرة مدنية في العالم منذ عصر طائرات كونكورد؛ حيث تجمع بين المدى الطويل والمقصورة الفسيحة المصممة للرحلات الممتدة. ويعكس اهتمام نادي بوند بطراز غلوبال 8000 قوة الطلب منذ انطلاقته، وتحديداً بين العملاء الساعين للحصول على أعلى مستويات الأداء والخدمة.

ويأتي هذا الالتزام الموسع في أعقاب الإقبال الكبير الذي شهدته جولة استثمارية للأعضاء المؤسسين لنادي بوند والتي استقطبت مجموعة مختارة من الأفراد ذوي الملاءة المالية الفائقة والرؤساء التنفيذيين لمؤسسات كبرى. ومن خلال الاستفادة من نموذج استثماري يعد الأول من نوعه في قطاع الملكية الجزئية للطيران، لم يكتفِ الأعضاء المؤسسين بشراء حصص ملكية جزئية في طائرات محددة فحسب، بل شاركوا أيضاً في الاستثمار في الشركة نفسها؛ مما أوجد توافقاً تاماً بين ملاك الطائرات في أول عام تشغيلي كامل لنادي بوند وبين الشركة التي تتولى تشغيل الأسطول.

ودعماً لتسريع جدول التسليم الخاص بالتزامات الأعضاء لعام 2027، قامت مجموعة كيه كيه آر (KKR) بزيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لنادي بوند لتصل إلى 290 مليون دولار.

وأضاف دانيال بيترزاك، شريك ورئيس قطاع الائتمان الخاص العالمي في مجموعة كيه كيه آر:" يعكس الزخم المبكر الذي حققه نادي بوند الحاجة الواضح التي يلبيها في السوق. نحن فخورون باستثمارنا في بوند، ولدينا ثقة كاملة في قدرته على تنفيذ هذا العرض الفريد من نوعه في قطاع الطيران الخاص".

يذكر أن نادي بوند قد انطلق في أكتوبر 2025 بطلب مؤكد لشراء 50 طائرة، بالإضافة إلى 70 خيار شراء من شركة بومباردييه، وبتمويل أولي قدره 320 مليون دولار في صورة أسهم ممتازة وتمويل ديون بقيادة صناديق وحسابات ائتمانية تديرها شركة الاستثمار العالمية الرائدة كيه كيه آر. وحتى الآن، نجح النادي في جمع 150 مليون دولار من الأسهم من خلال برنامج العضوية التأسيسية ومن مجموعة كيه كيه آر، ليصل إجمالي تمويل بوند حتى اليوم إلى 440 مليون دولار.

