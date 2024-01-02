القاهرة: أعلنت شركة سي أي كابيتال، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة في ديسمبر الماضي عن إتمام خمس صفقات إصدار سندات توريق لشركات وكيانات اقتصادية بارزة تعمل في العديد من القطاعات الحيوية في السوق المصري، مثل شركة كوربليس الرائدة في التأجير التمويلي، وشركة بداية للتمويل العقاري، وشركة أمان للخدمات المالية والتمويل الاستهلاكي، وشركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، وشركة رواسي للتطوير العمراني.

وبذلك، ترتفع إجمالي قيمة الصفقات المنفذة في أسواق الدين التي أتمتها شركة سي آي كابيتال خلال عام 2023 إلى أكثر من 54.4 مليار جنيه.

وفيما يلي ملخص للخمس صفقات التي نفذتها الشركة نهاية شهر ديسمبر 2023:

1. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 3.177مليار جنيه لصالح شركة كوربليس للتأجير التمويلي

a. يأتي الإصدار على أربعة شرائح:

i. الأولى بقيمة 392 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف AA+

ii. الثانية بقيمة 1.196 مليار جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، بتصنيف AA

iii. الثالثة بقيمة 1.308 مليار جنيه بفترة استحقاق 52 شهراً، بتصنيف A

iv. الرابعة بقيمة 281 مليون جنيه بفترة استحقاق 65 شهراً، بتصنيف A

b. شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار

c. قام بيكر تيلي بدور المراجع المالي

d. قام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار.

2. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 1.645 مليار جنيه لصالح شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم

a. يأتي الإصدار على ثلاثة شرائح:

i. الأولى بقيمة 280 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف AA+

ii. الثانية بقيمة 790 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، بتصنيف AA

iii. الثالثة بقيمة 575 مليون جنيه بفترة استحقاق 56 شهراً، بتصنيف A

b. شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار الرئيسي

c. قام مكتب KPMG حازم حسن بدور المراجع المالي

d. قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار.

3. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 1.148 مليار جنيه لصالح شركتي أمان للخدمات المالية ش.م.م وأمان للتمويل الاستهلاكي ش.م.م

a. ويأتي الإصدار على أربعة شرائح

i. الأولى بقيمة 524 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 شهراً، بتصنيف P1

ii. الثانية بقيمة 262 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، بتصنيف P1

iii. الثالثة بقيمة 203 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف A

iv. الرابعة بقيمة 159 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً، بتصنيف A

b. شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك العربي الافريقي الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب

c. قام المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور المراجع المالي

d. قام مكتب زكي هاشم وشركاه محامون ومستشارون قانونيون بدور المستشار القانوني للإصدار

4. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 1.012 مليار جنيه لصالح شركة رواسي للتطوير العمراني

a. يأتي الإصدار على ثلاثة شرائح:

i. الأولى بقيمة 244 مليون جنيه بفترة استحقاق 25 شهراً، بتصنيف AA+

ii. الثانية بقيمة 342 مليون جنيه بفترة استحقاق 49 شهر، بتصنيف AA

iii. الثالثة بقيمة 426 مليون جنيه بفترة استحقاق 74 شهراً، بتصنيف A

b. شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك العربي الافريقي الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار

c. قام المحاسبون المتحدون فتح الله وشركاه – أعضاء نكسيا العالمية بدور المراجع المالي

d. قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار.

5. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 843مليون جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري

a. ويأتي الإصدار على أربعة شرائح

i. الأولى بقيمة 93 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف AA+

ii. الثانية بقيمة 307 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، بتصنيف AA

iii. الثالثة بقيمة 305 مليون جنيه بفترة استحقاق 60 شهراً بتصنيف A

iv.والرابعة بقيمة 138 مليون جنيه بفترة استحقاق 77 شهراً بتصنيف A

b. شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج للإصدار

c. قام KPMG حازم حسن بدور المراجع المالي

d. قام مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد أند كو بدور المستشار القانوني للإصدار.