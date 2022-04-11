نجحت شركة روابــــــــي القابضة ("روابـــــــي" أو "الشركة") في إصدار صكوك بقيمة 670 مليون ريال سعودي تستحق في كل من العام 2024 و 2025م ("السلسلة الثامنة والتاسعة") . تمّ اصدار هذه الصكوك ضمن برنامج الصكوك بالعملة المحلية المحدّث بقيمة 5 مليار ريال سعودي والذي تم إنشاؤه ("برنامج الصكوك") والذي تم إنشاؤه بواسطة شركة ذات غرض خاص. ويأتي هذا الطرح الخاص ليكمل مسيرة النجاح المميزة للإصدارات السبعة السابقة منذ إنشاء البرنامج في مارس 2020م وسداد الاصدارين الأول والثاني بقيمة اجمالية تتجاوز 575 مليون ريال. وقام بدور المنسقين والمتعاملين الرئيسيين للإصدارين كل من شركة البلاد المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الرياض المالية، وشركة الراجحي المالية. كما قامت شركة سيمونز أند سيمونز بالعمل كمستشار قانوني للطرح. وصرح الأستاذ أحمد الشبر, نائب الرئيس للخزينة والاستراتيجية في شركة روابــــــــي القابضة: "بعد نجاح الإصدارات السابقة للشركة بإجمالي قيمة 2.6 مليار ريال ضمن برنامج الصكوك المحلية في عام2020م و2021م وسداد الاصدارين الأول والثاني، جاء كل من الإصدار الثامن والتاسع متجاوزا للنجاحات السابقة ومؤكدا لمكانة روابي القابضة كمصدر استراتيجي على المدى الطويل في أسواق الدين المحلية بالريال السعودي، حيث فاق حجم الطلب من المستثمرين المؤهلين لما يقارب الـ 1.2مليار ريال سعودي مقابل حجم الإصدار المستهدف مبدئيا عند 500 مليون ريال سعودي، مما ساهم في رفع حجم الإصدار ل 670 مليون ريال موزعة بين الشريحتين. كما ساهم التنوع في قاعدة المستثمرين والتي تكونت بشكل رئيس من مديري الصناديق الاستثمارية، والمستثمرين الأفراد، والهيئات الحكومية، وشركات التأمين بشكل رئيس في تحقيق اهم مستهدفات إنشاء البرنامج والمتمثل في تنويع مصادر وأدوات التمويل وعدم حصرها في التمويل المصرفي التقليدي والتركيز على استقطاب ومشاركة مستثمرين من خارج القطاع المصرفي في برنامج روابي القابضة للصكوك بالعملة المحلية حيث تجاوز عدد المستثمرين المسجلين الـ 70 مستثمرا من حملة صكوك البرنامج. يسعدنا أيضًا أن نعلن أنه قبل بدء تسويق الطرح على المستثمرين المؤهلين، منحت شركة كابيتال إنتاليجنس للتصنيف الائتماني ("CI") تصنيفا عاما للمصدر "شركة روابي القابضة" بدرجة "saA-"لأول مرة إضافة لتصنيف الإصدارات ضمن البرنامج مع نظرة مستقبلية "مستقرة" على المقياس الوطني للمملكة العربية السعودية. يعكس التصنيف الجدارة الائتمانية العالية وقدرة روابــــــــــي القابضة العامة في الوفاء بالتزاماتها ". عن روابـــــــي القابضة تطمح مجموعة روابــــــي القابضة لأن تكون من أهم المورّدين العالميين للمنتجات والخدمات لمجموعة متنوعة من الصناعات الرئيسية وبهذا نساهم في التطور الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي في البلاد التي نعمل بها، مع التركيز على قطاع الطاقة. من خلال شركاتها المملوكة كلياً والشركات المختلطة والشراكات مع الشركات الرائدة عالمياً عبر شركاتها (روابي للطاقة، روابي للنفط والغاز، روابي فاليانس للخدمات البحرية، وفاليانس القابضة)، تقدّم روابي القابضة مجموعة متنوعة من المنتجات لقطاعات الانتاج والتوزيع والتكرير ضمن صناعة النفط والغاز مدعومة بسلة متنوعة من الخدمات الخاصة بحقول النفط والغاز والتي تساهم في انشطة الحفر والصيانة والانتاج. اضافة لذلك، تشغّل المجموعة اسطول حديث وكبير من سفن الخدمات البحرية والمتخصصة في القطر والارشاد وغيرها من الخدمات اللوجستية لتغطية احتياجات شركات الطاقة في الخليج العربي والشرق الأوسط، شرق اسيا، أمريكا الجنوبية وحوض البحر الأبيض المتوسط.

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