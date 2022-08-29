تعد أولى من نوعها في الإمارات ومن خلال تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية الخاص به

خدمة تمويل رقمية بالكامل وسهلة وسريعة تدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة بأكملها

أبوظبي: أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، عن خدمة جديدة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التقدم بطلب للحصول على تمويل يصل إلى 5 ملايين درهم مباشرة على تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية الخاص به، وتلقي الموافقة أو الرد في غضون خمسة أيام.

وتعتبر هذه الخدمة الأولى من نوعها في دولة الإمارات، ويقدمها مصرف الإمارات للتنمية بالشراكة مع منصة "بيهايف" للتكنولوجيا المالية متخصصة بالتمويل الجماعي، وتمثل علامة فارقة في خدمات مصرف الإمارات للتنمية التي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول لمصادر التمويل والارتقاء بمستويات سهولة ممارسة الأعمال في الدولة.

وستكون خدمة التمويل متاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والتي تعمل في أحد القطاعات الخمسة ذات الأولوية لمصرف الإمارات للتنمية وهي الصناعة والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية، وتستفيد الشركات التي تحصل على التمويل من فترات سداد تصل إلى 60 شهرًا. وتضيف الخدمة بُعدًا جديدًا مهمًا إلى تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية التابع لمصرف الإمارات للتنمية، والذي يتم تشغيله بواسطة شركة YAP الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة، ويمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من تعزيز أعمالها من خلال توفير حساب مصرفي تجاري ورقم IBAN في غضون 48 ساعة ومن ثم الحصول على مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية السريعة والآمنة على مدار الساعة.

وتعليقًا على الشراكة، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "لا شك أن الوصول السريع إلى التمويل هو أحد أكبر التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة. ومن خلال شراكتنا مع بيهايف، ستوفر خدمة التمويل الفريدة

التي نقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وصولاً سريعًا وفعالاً إلى تمويلات تصل قيمتها إلى 5 ملايين درهم عبر تطبيقنا المصرفي الرقمي، يسد مصرف الإمارات للتنمية فجوة في السوق من خلال تبسيط عملية الحصول على تمويل وجعلها شاملة".

وأضاف: "تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات، وهي من المحركات الاستراتيجية للصناعات في جميع أنحاء الدولة، وتلعب دورًا رئيسيًا في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار. تعمل خدمة التمويل التي نقدمها على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المساهمة الكاملة في الأجندة الوطنية للتنويع الاقتصادي. ويمثل هذا أيضًا إنجازاً مهما لمصرف الإمارات للتنمية ويتماشى مع استراتيجيتنا لدعم الشركات الصغيرة العاملة في القطاعات الصناعية الرئيسية ذات الأولوية التي لديها أثر تنموي على اقتصاد الدولة".

وفي الإطار عينه، قال كريج مور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيهايف: "تتيح شراكتنا مع مصرف الإمارات للتنمية زيادة قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات على الوصول إلى مصادر التمويل وتعزيز نموها وخلق فرص أعمال جديدة، وتساهم هذه الشراكة – بالإضافة إلى منتجاتنا التمويلية المتميزة – في تخفيف أعباء التمويل التي يواجهها أصحاب الأعمال وتمكين الازدهار الاقتصادي الشامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات."

من جانبه، أكد مسعود خان، الرئيس التنفيذي لشركة YAP الإمارات، إن الخدمة سلطت الضوء على تطور آليات التمويل في مصرف الإمارات للتنمية قائلا: "توضح شراكتنا مع مصرف الإمارات للتنمية دورنا في إعادة تصور وتطوير عروض التمويل الخاصة بالشركات، وتوفير فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نموها المربح. YAP ومصرف الإمارات للتنمية يقدمان من خلال هذه الخدمة خدمات تمويل رقمية بالكامل تدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكملها، مع التركيز على احتياجات العملاء والميزات المبتكرة للمنتجات وقدرتها على تحقيق نتائج سريعة. ويسعدنا أن نقود تطور نموذج أعمال التمويل من خلال الرقمنة والأتمتة الشاملة لعملية التمويل وبناء عرض متكامل تمامًا يتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية".

ضمن من استراتيجيته، يكرّس مصرف الإمارات للتنمية جهوده لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل المباشر أو غير المباشر، بما في ذلك برنامج ضمان التمويل المقدم بالشراكة مع تسعة بنوك تجارية والذي أقر أكثر من 332 مليون درهم من التمويل الرأسمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة بين أبريل 2021 وأبريل 2022، مع استهداف توفير ضمانات ائتمانية بقيمة 5 مليارات درهم بحلول عام 2026. كما تضمن الحلول الرقمية لمصرف الإمارات للتنمية الوصول إلى خدمات آمنة وشاملة تدعم عمليات رواد الأعمال وأصحاب الشركات.

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نبذة عن مصرف الإمارات للتنمية

تأسس مصرف الإمارات للتنمية، الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2011 الصادر عن رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله، وبدأ المصرف بمزاولة أعماله رسمياً في شهر يونيو 2015. وقد كشف المصرف عن استراتيجيته الجديدة في عام 2021 لتعزيز دوره وهويته الأساسية كداعم لمسيرة التنوع الاقتصادي وأجندة التحول الصناعي في الإمارات. يوفر مصرف الإمارات للتنمية الدعم المالي وغير المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، والشركات الكبيرة التي تعمل في قطاعات استراتيجية ذات أولوية في الدولة، وذلك لتعزيز مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. كما يقدم المصرف خدمات التمويل العقاري للمواطنين الإماراتيين. ويمتلك المصرف فرعين في أبوظبي ودبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.edb.gov.ae